Διάλεξη του κινηματογραφιστή Steven Bernstein στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη Ρόδο

Ο πολυβραβευμένος σκηνοθέτης, σεναριογράφος, παραγωγός, κινηματογραφιστής και συγγραφέας, Steven Bernstein, έχει προσκληθεί και θα δώσει διάλεξη στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, την Δευτέρα 11 Ιουνίου, 2018, στις 7:00 μ.μ. στο Αμφιθέατρο Ισογείου του κτηρίου Κλεόβουλος της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών στη Ρόδο, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.





Στη διάλεξή του με τίτλο "How to tell stories in cinema and change your life and change Greece", ο πολυτάλαντος Steven Bernstein μιλά για την πολυσχιδή επαγγελματική του διαδρομή, για το όραμά του για την οικοδόμηση μιας τεράστιας κινηματογραφικής βιομηχανίας στην Ελλάδα, καθώς και για τη διαδικασία παραγωγής ταινιών μεγάλου μήκους σε στούντιο ή ως ανεξάρτητος κινηματογραφιστής. Μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα διάλεξη που αφορά όλους, αφού ο κινηματογράφος είναι αναπόσπαστο μέρος της ζωής μας, με ισχυρή επιδραστικότητα.





Προωθώντας το άνοιγμα στην κοινωνία το Πανεπιστήμιο Αιγαίου απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε όλες και όλους να συμμετάσχουν και όχι μόνον να ακούσουν αλλά και να θέσουν ερωτήματα στον διάσημο κινηματογραφιστή.

Σας περιμένουμε!