6ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού και Χοροθεάτρου στη Σύρο (7-21.7.2018)

Akropoditi DanceFest 2018

7 - 21 Ιουλίου 2018

Δύο εβδομάδες γεμάτες από εργαστήρια, παραστάσεις, βραδιές γνωριμίας, ανοιχτές παρουσιάσεις, διαλέξεις, Jams - ανοιχτούς αυτοσχεδιασμούς

Το Κέντρο Χορού, σύγχρονης έκφρασης και δημιουργίας και το Χοροθέατρο Ακροποδητί, μετά την ίδρυση του θεσμού «Φεστιβάλ Χορού – Akropoditi DanceFest» και την υλοποίηση ήδη πέντε Φεστιβάλ στη Σύρο, διοργανώνουν το 6ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού και Χοροθεάτρου που θα λάβει χώρα στη Σύρο, από τις 7 ως τις 21 Ιουλίου του 2018. Το Φεστιβάλ θα έχει διάρκεια δύο εβδομάδες (7–21/07/18) και σκοπό του έχει να καταστήσει την πρωτεύουσα των Κυκλάδων έναν τόπο συνάντησης και πολιτιστικής ανταλλαγής ανάμεσα σε καταξιωμένους αλλά και νέους δημιουργούς σύγχρονων ομάδων χορού και χοροθεάτρου.

Τα φετινά μας Εργαστήρια:

Σύγχρονος Χορός

Κλασικό Μπαλέτο

Αρχιτεκτονική και Χορός

Υποκριτική - Θέατρο

Φλαμένκο

Aerial Yoga

Alexander Technique

Martha Graham Technique

Απόγειος - μια νέα κινητική γλώσσα - το παραδοσιακό συναντά το σύγχρονο

Χορογραφία με τεχνικές μουσικής σύνθεσης

Ρεπερτόριο

Μαζί μας οι:

Θάνος Δασκαλόπουλος

Σοφία Κονδυλιά

Πωλίνα Κρεμαστά

Βιτόρια Κωτσάλου

Βίκυ Παναγιωτάκη

Άρης Παπαδόπουλος

Ιωάννα Παρασκευοπούλου

Γιώτα Πεκλάρη

Κωνσταντίνα Πολυχρονοπούλου

Αντώνης Σπορίδης

Βαλασία Συμεωνίδου

Ελένη Τόλη

Ιωάννα Τουμπακάρη

Αργυρώ Χιώτη

Ravid Abarbanel

Kristina & Sadé Alleyne

Jill Crovisier

Aleksandar Neskov

Διαλέξεις, Παρουσιάσεις και Jams από τους συμμετέχοντες και τους διδάσκοντες των Εργαστηρίων. Παραστάσεις από προσκεκλημένους καλλιτέχνες της Ελλάδας και του εξωτερικού. Ανοιχτές δράσεις και εκδηλώσεις για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Σύρου γύρω από τη σύγχρονη έκφραση στο Χορό και το Θέατρο.





21.30

Işıl Derya Güneş - “Status” (16’)

Κέντρο Χορού Ακροποδητί





22.00

Άρης Παπαδόπουλος, Μάρθα Πασακοπούλου - “touching.just 2017” (24’)

Κέντρο Χορού Ακροποδητί





Δευτέρα 9/7

21.30

Ravid Abarbanel - “ALIZA” (15’)

Κέντρο Χορού Ακροποδητί





22.00

Ιωάννα Αντώναρου, Νατάσα Σαραντοπούλου - “γούοκ λόλα γουόκ” (30’)

Κέντρο Χορού Ακροποδητί





Τρίτη 10/7

21.30

Βραδιά γνωριμίας





Τετάρτη 11/7

21.30

Alleyne Dance - “A NIGHT'S GAME” (43’)

Κέντρο Χορού Ακροποδητί





Πέμπτη 12/7

20.30

AVDP_on Tour 2018

Video dance projections

Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης- Βυρσοδεψείο Κορνηλάκη-Δενδρινού

Δωρεάν





21.30

JAM - Ανοιχτός αυτοσχεδιασμός με ζωντανή μουσική

Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης- Βυρσοδεψείο Κορνηλάκη-Δενδρινού

Δωρεάν





Παρασκευή 13/7

18.30

Ανοιχτή Παρουσίαση Εργαστηρίου ΒΑΛΑΣΙΑ ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ: Εργαστήριο δημιουργικού χορού για ενήλικες με και χωρίς αναπηρίες

Χώρος πολλαπλών χρήσεων στο 4ο Δημοτικό Σχολείο

Δωρεάν





20.30

Ανοιχτή Παρουσίαση Εργαστηρίου ΣΟΦΙΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ: Αρχιτεκτονική + Χορός: Εργαστήριο Αυτόματης Σύνθεσης

Κέντρο Χορού Ακροποδητί

Δωρεάν





22.00

Βαγγέλης Παπαδάκης - “Μια πορνογραφική σχέση” (90’)

Πινακοθήκη Κυκλάδων





Σάββατο 14/7

21.30

Fabio Liberti - “Let’s Du-et” (15’)

Κέντρο Χορού Ακροποδητί





22:00

Joe Tornabene - “Here I stand” (40’)

Κέντρο Χορού Ακροποδητί





Κυριακή 15/7

18.00

Διάλεξη Θάλεια Δίτσα: Η δημιουργία ως σχέση. Εμπειρίες και σκέψεις από τη χορογραφική διαδικασία

Κέντρο Χορού Ακροποδητί

Δωρεάν





19.00 + 20.30

Fabio liberti - “Don’t, Kiss” (13’)

Στο «Π» στα Κύματα

Δωρεάν





Δευτέρα 16/7

21.30

Jill Crovisier - “Zement, the solo” (10’)

Κέντρο Χορού Ακροποδητί





22.00

Ομάδα {1,1,1} - “Destination free” (30’)

Κέντρο Χορού Ακροποδητί





Τρίτη 17/7

21.30

Cie Tumbleweed - “The Gyre” (23’)

Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης- Βυρσοδεψείο Κορνηλάκη-Δενδρινού





22.30

Βραδιά γνωριμίας





Τετάρτη 18/7

21.30

JAM - Ανοιχτός αυτοσχεδιασμός με ζωντανή μουσική

Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης- Βυρσοδεψείο Κορνηλάκη-Δενδρινού

Δωρεάν





Πέμπτη 19/7

21.30

Γιάννης Καρούνης - “NATURE” (35’)

Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης- Βυρσοδεψείο Κορνηλάκη-Δενδρινού





Παρασκευή 20/7

20.30

Ανοιχτές Παρουσιάσεις Εργαστηρίων

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ Dancing Behind the Music

ΠΩΛΙΝΑ ΚΡΕΜΑΣΤΑ Εργαστήριο χορού «απόγειος»

Κέντρο Χορού Ακροποδητί

Δωρεάν





22.30

Κλείσιμο Φεστιβάλ





Σάββατο 21/7

21.30

Αθανασία Κανελλοπούλου - “Behind these walls, I know there is a sea” (40’)

Κέντρο Χορού Ακροποδητί







Εισιτήρια παραστάσεων:

Σε βραδιά με μία παράσταση: 8€ κανονικό, 6€ μειωμένο*

Σε βραδιά με μία παράσταση μικρής διάρκειας (μέχρι 20 λεπτά): 6€ (ενιαίο εισιτήριο)

Σε βραδιά με 2 παραστάσεις: 12€ κανονικό, 10€ μειωμένο*





* Συμμετέχοντες των Εργαστηρίων / Μαθητικό / Φοιτητικό / Κάτοχοι Κάρτας Ανεργίας (ΟΑΕΔ) & Πολυτέκνων (ΑΣΠΕ) & Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων/ ΑμεΑ









Για περισσότερες πληροφορίες μείνετε συντονισμένοι στην μείνετε συντονισμένοι στην ιστοσελίδα μας και στη σελίδα μας στο facebook





















Ελάτε στην Ερμούπολη να μοιραστούμε το ίδιο πάτωμα, την ίδια αμμουδιά, να χορέψουμε, να συζητήσουμε, να ανταλλάξουμε γνώσεις και εμπειρίες αλλά και να προσεγγίσουμε νέους τρόπους επικοινωνίας, έκφρασης και παρατήρησης.





Υπό την αιγίδα του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης









Ηρώων Πολυτεχνείου 84

84100 Ερμούπολη, Σύρος





Τηλ.: 2281080690 (Κεντρο Χορού)

6944771449 (Cosmote), 6973792685 (Wind), 6937395328 (Wind)