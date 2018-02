Κλείσε έγκαιρα εισιτήρια για το 4ο TEDxUniversityoftheAegean

Τα εισιτήρια για το 4ο TEDxUniversityoftheAegean άνοιξαν και είναι στην διάθεση σου!





Στις 11 Μαρτίου 2018, σε περιμένουμε να εξερευνήσουμε μαζί τη "Norma" και να απαντήσουμε στο δίλλημα "Fit In or Stand Out".





Για εσένα που βρίσκεσαι στη Σύρο, το Αναγνωστήριο του Πανεπιστημίου Αιγαίου (ημιόροφος - Παλαιό 1ο Γυμνάσιου Σύρου), θα παραμένει ανοιχτό Δευτέρα έως Παρασκευή, 11.00 με 15.00, ώστε να προμηθευτείς το εισιτήριο σου!





Εάν βρίσκεσαι εκτός Σύρου, επικοινώνησε μαζί μας ώστε να σε ενημερώσουμε για τους διαθέσιμους τρόπους που μπορείς να παραλάβεις το δικό σου.