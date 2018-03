Μουσικές Πέμπτες στο ΕΥ ΖΗΝ

Σας περιμένουμε!!

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1966 όπου και ξεκίνησε τις μουσικές του σπουδές σε ηλικία δώδεκα ετών. Ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο βιολί και τα θεωρητικά το 1991 (Ωδείο Βορείου Ελλάδος), ενώ παράλληλα απέκτησε το L.R.M.S. της Royal Academy of Music του Λονδίνου. Από το 1989 και εξής έχει διδάξει και έχει παραδώσει σεμινάρια σε πολλά Ωδεία και μουσικούς φορείς. Τα τελευταία δύο χρόνια ήταν στο διδακτικό προσωπικό του Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής της Άρτας (Τ.Ε.Ι. Ηπείρου). Από το 2005 διδάσκει παραδοσιακό βιολί και συντονίζει μουσικό σύνολο στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Η συνεχής ωρίμανσή του, όσον αφορά στο περιεχόμενο της ύλης αλλά και στο σύστημα της διδασκαλίας της, αποτέλεσε τον κύριο λόγο για τον οποίο του ζητήθηκε από το London University, και πιο συγκεκριμένα από την σχολή S.O.A.S. (Σχολή Ασιατικών και Αφρικανικών Μουσικών Σπουδών), να διδάξει εκεί σε σεμινάριο και εργαστήριο. Ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση και παράλληλα έλαβε μέρος στη συναυλία ‘Genius of the Violin’, μαζί με βιολιστές απ’ όλο τον κόσμο, ως ιδανικός εκπρόσωπος της εκφραστικής ιδιοτυπίας και ιδιωματικής παράδοσης του βιολιού στη χώρα μας. Δίδαξε επίσης στο φεστιβάλ βιολιού του Ile de France, στο Παρίσι, όπου συμμετείχε ως εκτελεστής. Με τη συστηματική διδακτική και εκτελεστική κατάθεσή του, του δίνεται διαρκώς η ευκαιρία να διατυπώσει τη μουσική του άποψη σε μεγάλα αλλά και μικρά ορχηστρικά σύνολα. Σπουδαστές τον πλησιάζουν με στόχο την διαμόρφωση του εκτελεστικού τους ύφους, την εξέλιξή τους και την τεχνική τους κατάρτιση στο παραδοσιακό βιολί. Συνεργάστηκε κατά καιρούς με όλους τους ευαίσθητους δέκτες, παράγοντες και λειτουργούς της ελληνικής λαϊκής, δημοτικής και παραδοσιακής μουσικής, πραγματοποιώντας πλήθος συναυλιών, παρουσιάσεων και εκπομπών σε όλο τον κόσμο για περισσότερα από 20 χρόνια, ενώ η δισκογραφική του δραστηριότητα ξεπερνά τους 150 δίσκους μακράς διαρκείας. Έχει συνεργαστεί με ορχήστρες μουσικής δωματίου και συμφωνικές ορχήστρες ως εκτελεστής και σολίστ (Μουσικό Σύνολο «Μάνος Χατζιδάκις», Καμεράτα, Ορχήστρα της Ε.Ρ.Τ., Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης κ.ά.), με μουσικά σύνολα παραδοσιακής μουσικής (Ορχήστρα Αρχείου Ελληνικής Μουσικής, Ορχήστρα Χρόνη Αηδονίδη, Ορχήστρα ∆όμνας Σαμίου κ.ά.), με πλήθος τραγουδοποιών και συνθετών (Μίκη Θεοδωράκη, Γιάννη Μαρκόπουλο, Σταμάτη Σπανουδάκη, Χρήστο Νικολόπουλο, Νίκο Κηπουργό, Διονύση Σαββόπουλο, Σωκράτη Μάλαμα, Μαρία Θωΐδου, Νίκο Γεωργάκη, Νίκο Παπάζογλου, Παντελή Θαλασσινό, Βαγγέλη Καζούλη, Μανώλη Φάμελο, Βασίλη Παπακωνσταντίνου, Θανάση Παπακωνσταντίνου, Πέτρο ∆ουρδουμπάκη, Λουδοβίκο των Ανωγείων, Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, Νίκο Πορτοκάλογλου, Νίκο Ξυδάκη κ.ά.) και με κορυφαίους τραγουδιστές και μουσικούς, που αντιπροσωπεύουν τα ιδιαίτερα μουσικά χρώματα απ’ όλα τα διαμερίσματα της Ελλάδας. Τέλος, έχει επιμεληθεί πολλές από τις δισκογραφικές και έντυπες εκδόσεις του Αρχείου Ελληνικής Μουσικής, ενώ είναι μόνιμο μέλος του πολυσυζητημένου μουσικού συνόλου Primavera in Salonicο με τη Σαβίνα Γιαννάτου, καθώς και της Εστουδιαντίνας Νέας Ιωνίας, της οποίας είναι ιδρυτικό μέλος.





ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΡΗΣ

Ο Απόστολος Μάρης ασχολείται με τη μουσική ερασιτεχνικά και με πάθος. Παίζει διάφορα μουσικά όργανα, άλλα σε πολύ καλό επίπεδο και άλλα σε μέτριο (κλασσική κιθάρα, κανονάκι, ούτι, λαγούτο και νέυ). Έχει πτυχία: ενοργάνωσης πνευστών, το ειδικό της αρμονίας και έχει κάνει 6 χρόνια βυζαντινή μουσική. Έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων και μαθημάτων με σπουδαίους δασκάλους(Ross Daly, Κασούρα Βασίλη, Μάρκο Σκούλιο, Νεοχωρίτη Παναγιώτη, Gioksel Bactagir, Ahmet Meter, Necati Celik, Omer Erdogdular, Κυριάκο Γκουβέντα κ.α.) Έχει ταξιδέψει παίζοντας μουσική στην Ευρώπη, στην Αλγερία, στη Νέα Υόρκη, Βοστώνη κ.α.. Είναι μέλος της Ορχήστρας των Κυκλάδων με μαέστρο τον Νίκο Κυπουργό.





ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΙΤΣΑ

Η Γεωργία Λίτσα είναι επαγγελματίας μέλος της Ορχήστρας των Κυκλάδων από το 2011. Έχει συμμετάσχει σε διάφορα παραδοσιακά μουσικά σχήματα, με εμφανίσεις στην Ελλάδα (Σύρος, Αθήνα, Θεσσαλονίκη) αλλά και στο εξωτερικό (Ευρώπη, Αμερική και Αυστραλία). Επίσης τα τελευταία 5 χρόνια διδάσκει σαντούρι.