Σπουδές στη Γαλλία & Επαγγελματικός Προσανατολισμός

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
ETUDES ΕΝ FRANCE & ORIENTATION PROFESSIONNELLE
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ | INTERVENANTS:
- ΝΙΚΟΛΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - IFG
- NICOLAS CHRISTODOULOU, CHEF DU SERVICE DES EXAMENS - IFG
- LAURENT LAFRECHOUX, MAISON FAMILIALE RURALE DE SAINT ETIENNE
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ - ΑΙΘΟΥΣΑ I. ΡΙΤΣΟΥ
CENTRE CULTUREL DE LA MAIRIE DE SYROS - SALLE I. RITSOS
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 1, ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ, 84100 ΣΥΡΟΣ
1. RUE KONSTANTINOUPOLEOS, ERMOUPOLIS, 84100 SYROS
Διοργάνωση | Organisation
Σχολική συμβουλος Γαλλικής ΠΕ05 Νοτίου Αιγαίου, Δρ Ευτυχία Νικολακοττούλου
Διοργάνωση | Organisation
Σχολική συμβουλος Γαλλικής ΠΕ05 Νοτίου Αιγαίου, Δρ Ευτυχία Νικολακοττούλου
Conseillere scolaire de frangais PE05 d'Egee du Sud. Dr. Eftychia Nikolakopoulou
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