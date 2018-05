3ο Trimore Syros Triathlon (21-24.6.2018) | Πρόγραμμα

Event's Schedule - 3ο TRIMORE Syros Triathlon

Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2018

Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2018

Σάββατο, 23 Ιουνίου 2018

TRIATHLON RACES - Half Iron, Olympic, Half Olympic

Obstacle Swimming

Τελετή Απονομών

Κυριακή, 24 Ιουνίου 2018

Kids Triathlon

Τελετών Απονομών





Το, όπως δημοσιεύτηκε στηντο είδατε;Προγραμματίστε έγκαιρα αυτά που σας ενδιαφέρουν και μη χάσετε ούτε στιγμή από αυτή την πανδαισία δραστηριοτήτων!Περισσότερες πληροφορίες: www.facebook.com/syrostriathlon 11.30: Προσέλευση αθλητών | Λιμάνι Σύρου12.00-17.00: Στήσιμο Περιπτέρων / EXPO | Πλατεία Μιαούλη18.00-19.30: Inspiration Speeches | Θέατρο Απόλλων20.00: Προσέλευση αθλητών | Λιμάνι Σύρου20.30 - 22.00: Pasta Party 4 All & O.W.S. Race Brief | Θερινό cinema (Πλ. Μιαούλη)22.00 - 23.00: Ήπια Διασκέδαση | Θερινό cinema (Πλ. Μιαούλη)08.00-11.00: Κολυμβητικός Παράπλους Ανοικτής Θαλάσσης | Φάμπρικα - Αχλάδι - Μέγας Γιαλός08.00-09.00: Race Brief 5.5k & Ζέσταμα | Φάμπρικα09.00-10.00: Race Brief 3.5k & Ζέσταμα | Αχλάδι10.00-11.00: Race Brief 0.5k & Ζέσταμα | Αγ. Αντώνιος (Μέγας Γιαλός)11.00-12.00: Yoga (Athletes a Friends) & Yoga Kids (Fun Activity) | Μέγας Γιαλός13.00-14.00: Aqua Aerobic | Γαλησσάς15.00-16.00: Yoga 4 All | Γαλησσάς15.30-17.00: Water Triathlon | Γαλησσάς18.00-19.00: Inspiration Speeches | Θέατρο Απόλλων19.30-20.30: Race Brief Triathlon (Ελληνικά & Αγγλικά) | Θέατρο Απόλλων20.30-22.00: Pasta Party 4 All | Θερινό cinema (Πλ. Μιαούλη)21.00-22.00: Yoga Show | Θερινό cinema (Πλ. Μιαούλη)22.00-23.00: Ήπια Διασκέδαση | Θερινό cinema (Πλ. Μιαούλη)07.15-13.15:| Νησάκι - Βαπόρια - Λιμάνι Πλατεία Μιαούλη07.15-08.00: Race Brief / Ζέσταμα Olympic & Half Olympic | Νησάκι10.00-12.00: Yoga St Fun For Kids / Yoga For Athletes St Friends | Πλατεία Μιαούλη11.00-14.00: Παιδικό Σκάκι σε παράλληλα γήπεδα | Πλατεία Μιαούλη14.00-15.00: S.U.P. Experience | Κόμητο15.00-16.00: Aqua Aerobic | Κόμητο17.00-18.00: Παιδικός ποδηλατικός αγώνας Βραδυπορίας | Πλατεία Μιαούλη18.00-20.00:| Άγαλμα Νίκης / Ερμού18.00 - 20.30: Παιδικό Σκάκι σε παράλληλα γήπεδα | Πλατεία Μιαούλη20.30 - 22.00:| Πλατεία Μιαούλη22.00-22.15: Παραδοσιακοί Χοροί | Πλατεία Μιαούλη22.30-24.00: DJ Party | Πλατεία Μιαούλη08.30-10.00: City Running: 5k & 10k | Πλατεία Μιαούλη09.15-10.15: Yoga Kids / Warm up | Νησάκι10.15-11.30:| Νησάκι11.30-12.30: Kids Swimming | Νησάκι12.30-13.30: Παιδικό Σκάκι | Πλατεία Μιαούλη13.30-15.00:| Πλατεία Μιαούλη15.00-17.00: Ξεστήσιμο Περιπτέρων / EXPO | Πλατεία Μιαούλη19.00-20.00: Sunset Yoga | Κόμητο20.00-21.30: Pair Night Swimming | Κόμητο21.30-24.00: DJ Beach Party (beer & food) | Κόμητο