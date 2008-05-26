Σπουδές στη Γαλλία & Επαγγελματικός Προσανατολισμός

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15.03.2018,18.00

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
ETUDES ΕΝ FRANCE & ORIENTATION PROFESSIONNELLE

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ | INTERVENANTS:
  • ΝΙΚΟΛΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - IFG 
  • NICOLAS CHRISTODOULOU, CHEF DU SERVICE DES EXAMENS - IFG
  • LAURENT LAFRECHOUX, MAISON FAMILIALE RURALE DE SAINT ETIENNE
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ | ENTREE LIBRE

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ - ΑΙΘΟΥΣΑ I. ΡΙΤΣΟΥ
CENTRE CULTUREL DE LA MAIRIE DE SYROS - SALLE I. RITSOS 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 1, ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ, 84100 ΣΥΡΟΣ  
1. RUE KONSTANTINOUPOLEOS, ERMOUPOLIS, 84100 SYROS

Διοργάνωση | Organisation
Σχολική συμβουλος Γαλλικής ΠΕ05 Νοτίου Αιγαίου, Δρ Ευτυχία Νικολακοττούλου 
Conseillere scolaire de frangais PE05 d'Egee du Sud. Dr. Eftychia Nikolakopoulou
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Syros Agenda - Οδηγός ψυχαγωγίας για τη Σύρο

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