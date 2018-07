3ο Φεστιβάλ Ρεμπέτικου «Η Σύρα του Μάρκου Βαμβακάρη» (3rd Rembetiko Festival «Syra of Markos Vamvakaris»)

Ο Δήμος Σύρου - Ερμούπολης και το Επιμελητήριο Κυκλάδων, με χαρά και υπερηφάνεια σας παρουσιάζουν το 3ο Φεστιβάλ Ρεμπέτικου "Η Σύρα του Μάρκου Βαμβακάρη".

Όπως και τις προηγούμενες χρονιές, το 3ο Φεστιβάλ Ρεμπέτικου του 2018, περιλαμβάνει ένα πλήρες πρόγραμμα εκδηλώσεων με θέμα τη λαϊκή μας μουσική, το «ρεμπέτικο» και οπωσδήποτε υπό το πρίσμα της σχέσης του Μάρκου Βαμβακάρη με τη Σύρο.

Ο Μάρκος ο Συριανός, είναι μια ιδιαίτερη μορφή. Τα τραγούδια του και τα ταξίμια του, απόσταγμα της ανυπόταχτης γεμάτης πάθους ζωής του και του «βράχου» όπου γεννήθηκε, της Σύρας.

Τι είναι όμως αυτό που "πιάνει" σχεδόν κάθε άνθρωπο από όλες τις γωνιές της γης όταν ακούνε Μάρκο και βέβαια όλους τους συνοδοιπόρους του στο ρεμπέτικο; Είναι το αληθινό, το αυταπόδεικτο, το ανθρώπινο. Είναι όμως και κάτι άλλο. Κάτι που το ξέρει ο Μάρκος και μας διαφεύγει...

Αυτή τη χρονιά, γίνεται, για πρώτη φορά ένα "άνοιγμα" της διοργάνωσης στο εξωτερικό, με συμμετοχή σχημάτων από την Ιταλία και την Κύπρο, κάτι που προσδοκούμε να συνεχιστεί και στο μέλλον, ώστε να ενισχύσει τη «διεθνή» διάσταση του Φεστιβάλ.

Η φετινή διοργάνωση, τίθεται υπό την αιγίδα και την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ρεμπέτικο εγγράφηκε στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς το 2015 και στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας της UNESCO το 2017 με κριτήρια τον αστικό και λαϊκό του χαρακτήρα, την άμεση σύνδεση του με το λόγο και το χορό, την καθιέρωσή του ως πολιτισμική έκφραση, μουσικό είδος ευρύτατης απήχησης και ως ισχυρό σύμβολο ταυτότητας και ιδεολογίας για την ελληνική λαϊκή μουσική παράδοση.

Στον φάκελο που κατατέθηκε στην UNESCO, η Σύρος αναφέρεται ως μια από τις πόλεις που συνδέονται στενά με το ρεμπέτικό, την λαϊκή μας μουσική που την αντιμετωπίζουμε ως κάτι που παραμένει ενεργό, επίκαιρο και ζωντανό και όχι ως μουσειακό έκθεμα.

Η είσοδος στις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ είναι ελεύθερη, εκτός από όπου αναφέρεται τιμή εισιτηρίου

Προπώληση εισιτηρίων στο Θέατρο Απόλλων (2281085192) και στο Επιμελητήριο Κυκλάδων (2281082346)

The Municipality of Syros - Ermoupolis and the Cyclades Chamber, proudly present the 3rd Rembetiko Festival «Syra of Markos Vamvakaris».





As in previous years, the 3rd Rebetiko Festival of 2018 includes a full program of events on popular urban music («rebetiko»), highlighting the relation between Markos Vamvakaris and Syros.





“Markos Syrianos” is a distinctive figure. His songs and his “taximia - makams”, are distilled from his insubordination, his full of passion life and Syra the «rock» where he was born.

But what is this that makes everyone from every corner of this world “enchanted” when listening to Marko and his escort-companions in rebetiko songs? It is the “real”, simply human, self-evident of his life and character. But also something more. Something that Markos knows and

we do not.

This year, for first time, the festival is reaching abroad, with the participation of artists from Italy and Cyprus, something we expect to broaden in the future, in order to enhance the «international» dimension of the Festival.

This year’s event is taking place under the support and aegis of the Greek Culture and Sports Ministry, in recognition of its organizational competence and its contribution to the preservation and promotion of the intangible cultural heritage of the region.

It is noteworthy that “rebetiko” song was registered in the National Index of Intangible Cultural Heritage in 2015 and in the UNESCO List of Intangible Cultural Heritage of Humankind in 2017 on the basis of its urban and folk character, its direct connection to both local language and dance, the development evolution and eventually its establishment as a cultural expression. It is a kind of music with broad public appeal and a strong symbol of identity and ideology for the Greek

folk music tradition.

In the file submitted to UNESCO, Syros is referred to as one of the cities closely connected to rebetiko, our folk music that we treat as something that is still active and up to date and not as a museum exhibit.