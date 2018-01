"Europe Started Here" | Ανοικτό Κάλεσμα προς καλλιτέχνες από το Eye's Walk Digital Festival 2018

ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ προς καλλιτέχνες

[άτομα & ομάδες]

3D, Video installation & Performing art. Virtual reality & Augmented reality games

Ιστορικό κέντρο Ερμούπολης

Λήξη υποβολής προτάσεων: 15 Απριλίου 2018

To Ανοικτό Κάλεσμα απευθύνεται σε καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο.

Ως πηγή έμπνευσής σου μπορεί αν είναι κάθε πόλη/χώρα/ άνθρωπος ή συγκεκριμένη περιοχή που για εσένα αντικατοπτρίζει την Ευρωπαϊκή Πολιτιστική κληρονομιά.

Η πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης σφυρηλατήθηκε μέσω των αιώνων από την αλληλεπίδραση μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών που κατοίκησαν στην ήπειρο ή που συναντήθηκαν μαζί της μέσω του εμπορίου και του ταξιδιού.

“Η Ευρώπη έζησε πάνω στις αντιφάσεις της, αναπτύχθηκε από τις διαφορές της, υπερβαίνοντας συνεχώς τον εαυτό της…...” [Albert Camus]

· Αλλά γιατί να ερευνήσουμε την Ευρωπαϊκή Πολιτιστική κληρονομιά στην Ερμούπολη;

Κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα η Ερμούπολη που ιδρύθηκε από πρόσφυγες, χαρακτηριζόταν ως ένα «οικονομικό θαύμα» στην Ελλάδα..

Πολύ σύντομα η έρημη παραλία της μετατράπηκε στο σημαντικότερο λιμάνι της χώρας.

Η κυριαρχία της στην ναυπηγική, στο εμπόριο και στη βιοτεχνία πήγε χέρι με χέρι με την πολιτιστική ανάπτυξη αυτού του «μικρού Παρισιού» της Ελλάδας.

Η οικονομική ευημερία οδήγησε στην ανάπτυξη μιας πλούσιας αστικής τάξης στο νησί η οποία υιοθέτησε τον «Ευρωπαϊκό» τρόπο ζωής.

Νεοκλασικά αρχοντικά, δείγματα ενός ρομαντικού κλασικισμού, δημιουργούσαν την εντύπωση μιας Ευρωπαϊκής πόλης στην καρδιά του Αιγαίου.

*“Here” refers to every place/country/person that contributed to the formation of European culture.