ΗΜΕΡΙΔΑ: Διατήρηση καλής υγείας και ποιότητας ζωής για τα άτομα με κάκωση/ βλάβη νωτιαίου μυελού

Το Τμήμα Μελέτης & Αποκατάστασης Βλαβών Νωτιαίου Μυελού της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης, Μέλος της Διεθνούς Εταιρείας Νωτιαίου Μυελού ΙSCOS, διοργανώνει με τη συνεργασία του Βαρδάκειου και Πρώϊου Νοσοκομείου και υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Κυκλάδων και του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης, ενημερωτική εκδήλωση με θέμα "Διατήρηση καλής υγείας και ποιότητας ζωής για τα άτομα με κάκωση/ βλάβη νωτιαίου μυελού".





Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 26 Μαΐου 2018 και ώρα 18:30 στην Έπαυλη Τσιροπινά στην Ποσειδωνία και απευθύνεται σε άτομα με βλάβη νωτιαίου μυελού, σκλήρυνση κατά πλάκας, και γενικότερα ασθένειες που επιφέρουν ορθοκυστικές διαταραχές, σπαστικότητα, οστεοπόρωση και έχει σκοπό την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των ιδίων των ατόμων με παραπληγία και τετραπληγία, των οικογενειών τους, των συνοδών και των ατόμων υποστήριξής τους, της κοινότητας, των φορέων και των θεσμών με στόχο την βελτίωση της καθημερινότητάς τους.





Στην ημερίδα θα γίνει ανοιχτή συζήτηση με την αντιπρόεδρο της εταιρείας και πρόεδρο του τμήματος, Ιατρό Φ.Ι.Απ. κ. Χριστίνα-Αναστασία Ραπίδη, τον εξειδικευμένο φυσίατρο κ.Γιάννη Διονυσιώτη (Head of Physical Medicine and Rehabilitation Department, European Interbalkan Medical Center, Thessaloniki, Greece, Member of the Board of Hellenic Institution of Osteoporosis (HELIOS), International Society of Musculoskeletal & Neuronal Interactions (ISMNI) and Prevention Committee of International Society of Spinal Cord (ISCOS)), Ιατρούς από τον Ιατρικό Σύλλογο και το Νοσοκομείο Σύρου.





Είναι μεγάλη ευκαιρία να συναντηθούμε μαζί τους, να παρακολουθήσουμε τις αναφορές τους και να θέσουμε θέματα που μας απασχολούν καθημερινά.