SIFF 2018 - Πρόσκληση Συμμετοχής / Film Submission

Το έκτο διεθνές φεστιβάλ κινηματογράφου της Σύρου ανακοινώνει την έναρξη αιτήσεων υποβολής ελληνικών ταινιών για το 2018.

Η πρόσκληση ισχύει για ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους, από Έλληνες σκηνοθέτες ή μόνιμους κατοίκους της χώρας, ή η παραγωγή των οποίων έλαβε χώρα στην Ελλάδα.

Αν δεν είστε σίγουροι ότι οι ταινία σας τηρεί τα παραπάνω κριτήρια, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε ερώτησή σας.

Οι αιτήσεις συμμετοχής είναι δωρεάν και η προθεσμία υποβολής είναι η 29 Απριλίου, 2018.

OPEN CALL FOR ENTRIES 2018

Submissions are now open for the 6th Syros Int’l Film Festival

The 2018 festival is accepting short and feature films produced in Greece or by Greek-national or resident filmmakers.

If you are not sure if your film fits these criteria, please get in touch. We’ll be glad to answer questions.

Submissions are free, and must be received no later than April 29th, 2018 .

