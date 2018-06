Η Σύρος παρούσα στη διάσκεψη κορυφής στο Βερολίνο για την Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Κληρονομιά

Συντονιστής της ειδικής αυτής συνεδρίας θα είναι ο Wolter Braamhorst, Στέλεχος ΜΜΕ, Ιστορικός Πολιτισμού και Ιδρυτής της TVCulture Ολλανδίας.

Ο κ. Χατζηγρηγορίου θα είναι ένας από τους ομιλητές στο debate του πάνελ της εκδήλωσης "The Future is Now: Communicating Cultural Heritage in 2020s" που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018 (15.30 - 16.30 τοπική ώρα) στο Βερολίνο, στην αγγλική γλώσσα.





Η ειδική αυτή συνεδρία οργανώνεται από την Europa Nostra, το κορυφαίο δίκτυο πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης, σε συνεργασία με τον εταιρικό της εταίρο Bertelsmann, την κορυφαία παγκόσμια εταιρεία μέσων ενημέρωσης που εδρεύει στη Γερμανία. Θα δώσει το λόγο σε διακεκριμένους «επικοινωνούντες» σχετικά με την απτή και άϋλη κληρονομιά της Ευρώπης. Θα μοιραστούν τις εμπειρίες τους με το ακροατήριο, αποτελούμενο από αφοσιωμένους επαγγελματίες της πολιτιστικής κληρονομιάς, εθελοντές και δραστηριότητες από όλη την Ευρώπη.





Οι ομιλητές θα παρουσιάσουν διάφορες μορφές επικοινωνίας: από μέσα (ψηφιακά και παραδοσιακά) έως τέχνη (μουσική, αρχιτεκτονική, σχεδιασμός).