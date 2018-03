Το επίσημο πρόγραμμα του 4ου TEDxUniversityoftheAegean είναι εδώ!

Το TEDxUniversityoftheAegean επιστρέφει για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στην Ερμούπολη της Σύρου, στις 11 Μαρτίου 2018, στο Θέατρο Απόλλων. Με ανανεωμένη διάθεση για ιδέες που αξίζει να διαδοθούν και πιστό στο όραμα του για ένωση των νησιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου κάτω από έναν κοινό σκοπό.





Εκτός από το main event που θα πραγματοποιηθεί στη Σύρο, Χίος, Σάμος, Μυτιλήνη και Ρόδος, καταρρίπτουν τις γεωγραφικές αποστάσεις που τους χωρίζουν και πραγματοποιούν παράλληλα events με livestreaming, workshops, exhibitions και δραστηριότητες μεταφέροντας την εμπειρία του TEDxUniversityoftheAegean στα νησιά του Αιγαίου.

3 Sessions, 10 ομιλίες, 2 Workshops και 3 Performances συνδυάζονται αρμονικά προκειμένου να δώσουν λύση στο δίλλημα Fit In or Stand Out.





Για όσους δεν θα βρίσκονται κοντά μας, θα υπάρξει ζωντανή μετάδοση μέσω Live Streaming

Νόρμα Μια λεπτή γραμμή μεταξύ σωστού και λάθους. Μια γραμμή που περιορίζει και άλλοτε θέτει μια ισορροπία. Οι άνθρωποι για να συνυπάρξουν έθεσαν κάποιους άτυπους κανόνες. Φόρμες υπό τις οποίες θα μπορούσαν να συμβιώσουν μεταξύ τους.





Ποιοι όμως το έκριναν αυτό; Αυτό το ομαλό πλαίσιο; Αυτήν την κανονικότητα; Τι συμβαίνει όταν εγώ αποκλίνω από αυτή; Όταν το δικό μου σωστό είναι το δικό σου λάθος; Όταν αυτό που λατρεύω να ακούω, η μελωδία του σε ενοχλεί; Όταν αυτό που υπερασπίζεσαι εγώ το υποβιβάζω και όταν αυτό που μου δίνει λύσεις, εσένα σου προκαλεί προβλήματα;





Η διαφοροποίηση προκύπτει όταν ο άνθρωπος βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο και αποφασίζει να χαράξει την δική του πορεία. Μια πορεία με μεταβολές και αποκλίσεις. Μέσα στην οποία ζει, αναθεωρεί και πράττει. Μια διαδικασία ατέρμονη που θυμίζει κύκλο.

Κι αυτός ο κύκλος συνεχίζεται.





Point. Line. Circle.

Παρακολουθώντας το φετινό μας συνέδριο θα θέλαμε ο κάθε θεατής να μας απαντήσει στην φράση «Fit in or Stand out» η οποία αποτελεί και το slogan του φετινού μας event.

Το επίσημο πρόγραμμα τουμε την ονομασίαείναι εδώ!