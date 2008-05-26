Αλλαγές στα δρομολόγια των mini-bus από 15 Φεβρουαρίου 2018

ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ από Πέμπτη 15-2-2018
Καθημερινές
Α) ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΛΙΜΑΝΙ – ΔΟΞΑ
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06:40
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07:20
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08:15
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08:45
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09:20
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10:00
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10:40
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11:20
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12:00
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12:40
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13:15
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13:45
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14:20
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15:20
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16:20
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17:20
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17:55
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18:40
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19:20
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20:00
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21:00
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21:40
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7:00
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07:50
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08:30
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09:00
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09:40
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10:20
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11:00
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11:40
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12:20
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13:00
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13:30
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14:05
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14:40
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15:40
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16:40
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17:40
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18:20
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19:00
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19:40
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20:40
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21:15
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22:00
Σάββατο
Α) ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΛΙΜΑΝΙ – ΔΟΞΑ
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08:15
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08:45
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09:20
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10:00
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10:40
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11:20
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12:00
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12:40
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13:10
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13:50
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14:20
Β) ΔΟΞΑ – ΛΙΜΑΝΙ – ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
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08:30
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09:00
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09:40
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10:20
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11:00
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11:40
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12:20
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13:00
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13:30
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14:05
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14:40
Κυριακές δεν θα εκτελούνται δρομολόγια
Γ) ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΛΑΛΑΚΙΑ-ΒΡΟΝΤΑΔΟ (κ.λ.π.)
ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ (Καθημερινές από Δευτέρα έως και Σάββατο)
07:25 ΑΓΟΡΑ-ΛΑΛΑΚΙΑ-ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ-ΔΕΙΛΙ-ΒΡΟΝΤΑΔΟ- ΝΕΑΠΟΛΗ (Εκτός Σαββάτου)
08:00 ΑΓΟΡΑ-ΛΑΛΑΚΙΑ-ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ -ΔΕΙΛΙ-ΒΡΟΝΤΑΔΟ-ΝΕΑΠΟΛΗ
09:30 ΑΓΟΡΑ-ΛΑΛΑΚΙΑ-ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ-ΔΕΙΛΙ-ΒΡΟΝΤΑΔΟ-ΝΕΑΠΟΛΗ
10:00 ΑΓΟΡΑ-ΚΑΡΝΑΓΙΟ-ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ-ΚΑΜΙΝΙΑ –ΑΓΟΡΑ
11:00 ΑΓΟΡΑ-ΛΑΛΑΚΙΑ-ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ-ΔΕΙΛΙ-ΒΡΟΝΤΑΔΟ-ΝΕΑΠΟΛΗ
12:00 ΑΓΟΡΑ-ΛΑΛΑΚΙΑ-ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ-ΔΕΙΛΙ-ΒΡΟΝΤΑΔΟ-ΝΕΑΠΟΛΗ (Εκτός Σαββάτου)
13:00 ΑΓΟΡΑ-ΛΑΛΑΚΙΑ-ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ -ΔΕΙΛΙ-ΒΡΟΝΤΑΔΟ-ΝΕΑΠΟΛΗ
14:30 ΑΓΟΡΑ-ΛΑΛΑΚΙΑ-ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ -ΔΕΙΛΙ-ΒΡΟΝΤΑΔΟ-ΝΕΑΠΟΛΗ
15:10 ΑΓΟΡΑ-ΛΑΛΑΚΙΑ-ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ -ΔΕΙΛΙ-ΒΡΟΝΤΑΔΟ-ΝΕΑΠΟΛΗ (Εκτός Σαββάτου)
18:15 ΑΓΟΡΑ-ΛΑΛΑΚΙΑ-ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ-ΔΕΙΛΙ-ΒΡΟΝΤΑΔΟ-ΝΕΑΠΟΛΗ (Εκτός Σαββάτου)
19:30 ΑΓΟΡΑ-ΛΑΛΑΚΙΑ-ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ-ΔΕΙΛΙ-ΒΡΟΝΤΑΔΟ-ΝΕΑΠΟΛΗ (Εκτός Σαββάτου)
20:15 ΑΓΟΡΑ-ΛΑΛΑΚΙΑ-ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ-ΔΕΙΛΙ-ΒΡΟΝΤΑΔΟ-ΝΕΑΠΟΛΗ (Εκτός Σαββάτου)
21:15 ΑΓΟΡΑ-ΛΑΛΑΚΙΑ-ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ-ΔΕΙΛΙ-ΒΡΟΝΤΑΔΟ-ΝΕΑΠΟΛΗ (Εκτός Σαββάτου)
Τα δρομολόγια των 8:00, 12:00 15:15 19:30 δεν θα μεταβαίνουν στην εκκλησία της Ανάστασης.
Γ) ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΛΑΛΑΚΙΑ-ΒΡΟΝΤΑΔΟ (κ.λ.π.)
ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ (Καθημερινές από Δευτέρα έως και Σάββατο)
07:25 ΑΓΟΡΑ-ΛΑΛΑΚΙΑ-ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ-ΔΕΙΛΙ-ΒΡΟΝΤΑΔΟ- ΝΕΑΠΟΛΗ (Εκτός Σαββάτου)
08:00 ΑΓΟΡΑ-ΛΑΛΑΚΙΑ-ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ -ΔΕΙΛΙ-ΒΡΟΝΤΑΔΟ-ΝΕΑΠΟΛΗ
09:30 ΑΓΟΡΑ-ΛΑΛΑΚΙΑ-ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ-ΔΕΙΛΙ-ΒΡΟΝΤΑΔΟ-ΝΕΑΠΟΛΗ
10:00 ΑΓΟΡΑ-ΚΑΡΝΑΓΙΟ-ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ-ΚΑΜΙΝΙΑ –ΑΓΟΡΑ
11:00 ΑΓΟΡΑ-ΛΑΛΑΚΙΑ-ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ-ΔΕΙΛΙ-ΒΡΟΝΤΑΔΟ-ΝΕΑΠΟΛΗ
12:00 ΑΓΟΡΑ-ΛΑΛΑΚΙΑ-ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ-ΔΕΙΛΙ-ΒΡΟΝΤΑΔΟ-ΝΕΑΠΟΛΗ (Εκτός Σαββάτου)
13:00 ΑΓΟΡΑ-ΛΑΛΑΚΙΑ-ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ -ΔΕΙΛΙ-ΒΡΟΝΤΑΔΟ-ΝΕΑΠΟΛΗ
14:30 ΑΓΟΡΑ-ΛΑΛΑΚΙΑ-ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ -ΔΕΙΛΙ-ΒΡΟΝΤΑΔΟ-ΝΕΑΠΟΛΗ
15:10 ΑΓΟΡΑ-ΛΑΛΑΚΙΑ-ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ -ΔΕΙΛΙ-ΒΡΟΝΤΑΔΟ-ΝΕΑΠΟΛΗ (Εκτός Σαββάτου)
18:15 ΑΓΟΡΑ-ΛΑΛΑΚΙΑ-ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ-ΔΕΙΛΙ-ΒΡΟΝΤΑΔΟ-ΝΕΑΠΟΛΗ (Εκτός Σαββάτου)
19:30 ΑΓΟΡΑ-ΛΑΛΑΚΙΑ-ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ-ΔΕΙΛΙ-ΒΡΟΝΤΑΔΟ-ΝΕΑΠΟΛΗ (Εκτός Σαββάτου)
20:15 ΑΓΟΡΑ-ΛΑΛΑΚΙΑ-ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ-ΔΕΙΛΙ-ΒΡΟΝΤΑΔΟ-ΝΕΑΠΟΛΗ (Εκτός Σαββάτου)
21:15 ΑΓΟΡΑ-ΛΑΛΑΚΙΑ-ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ-ΔΕΙΛΙ-ΒΡΟΝΤΑΔΟ-ΝΕΑΠΟΛΗ (Εκτός Σαββάτου)
Τις Κυριακές δεν θα γίνονται δρομολόγια.
Δ) ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ
Καθημερινές Δευτέρα έως Σάββατο
08.30 ΑΓΟΡΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ-ΚΑΜΑΡΑ-ΕΠΑΝΩ ΤΕΡΜΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ-ΑΓΟΡΑ
10:30 ΑΓΟΡΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ-ΚΑΜΑΡΑ-ΕΠΑΝΩ ΤΕΡΜΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ-ΑΓΟΡΑ
12:30 ΑΓΟΡΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ-ΚΑΜΑΡΑ- ΕΠΑΝΩ ΤΕΡΜΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ-ΑΓΟΡΑ
14:00 ΑΓΟΡΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ-ΚΑΜΑΡΑ-ΕΠΑΝΩ ΤΕΡΜΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ-ΑΓΟΡΑ
18:45 ΑΓΟΡΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ-ΚΑΜΑΡΑ-ΕΠΑΝΩ ΤΕΡΜΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ-ΑΓΟΡΑ (Εκτός Σαββάτου)
20:45 ΑΓΟΡΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ-ΚΑΜΑΡΑ-ΕΠΑΝΩ ΤΕΡΜΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ-ΑΓΟΡΑ (Εκτός Σαββάτου)
Τα πρωινά (4) δρομολόγια (08:30-10:30 12:30- 14:00) θα είναι καθημερινά εκτός Κυριακής.
Κυριακές δεν θα εκτελούνται δρομολόγια
Δ) ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ
Καθημερινές Δευτέρα έως Σάββατο
10:30 ΑΓΟΡΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ-ΚΑΜΑΡΑ-ΕΠΑΝΩ ΤΕΡΜΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ-ΑΓΟΡΑ
12:30 ΑΓΟΡΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ-ΚΑΜΑΡΑ- ΕΠΑΝΩ ΤΕΡΜΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ-ΑΓΟΡΑ
14:00 ΑΓΟΡΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ-ΚΑΜΑΡΑ-ΕΠΑΝΩ ΤΕΡΜΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ-ΑΓΟΡΑ
18:45 ΑΓΟΡΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ-ΚΑΜΑΡΑ-ΕΠΑΝΩ ΤΕΡΜΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ-ΑΓΟΡΑ (Εκτός Σαββάτου)
20:45 ΑΓΟΡΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ-ΚΑΜΑΡΑ-ΕΠΑΝΩ ΤΕΡΜΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ-ΑΓΟΡΑ (Εκτός Σαββάτου)
Τα πρωινά (4) δρομολόγια (08:30-10:30 12:30- 14:00) θα είναι καθημερινά εκτός Κυριακής.
Κυριακές δεν θα εκτελούνται δρομολόγια
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