ΒΙΒΛΙΟ: Χαρταετοί πάνω απ' την πόλη | Λέσχη Ανάγνωσης Ερμούπολης

Σύντομο Βιογραφικό





Ο ΚΑΛΕΝΤ ΧΟΣΕΪΝΙ γεννήθηκε το 1965 στην Καμπούλ του Αφγανιστάν. Η οικογένειά του πήρε πολιτικό άσυλο στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1980. Το 2007 ίδρυσε το Ίδρυμα Khaled Hosseini, που παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια στον πληθυσμό του Αφγανιστάν. Σήμερα ζει στην Καλιφόρνια με τη σύζυγο και τα δύο παιδιά του, όπου εργάζεται ως γιατρός. Τα βιβλία του ΧΑΡΤΑΕΤΟΙ ΠΑΝΩ ΑΠ’ ΤΗΝ ΠΟΛΗ και ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΧΡΥΣΩΝ ΗΛΙΩΝ, που κυκλοφορούν από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ, γοήτευσαν κριτικούς λογοτεχνίας και αναγνώστες σε όλο τον κόσμο, έχοντας πουλήσει περισσότερα από 38 εκατομμύρια αντίτυπα σε παραπάνω από 70 χώρες. Το πρώτο παρέμεινε για δύο χρόνια στην κορυφή της λίστας bestsellers των New York Times, γυρίστηκε κινηματογραφική ταινία και τιμήθηκε με το Βραβείο Penguin/Orange Broadband Readers’ Group Prize, ενώ το δεύτερο απέσπασε το Βραβείο Richard & Judy Best Read of the Year. Το μυθιστόρημα ΚΑΙ ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΜΙΛΗΣΑΝ αποτέλεσε το εκδοτικό γεγονός του 2013: έχει πουλήσει μέχρι τώρα 9 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως και έχει μεταφραστεί σε 49 γλώσσες.