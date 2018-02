ΣΙΝΕΜΑ: Breathe

Η Κινηματογραφική ομάδα των φοιτητών/τριών του τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, παρουσιάζει την ταινία "Breathe" (Andy Serkis) στα πλαίσια του αφιερώματος "Motionless" την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018 στο αμφιθέατρο του 1ου Γυμνασίου Σύρου (Κωνσταντινουπόλεως 2) και ώρα 21:15.

ΥΠΟΘΕΣΗ: O Αντι Σέρκις είναι ο συναρπαστικός ηθοποιός που τερμάτισε την έννοια του motion capture ερμηνεύοντας αρχικά το Γκόλουμ στην τριλογία του «Αρχοντα των Δαχτυλιδιών» και του «Χόμπιτ» και στη συνέχεια τον Σίζαρ στο reboot του «Πλανήτη των Πιθήκων».

Αυτός βρίσκεται πίσω από την κάμερα στο «Breathe» την ταινία που αφηγείται την αληθινή συγκινητική ιστορία ενός νεαρού ζευγαριού που βλέπει τη ζωή του να καταρρέει όταν το αγόρι, ο Ρόμπιν, μένει παράλυτος στα 28 του χρόνια από πολυμυελίτιδα. Ακινητοποιημένος σε ένα κρεβάτι νοσοκομείου, με πρόβλεψη ζωής μόνο λίγων μηνών, θα παλέψει ενάντια στις πιθανότητες...

Η ταινια βασιζεται στην αληθινη ιστορια του Robin και της Diana Cavendish, ενός περιπετειώδους ζευγαριού που αρνείται να παραιτηθεί ενάντια σε μια καταστροφική ασθένεια. Με τη συνδρομή της συζύγου του κατάφερε να βοηθήσει στη διάδοση της επαναστατικής αναπηρικής καρέκλας του Teddy Hall, η οποία είχε ενσωματωμένο έναν αναπνευστήρα.





Ημερομηνία κυκλοφορίας στο σινεμά: 13 Οκτωβρίου 2017 (ΗΠΑ)Σκηνοθέτης: Άντι ΣέρκιςΣενάριο: Γουίλιαμ ΝίκολσονΥποψηφιότητες: British Independent Film Award for Best Make-Up & Hair Design,Εταιρείες παραγωγής: The Imaginarium, BBC Films, Participant Media, Βρετανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου, Silver ReelΗθοποιοί: Άντριου Γκάρφιλντ, Κλερ Φόι, Χιου Μπόνεβιλ, Ντιν‑Τσαρλς Τσάπμαν, Τομ Χολάντερ