Το #DiscoverSyros Project κατέκτησε βραβείο στα Tourism Awards 2018

Άλλο ένα ξεχωριστό κομμάτι της εμπειρίας της φετινής τελετής θα είναι η δυνατότητα των παρευρισκόμενων να δουν από κοντά και να θέσουν σε λειτουργία ένα πιστό αντίγραφο του Μηχανισμού των Αντικυθήρων του Μουσείου Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας.

Τα Tourism Awards υποδέχονται στην κριτική τους επιτροπή ηχηρά ονόματα πανεπιστημιακών, επιφανών προσωπικοτήτων με άποψη και εμπειρία στον τομέα της φιλοξενίας καθώς και subject-matter experts. Πρόεδρος της επιτροπής είναι η δημοσιογράφος Μάγια Τσόκλη ενώ ανάμεσα στα μέλη είναι οι κ.κ.: Γιάννης Μπουτάρης – Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Theodore Benetatos - CEO & Academic Dean, Πανεπιστημιακό Κέντρο ΙΜΙ Ελβετίας, Dr. Dimitrios Diamantis - Dean of Graduate Studies, Les Roches, Global Hospitality Education, Δρ. Μαριάννα Σιγάλα - Professor of Tourism - Director of the Centre for Tourism & Leisure Management University of South Australia, Περικλής Λύτρας - Καθηγητής Τουρισμού - Αναπληρωτής Πρύτανης ΤΕΙ Αθήνας, Μαρία Μάρακα - Αρχιτέκτων - Πρώην Γενική Διευθύντρια Ανάπτυξης του ΕΟΤ, Λευτέρης Λαζάρου – Σεφ, Γιώργος Πίττας - Μέλος Δ.Σ. ΞΕΕ, Δημιουργός του διαδικτυακού Greek Gastronomy Guide, Κατερίνα Τσεμπερλίδου - Συγγραφέας, αρθρογράφος και διαφημίστρια, Γιάννης Τσεκλένης – Σχεδιαστής, Διονύσης Σοτοβίκης- Αρχιτέκτων και Michel Massadakis - Managing Director Självbildarna - Fοunder Doberman digital agency.