SIFF 2018: Πρόγραμμα Δρομολογίων Λεωφορείου / Timetable for the Shuttle Bus Routes

Για τη διευκόλυνση της πρόσβασης προς και από επιλεγμένους χώρους προβολών έξω από την Ερμούπολη προσφέρεται δωρεάν μεταφορά με τη χρήση ιδιωτικού λεωφορείου (shuttle bus). Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Παρασκευή 20 Ιουλίου

Δυο μικρά λεωφορεία από το λιμάνι προς και από την Παραλία Κόμητο:

19:00 αναχώρηση από το λιμάνι προς την Παραλία Κόμητο / 1ο μικρό λεωφορείο

19:45 αναχώρηση από το λιμάνι προς την Παραλία Κόμητο / 2ο μικρό λεωφορείο

&

01:00 επιστροφή από την Παραλία Κόμητο προς το λιμάνι / 1ο μικρό λεωφορείο

04:00 επιστροφή από την Παραλία Κόμητο προς το λιμάνι / 2ο μικρό λεωφορείο

Σάββατο 21 Ιουλίου

20:00 αναχώρηση από το λιμάνι προς το Ντράιβ-ιν στην Ντελαγκράτσια / μεγάλο λεωφορείο

01:00 επιστροφή από το Ντράιβ-ιν στην Ντελαγκράτσια προς το λιμάνι / μεγάλο λεωφορείο

Μικρό λεωφορείο: 36 άτομα χωρητικότητα

Μεγάλο λεωφορείο: 50 άτομα χωρητικότητα

Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε επισκεφτείτε το κιόσκι του Φεστιβάλ στην πλατεία Μιαούλη (Τρι-Κυ 09:00-15:00, 17:00-22:00).

Shuttle bus service to to SIFF ’s screenings & events locations on Syros





Friday, 20 July

Two small buses from Hermoupolis port to Komito Beach, and back:

19:00 departure from Hermoupolis port to Komito Beach / 1st small bus

19:45 departure from Hermoupolis port to Komito Beach / 2nd small bus

&

01:00 return from Komito Beach to Hermoupolis port / 1st small bus

04:00 return from Komito Beach to Hermoupolis port / 2nd small bus





Saturday, 21 July

20:00 departure from Hermoupolis port to the Dellagrazia Drive-In / big bus

&

01:00 return from the Dellagrazia Drive-In, Posidonia to Hermoupolis port / big bus





Small bus: 36 persons capacity

Big bus: 50 persons capacity





For more information, please ask at SIFF’s festival kiosk on Miaouli square (Tue-Sun 09:00-15:00, 17:00-22:00).