Pays des revenants @ Kouchico

Το βράδυ του Σαββάτου 19 Μαΐου 2018 στις 21.00, το KOUCHICO έχει τη χαρά και την τιμή να φιλοξενήσει, για πρώτη φορά και για μία μόνο εμφάνιση, τον Κωνσταντίνο Βασιλακόπουλο, Brand Ambassador του Saint James Agricole Rhum!





Με βάση το ξεχωριστό αυτό ρούμι από τη Μαρτινίκα, ο Κωνσταντίνος θα δημιουργήσει 3 ξεχωριστές συνταγές, εμπνευσμένες από τις παραδοσιακές γεύσεις του «Νησιού των Λουλουδιών»!





Μαζί του, ο Χρήστος Γκόλφης θα παρουσιάσει τη δική του συνταγή με Saint James, ένα κοκτέιλ που διακρίθηκε στον εθνικό τελικό του Saint James Agricole Rhum.



On Saturday night, May 19th 2018 at 21.00, KOUCHICO is proudly hosting for the first time and just for one night the PAYS DE REVENANTS, featuring Mr. Konstantinos Vassilakopoulos, Brand Ambassador of Saint James Agricole Rhum!



Based on this exquisite rum from Martinique, Konstantinos will create 3 special cocktails, inspired by the traditional flavors of the ‘island of flowers’.





On his side, Christos Golfis will prepare his own distinguished recipe based on Saint James, a recipe that was shortlisted on the national finals of Saint James Agricole Rhum.