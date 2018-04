Η Σύρος συμμετέχει και φέτος στο “Let’s do it Greece”

Σε ρυθμούς “Let’s do it Greece” κινείται η Σύρος, συμμετέχοντας και φέτος στο μεγάλο πανελλαδικό, εθελοντικό - περιβαλλοντικό πρόγραμμα, και φιλοδοξεί να κάνει δυναμική την παρουσία της, μιας και έχουν προγραμματιστεί πολλές και ποικίλες δράσεις σε διάφορες περιοχές του νησιού. Συντονιστής του προγράμματος είναι και φέτος ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης, ο οποίος στηρίζει έμπρακτα το “Let’s do it Greece” και καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των οικονομικών δαπανών.





Συνολικά, στην Ελλάδα θα πραγματοποιηθούν περισσότερες από 2000 δράσεις, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ από το 2001, οπότε και ξεκίνησε η υλοποίηση του προγράμματος. Και στη Σύρο, όμως, η συμμετοχή αναμένεται να ξεπεράσει κάθε προηγούμενο, αφού το πρόγραμμα ξεκίνησε με τη Σχολική Εβδομάδα Περιβάλλοντος, από τις 23 έως τις 27 Απριλίου 2018, στην οποία συμμετέχουν το 1ο Γυμνάσιο Σύρου, 5ο Δημοτικό Σχολείο, 3ο Δημοτικό Σχολείο, 2ο Δημοτικό Σχολείο, Δημοτικό Σχολείο Βάρης – Μάννα, Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο «Άγιος Γεώργιος», 6ο Νηπιαγωγείο Ερμούπολης, 2ο Νηπιαγωγείο Ερμούπολης, Νηπιαγωγείο Άνω Σύρου, καθώς και το 1ο Λύκειο Κηφισιάς, το οποίο, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής του εκδρομής στο νησί μας, θα πραγματοποιήσει περιβαλλοντικές δράσεις.





Κυριακή 29 Απριλίου 2018, οι εθελοντικές δράσεις που έχουν προγραμματισθεί να γίνουν είναι οι εξής: Καθαρισμός παραλιών: Αζολίμνου, Βάρης, Αγκαθωπών, Φοίνικα, Γαλησσά, καθαρισμός μαρίνας Σύρου, δενδροφύτευση σε κοινόχρηστους χώρους της Ερμούπολης, καθαρισμός και εξωραϊσμός χώρου πρασίνου στο Κίνι (πλησίον π. λατομείου), φυτεύσεις και καλλωπισμός στην Έπαυλη Τσιροπινά στην Ποσειδωνία, καθαρισμός μικρού αλσυλλίου Καλιμέντο στα Λαζαρέτα. Στις δράσεις συμμετέχουν οι Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες, το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, ο Σύλλογος Δρομέων Σύρου, ο Ναυτικός Πολιτιστικός Οικολογικός Όμιλος Κινίου, οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι Γαλησσά, Φοίνικα, Ποσειδωνίας , Κρητών Σύρου, Λαζαρέτων και εθελοντές δημότες.





Μπορείτε να ενημερωθείτε για τις ημερομηνίες και τις ώρες των δράσεων του “Let’s do it Grecce» στην Σύρο στην ιστοσελίδα: http://letsdoitgreece.org/map/

