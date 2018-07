6o Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σύρου (6th Syros International Film Festival) | Πρόγραμμα (Program)

[1] 20.30 // Θερινός Κινηματογράφος «Παλλάς»

«Πανοραμίκ»: 3 λόγοι για το φετινό πρόγραμμα (30 ́)

+ παράλληλη προβολή 3 ταινιών μικρού μήκους από τη συλλογή του EYE Filmmuseum

[1] 21.15 // Θερινός Κινηματογράφος «Παλλάς»

Αλήθειες και ψέματα (Όρσον Γουέλς, Γαλλία / Ιράν / Δυτική Γερμανία, 1973, 90 ́)

23.00 // Πλατεία Μιαούλη

Περφόρμανς από τους Γιούργκεν Ρέμπλε + Τόμας Κένερ (60 ́)

00.30 // Αστέρια Café Beach Bar

Πάρτι έναρξης



Τετάρτη 18 Ιουλίου / Το σινεμά και το είδωλό του

13.00 // Καφρενείο Λαουτάρι

Συζήτηση με τον Γιόχαν Γριμονοπρές

[2] 15.00 // Χειμερινός Κινηματογράφος «Παλλάς»

«Μεταβαλλόμενες καταστάσεις»: πρόγραμμα προβολών ταινιών μικρού μήκους (60 ́)

[3] 18.00 // Χειμερινός Κινηματογράφος «Παλλάς»

Προδομένοι (Χαρούν Φαρόκι, 1985, Γερμανία, 99 ́)

[4] 21.00 // Αμφιθέατρο Άνω Σύρου

[ˈdʊŋkl̩ˌdɔɪ̯ʧlant] (Γιουλιάνε Γιάσνοβ + Στέφανι Σρέντερ, Γερμανία, 2017, 13 ́)

+ Double Take (Γιόχαν Γριμονπρές, Βέλγιο / Γερμανία / Ολλανδία, 2009, 80 ́)

* Προβολή παρουσία του σκηνοθέτη Γιόχαν Γριμονπρές

[5] 23.00 // Αμφιθέατρο Άνω Σύρου

Δεκαεννιά (Άγγελος Φραντζής, Ελλάδα, 1995, 15 ́)

+ Τα χρώματα της Ίριδος (Νίκος Παναγιωτόπουλος, Ελλάδα, 1974, 100 ́)

* Προβολή παρουσία των σκηνοθετών Εύας Στεφανή και Άγγελου Φραντζή

01.00 // Άγιος Αθανάσιος

Μ…Θ: Περφόρμανς από την Γκαέλ Ρουάρ (50 ́)

02.00 // Μανδρακούκος Συριανός

After Party



Πέμπτη 19 Ιουλίου / Το σινεμά της παρέμβασης



13.00 // Καφενείο Λαουτάρι

Συζήτηση με τον Γιούργκεν Ρέμπλε

[6] 15.00 // Χειμερινός Κινηματογράφος «Παλλάς»

Η χρυσή πύλη (Γιούργκεν Ρέμπλε, Γερμανία, 1995, 54 ́)

* Προβολή παρουσία του σκηνοθέτη Γιούργκεν Ρέμπλε

[7] 17.00 // Χειμερινός Κινηματογράφος «Παλλάς»

Ο αγαπημένος μας μήνας Αύγουστος (Μιγκέλ Γκόμες, Πορτογαλία, 2008, 147 ́)

* Προβολή παρουσία του σκηνοθέτη Μιγκέλ Γκόμες

[8] 21.00 // Λατομείο «Μάνος Ελευθερίου»

«Γράφοντας Ιστορία»: Πρόγραμμα προβολών ταινιών μικρού μήκους (80 ́)

22.30 // Λατομείο «Μάνος Ελευθερίου»

Παρέ/κ/βαση: Περφόρμανς από τους Μάικ Κούπερ και Βίκυ Μπισμπίκη (Medea Electronique) (40 ́)

[9] 23.15 // Λατομείο «Μάνος Ελευθερίου»

Ιεροτελεστία της άνοιξης (Μανουέλ ντε Ολιβέιρα, Πορτογαλία, 1964, 94 ́)

+ Τρανσφόρμερς: Το πρίμεϊκ (Κέβιν Μπ. Λι, ΗΠΑ, 2014, 25 ́)

* Προβολή παρουσία του σκηνοθέτη Μιγκέλ Γκόμες

01.30 // Kouchico

After Party



Παρασκευή 20 Ιουλίου / Μυθοπλασίες



[10] 18.00 // Χειμερινός Κινηματογράφος «Παλλάς»

«Παραφωνίες των πόλεων»: Πρόγραμμα προβολών ταινιών μικρού μήκους (81 ́)

20.30 // Παραλία Κόμητο

Περφόρμανς από τη Νάντα Ελ Σάζλι (40 ́)

[11] 21.15 // Παραλία Κόμητο

Hiwa (Ζακλίν Λέντζου, Ελλάδα, 2017, 11 ́)

+ «Θέα από κάπου»: Πρόγραμμα προβολών ταινιών μικρού μήκους (56 ́)

* Προβολή παρουσία των σκηνοθέτιδων Ζακλίν Λέντζου και Εύας Στεφανή

[12] 22.30 // Παραλία Κόμητο

Ταμπού (Μιγκέλ Γκόμες, Πορτογαλία / Γερμανία / Βραζιλία / Γαλλία, 2012, 120 ́)

* Προβολή παρουσία του σκηνοθέτη Μιγκέλ Γκόμες

01.00 // Παραλία Κόμητο

Περφόρμανς από τη Σtella (40 ́)

02.00 // Παραλία Κόμητο

After Party



Σάββατο 21 Ιουλίου / Αντικατοπτρισμός

Κυριακή 22 Ιουλίου / Η πραγματικότητα σε πληθυντικό αριθμό

Η είσοδος στις περφόρμανς, στις συζητήσεις και στα πάρτι είναι δωρεάν.

Όλες οι ταινίες προβάλλονται με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους, εκτός αν υπάρχει σχετική ένδειξη.

Όλα τα μάστερκλας και οι συζητήσεις διεξάγονται στα αγγλικά.





μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα εδώ. Για περισσότερες πληροφορίες για τις προβολές, τις εκδηλώσεις, και τους χώρους,

















The Syros International Film Festival (SIFF) returns for its sixth edition on Syros between the 17th and 22nd of July 2018, embedding a series of immersive film events in six locations across the island.





This year's theme titled “Is It Real?” invites the audience to an exploration of the construction of reality that runs the range of cinematic genres and forms.





SIFF screens across genre, time period and media: expanded film performances, live-scores, new experiments alongside silent classics, workshops with fantastic filmmakers, special guests, and much more, all taking place in a uniquely cinematic environment.





Looking forward to seeing you on the island and stay tuned for more information about locations, the programme and exciting thematic events!

Συζήτηση με τον Μιγκέλ Γκόμες«Επισκοπώντας το τοπίο / Αποσκοπώντας στο τοπίο»: Πρόγραμμα προβολών ταινιών μικρού μήκους (58 ́)Για πάντα: Βιογραφία ενός άρχοντα των αποβλήτων (Έρικ Σακς, ΗΠΑ, 1989, 89 ́)Το μυστικό του Βράχου των Κρεμασμένων (Πίτερ Γουίρ, Αυστραλία, 1975, 107 ́)+ (intermission)+ Κιν-Τζα-Τζα! (Γκιόργκι Ντανελίγια, ΕΣΣΔ, 1986, 135 ́)After PartyCinedoc Kids: Πρόγραμμα προβολών για παιδιά και νέους (79 ́)«Το προσωπικό και το πολιτικό»: «Ανταλλακτικό» πρόγραμμα προβολών σεσυνεργασία με το φεστιβάλ L’Alternativa Film Festival της Βαρκελώνης (76 ́)Γυναίκες απαντούν (Aνιές Βαρντά, Γαλλία, 1997, 8 ́)+ Καθαρίστριες της νύχτας – Μέρος 1 (Κολεκτίβα Μπέργουικ Στριτ, Ην. Βασίλειο, 1975, 90 ́)Εγώ δεν φοβάμαι (Μιχαήλ Καρίκης, Ην. Βασίλειο, 2016, 10 ́)+ Για το μέλλον του κόσμου (Πιερ Περώ / Μισέλ Μπρο / Μαρσέλ Καριέρ, Καναδάς, 1963, 105 ́)Η πιο μεγάλη δύναμη (Ροβήρος Μανθούλης, Ελλάδα, 1963, 22 ́)+ Ακρόπολις των Αθηνών (Ροβήρος Μανθούλης + Ηρακλής Παπαδάκης, Ελλάδα, 1961, 30 ́)Άνθρωποι την Κυριακή (Ρόμπερτ Σόντμακ + Έντγκαρ Τζ. Ούλμπερ, Δημοκρατία της Βαϊμάρης, 1930, 74 ́)* Προβολή με ζωντανή μουσική επένδυση από τους Μάικ Κούπερ και Νάντα Ελ ΣάζλιΠάρτι λήξης