3η Φιλική Enduroβολτα

φιλική εντουρόβολτα που όλοι αγαπήσαμε και έγινε θεσμός. Έτσι λοιπόν αποχαιρετώντας το χειμώνα, για 3η συνεχόμενη χρονιά στις 13 Μαϊου 2018 και ώρα 10:30 με σημείο συγκέντρωσης το Plaza Croissant στην Ηρώων Πολυτεχνείου (έναντι S.Market Βιδαλης), οι χωμάτινοι αναβάτες θα έχουν την χαρά να ακολουθήσουν μια 3ωρη διαδρομή, εξερευνώντας μέρη του νησιού περνώντας από βουνό, θάλασσα, ποτάμια αλλά και δύσβατα μονοπάτια, όπου στο τέλος της διαδρομής θα υπάρχουν εκπλήξεις για όλους τους συμμετέχοντες... Μοτοσυκλετιστικός Σύλλογος Σύρου - Syros Moto Club διοργανώνει και φέτος την





Αρωγοί της εκδήλωσης δεν θα μπορούσε να μην είναι οι χορηγοί υποστηρικτές μας όπου με τον δικό τους τρόπο βοηθούν πάντα για την εκδήλωση αυτή: Το Plaza Cafe & Croissant, το κατάστημα Ιξώδες, το πρατήριο υγρών καυσίμων AVIN, το κατάστημα RACER-X motocross Accessories, η ταβέρνα Πέτρινο, κατάστημα ΓΕΡΜΑΝΌΣ και το κατάστημα MotoPolis!!





Κόστος συμμετοχής 10€





Be there and have moto-crazy fun.





Για δηλώσεις συμμετοχής:





Μανδηλαράς Ηλίας

Τηλ: 6957736627





Βλάμης Ιωάννης

Τηλ: 6975681303