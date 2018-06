6ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σύρου (SIFF) «Is It Real? (Είναι αλήθεια;)»

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σύρου (SIFF) επιστρέφει για έκτη συνεχή χρονιά, από τις 17 έως τις 22 Ιουλίου με ένα πρόγραμμα γεμάτο από κινηματογραφικά δρώμενα που μας βυθίζουν σε μια άλλη πραγματικότητα, απόλυτα εναρμονισμένες με το καλοκαιρινό τοπίο του νησιού.

Το θέμα της φετινής διοργάνωσης: το «Is It Real? (Είναι αλήθεια;)» μας προ(σ)καλεί σε μια εξερεύνηση της κατασκευής της πραγματικότητας σε όλα τα πεδία του κινηματογράφου.

'Εξι ημέρες και έξι τοποθεσίες με ταινίες από όλα τα είδη και τις χρονικές περιόδους, περφόρμανς διευρυμένου κινηματογράφου, προβολές συνοδεία ζωντανής μουσικής, μαζί με κλασικές ταινίες βωβού κινηματογράφου και εργαστήρια-μάστερκλας ξεχωριστών καλλιτεχνών και εκλεκτών καλεσμένων.

Σας περιμένουμε στο νησί, μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες πληροφορίες για τις τοποθεσίες, το πρόγραμμα και μοναδικά θεματικά events!









SYROS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL (SIFF)

“Is It Real?”

17 – 22 July 2018





The Syros International Film Festival (SIFF) returns for its sixth edition on Syros between the 17th and 22nd of July, embedding a series of immersive film events in six locations across the island.





This year's theme titled “Is It Real?” invites the audience to an exploration of the construction of reality that runs the range of cinematic genres and forms.





SIFF screens across genre, time period and media: expanded film performances, live-scores, new experiments alongside silent classics, workshops with fantastic filmmakers, special guests, and much more, all taking place in a uniquely cinematic environment.





Looking forward to seeing you on the island and stay tuned for more information about locations, the programme and exciting thematic events!