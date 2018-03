PARTY: Nikos Diamantopoulos & Christo Z. @ Peiramatiko

Πάνω από 50 χρόνια μουσικής ιστορίας συγκεντρωμένα σε ένα και μοναδικό Event...

To Πειραματικό παρουσιάζει με ιδιαίτερη χαρά τους Θρύλους της House μουσικής

Nikos Diamantopoulos:

Aπό μικρός ήξερε πως μόνο με τη μουσική θα αισθάνονταν ολοκληρωμένος και δημιουργικός. Σήμερα, μετά από 20 χρόνια στα decks και τα studio και ενώ έχει χαρίσει στην Αθήνα, την Ελλάδα και το εξωτερικό αλησμόνητες βραδιές, είναι πλέον σε θέση να παραδεχτεί πως η μουσική για αυτόν δεν είναι επιλογή αλλά ζωτικός μονόδρομος. Ο Νίκος Διαμαντόπουλος είναι "καταδικασμένος" να πορεύεται παράλληλα με την ηλεκτρονική σκηνή, να λατρεύει τη μουσική και την ενέργεια. Μας έφτιαξε ένα υπέροχο, εντελώς χορευτικό Lifotape και μας είπε τι άλλο αγαπά από την Αθήνα, την καθημερινότητα του και όλα εκείνα τα μικροπράγματα που ομορφαίνουν τον κόσμο του.









Christo Z:

Το βιογραφικό του βαρύ και διάσημο. Resident dj σε bars & clubs όπως τα Plus Soda, Mamacas, Cavo Paradiso, Astra, Mad, Zoo, Bo, Balux , Aerodromio , Home , Guru , One Happy Cloud και πολλά άλλα. Οι συνεργασίες του με φημισμένα ονόματα, αμέτρητες. Joe Claussell, Osunlade, Ltj Bukem & Mc Conrad, Louie Vega, Carl Craig, Derick May, Terry Lee Brown, Timewriter, Dj Yellow, Danny Tenaglia, Carl Cox, Sasha, Deep Dish , John Digweed κ.α.

Ενεργός στην ηλεκτρονική μουσική σκηνή και κουλτούρα για περισσότερα από 30 χρόνια, ο Christo Z, κατά κόσμον Χρήστος Ζωγόπουλος θεωρείται ότι έχει διαμορφώσει όσο λίγοι τη χορευτική μουσική στην Ελλάδα.