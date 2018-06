Ενημέρωση από το Trimore Syros Triathlon

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ και η TRIMORE σας προσκαλούν

"Στο δρόμο της προετοιμασίας του 3rd TRIMORE Syros Triathlon"

Θέλουμε τη συμμετοχή, την κατανόηση και την αρωγή σας.





Στις 21, 22, 23 και 24 Ιουνίου, η Σύρος γιορτάζει

και όλοι μαζί υποδεχόμαστε και καλωσορίζουμε τους επισκέπτες μας!

21-22-23-24 Ιουνίου 2018

Την Παρασκευή 22 Ιουνίου το πρωί

Την Παρασκευή 22 Ιουνίου το απόγευμα

Το Σάββατο 23 Ιουνίου το πρωί





To Σάββατο 23 Ιουνίου το απόγευμα

Την Κυριακή 24 Ιουνίου το πρωί

Σας ζητούμε συγγνώμη προκαταβολικά!

Σας θέλουμε δίπλα μας, ελάτε να κάνουμε στους επισκέπτες του νησιού, την εμπειρία μοναδική!

ΠΕΜΠΤΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

, θα υπάρξει όχληση, λόγω έλευσης αθλητών του κολυμβητικού παράπλου, στην παραλία της Φάμπρικας από τις 08.00 έως τις 09.30, στην παραλία του Αχλαδιού από τις 08.30 έως τις 10.15 καθώς και στην παραλία του Μέγα Γιαλού (Άγιος Αντώνιος) από τις 09.00 έως τις 12.00, που θα έχουμε τον τερματισμό!Για το διάστημα μεταξύ 10.00 και 12.00, ο δρόμος της ευθείας του Μέγα Γιαλού θα έχει μιάμιση λωρίδα και για τις δύο κατευθύνσεις και θα χρειαστεί την προσοχή σας., θα υπάρξει όχληση στην παραλία του Γαλησσά από τις 13.00 έως τις 17.00, που θα διεξαχθεί αγώνισμα στη θάλασσα και την άμμο!από τις 07.15 έως τις 14.00,·θα λάβει χώρα ο κυρίως αγώνας της διοργάνωσης και θα υπάρξει μια γενική όχληση στο κέντρο της Ερμούπολης (περιοχή Νησάκι, παραλία και πλατεία Μιαούλη), καθώς οι θεατές θα περιφέρονται σε όλα τα σημεία για να παρακολουθούν τον αγώνα τριάθλου. Επίσης, όλο το οδικό δίκτυο από την Ερμούπολη μέχρι τον Μέγα Γιαλό θα είναι κλειστό από 07.00 μέχρι 14.00 για το ποδηλατικό σκέλος του αγώνα.Στις 14.00 στην παραλία του Κόμητου θα υπάρξει όχληση λόγω του S.U.P Experience και του Aqua aerobic., από τις 17.00 και μέχρι τις 24.00, στην πλ. Μιαούλη θα υπάρχει κοσμοσυρροή λόγω του παιδικού αγώνα ποδηλατικής βραδυπορίας κι έπειτα για την τελετή απονομών, της διεξαγωγής παραδοσιακών χορών και DJ Party, με εξαίρεση τις ώρες από 18.00 έως 20.00 που ο κόσμος θα μεταφερθεί στο Άγαλμα Νίκης στην Ερμού για να παρακολουθήσει το Obstacle Swimming., από τις 8.30 έως τις 10.00, θα διεξαχθεί αγώνας δρόμου εντός της Ερμούπολης που θα προκαλέσει μια γενική όχληση, η οποία θα μεταφερθεί στην περιοχή Νησάκι από τις 10.15 έως τις 12.30 για το Kids Triathlon και Swimming και στην πλ. Μιαούλη από τις 12.30 έως τις 17.00 για το Παιδικό Σκάκι και την Τελετή απονομών. Από τις 12.00 έως τις 13.30 θα διεξαχθεί Αγώνας Ποδηλατικού Χρονομέτρου στην ευθεία του Μέγα Γιαλού και θα παραμείνει ο δρόμος από την αρχή της ευθείας μέχρι και το εκκλησάκι του Αγ. Αντωνίου κλειστός.***Ευθεία Μέγα Γιαλού: Τροποποίηση λωρίδας κυκλοφορίας από τις 10.00 έως τις 12.00.07.15 έως τις 14.00: Κλείσιμο του κεντρικού δρόμου από περιοχή Νησάκι, Μάνα, Βάρη έως Το τέλος της ευθείας του Μ. Γιαλού (εκκλησάκι Αγ. Αντωνίου), και 08.20 έως 13.00 κλείσιμο της διαδρομής από Πλατεία Μιαούλη έως Αγιο Δημήτριο.Από τις 08.30 έως τις 10.00: Κλείσιμο της διαδρομής από την Πλατεία Μιαούλη, Σταμ. Πρωΐου, Νικ. Μανδηλαρά, πλ. Ηρώων, Αλ. Παναγούλη, Ακτή Παπάγου, Ακτή Πέτρου Ράλλη. Επίσης, από τις 12.00 έως τις 13.30 ο δρόμος από την αρχή της ευθείας του Μ. Γιαλού μέχρι και το εκκλησάκι του Αγ. Αντωνίου θα είναι κλειστός.11:30 Προσέλευση αθλητών (Λιμάνι Σύρου)18:00 - 19:30 Ομιλίες έμπνευσης & παρακίνησης (Θέατρο Απόλλων)20:00 Προσέλευση αθλητών (Λιμάνι Σύρου)20:30 - 22:00 Pasta Party για όλους (Θερινός κινηματογράφος / Πλατεία Μιαούλη)Πληροφορίες Κολυμβητικού Παράπλου Ανοικτής Θαλάσσης (Θερινός κινηματογράφος)21:45 - 22:30 Ήπια διασκέδαση (Θερινός κινηματογράφος)06:50 -11:00 Κολυμβητικός Παράπλους Ανοικτής Θαλάσσης (Αζόλιμνος - Φάμπρικα - Αχλάδι - Μ. Γιαλός)06:15 - 06:50 Πληροφορίες αγώνα 10k - Ζέσταμα - Εκκίνηση (Αζόλιμνος)08:15 - 09:00 Πληροφορίες αγώνα 5,5k - Ζέσταμα - Εκκίνηση (Φάμπρικα)08:45 - 09:30 Πληροφορίες αγώνα 3,5k - Ζέσταμα - Εκκίνηση (Αχλάδι)09:20 -10:10 Πληροφορίες αγώνα 0,5k - Ζέσταμα - Εκκίνηση (Άγιος Αντώνιος - Μ. Γιαλός)11:00 -12:00 Yoga (Αθλητές, συνοδοί, φίλοι) - Yoga για παιδιά (Μ.Γιαλός)13:00 -14:00 Aqua Aerobic (Γαλησσάς)15:00 -16:00 Yoga για όλους (Γαλησσάς)15:30 -17:00 Water Triathlon (Γαλησσάς)18:00 -19:00 Ομιλίες έμπνευσης & παρακίνησης (Θέατρο Απόλλων)19:30 - 20:00 Πληροφορίες Τριάθλου για ξένους (Θέατρο Απόλλων)20:00 - 20:30 Πληροφορίες Τριάθλου για Έλληνες (Θέατρο Απόλλων)20:30 - 21:45 Pasta Party για όλους (Θερινός κινηματογράφος / Πλατεία Μιαούλη)21:15 - 21:45 Επίδειξη Yoga (Θερινός κινηματογράφος / Πλατεία Μιαούλη)21:45 - 20:30 Ήπια διασκέδαση (Θερινός κινηματογράφος)07:15 - 13:15 Αγώνες Τριάθλου (Νησάκι - Βαπόρια - Λιμάνι - Πλατεία Μιαούλη)07:15 Αναχώρηση Ferry Boat για μεγάλες αποστάσεις (Νησάκι)07:20 - 07:50 Πληροφορίες αγώνα Half Iron - Ζέσταμα - Εκκίνηση (Βαπόρια)07:30 - 08:00 Πληροφορίες αγώνα Olympic - Ζέσταμα - Εκκίνηση (Βαπόρια)08:40 - 09:10 Πληροφορίες αγώνα Half Olympic - Ζέσταμα - Εκκίνηση (Λιμάνι)10:00 - 12:00 Yoga για παιδιά - Yoga για Αθλητές και φίλους (Πλατεία Μιαούλη)11:00 - 14:00 Παιδικό Σκάκι σε παράλληλα γήπεδα (Πλατεία Μιαούλη)14:00 - 15:00 S.U.P. Experience by BIC (Κόμητο)15:00 - 16:00 Aqua Aerobic (Κόμητο)17:00 - 18:00 Παιδικός αγώνας ποδηλατικής βραδυπορίας (Πλατεία Μιαούλη)18:00 - 19:50 Κολύμβηση μετ' εμποδίων (Άγαλμα Νίκης / Ερμού)18:00 - 20:00 Παιδικό Σκάκι σε παράλληλα γήπεδα (Πλατεία Μιαούλη)20:30 - 22:00 Τελετή Απονομών (Πλατεία Μιαούλη)22:00 - 22:15 Παραδοσιακοί χοροί (Πλατεία Μιαούλη)22:30 - 24:00 DJ Party (Πλατεία Μιαούλη)08:30-10:00 Τρέξιμο Πόλης 5k, 10k & Παιδικό τρέξιμο (Πλατεία Μιαούλη)09:15-10:15 Yoga για παιδιά / Ζέσταμα (Νησάκι)10:15-11:15 Παιδικός αγώνας Τριάθλου (Νησάκι)11:30-12:15 Παιδικοί κολυμβητικοί αγώνες θαλάσσης (Νησάκι)12:30-13:30 Ποδηλατικό χρονόμετρο (Ευθεία Μέγα Γιαλού)12:30-13:30 Παιδικό Σκάκι σε παράλληλα γήπεδα (Πλατεία Μιαούλη)14:00-14:45 Τελετή Απονομών (Πλατεία Μιαούλη)19:00-20:00 Yoga στη δύση του Ηλίου (Κόμητο)20:00 - 21:30 Νυχτερινή κολύμβηση θαλάσσης σε ζευγάρια (Κόμητο)21:30 - 24:00 DJ Beach Party - beer & food - (Κόμητο)Αγώνες Κολύμβησης Τρεξίματος Τριάθλου Παιδικού Τριάθλου, Obstacle Swimming και πολλά ακόμα στο www.syrostriathlon.gr