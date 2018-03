Το #DiscoverSyros Project κατέκτησε το Χρυσό Βραβείο στα Tourism Awards 2018

To #DiscoverSyros Project πραγματοποιήθηκε για την προβολή και προώθηση της Σύρου ως τουριστικού προορισμού, με έμφαση σε τεχνολογίες internet και ψηφιακού μάρκετινγκ, από 27 Σεπτεμβρίου έως 1 Οκτωβρίου 2017 με στόχο της πρωτοβουλίας αυτής την ανακάλυψη της μοναδικότητας της Σύρου και η ανάδειξη της ως ενός εκ των κορυφαίων Social Travel Destinations, επιδιώκοντας να ξεπεράσει τα 50 εκατομμύρια impressions. Οι νέες τεχνολογίες όπως blogs, vlogs, instagram, snapchat στην υπηρεσία της Σύρου, ώστε το νησί να καταστεί ως έναν από τους κορυφαίους ταξιδιωτικούς προορισμούς.





Οι travel και food bloggers προέρχονταν από πολλές χώρες του κόσμου όπως Αμερική, Αυστραλία, Ν. Αφρική, Κύπρο, Ισραήλ, Ρουμανία και Ελλάδα, διαθέτουν ένα μεγάλο κοινό που τους ακολουθεί στα social media και μέσα από ειδικό εξοπλισμό που χρησιμοποίησαν, αποτύπωσαν τις βιωματικές τους εμπειρίες κατά την εξερεύνηση τους στην Σύρο.Σε αυτό το project που πρόβαλε παγκοσμίως τις ομορφιές του νησιού μας συμμετείχαν οι:(travel writer/social media manager), τον(partner of Katherine Banks), τους(food bloggers), τον(Vlogger), την(Fashion/Travel/Lifestyle blogger), τον(owner of TCS Digital Media), την(author/travel blogger), την(travel writer/blogger), τον(food blogger), την(travel writer/blogger), τον(travel photographer/writer), την(travel writer for Israel's most popular website), τον(destination marketer) και την(travel blogger/photographer).