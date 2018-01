Η γραφή του σώματος: Σεμινάριο χορού με την Αθανασία Κανελλοπούλου

Η Αθανασία Κανελλοπούλου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1979. Έχει σπουδάσει με υποτροφία χορό στο Λονδίνο και στη Νέα Υόρκη και Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμό. Για 17 συνεχή έτη έζησε στο εξωτερικό όπου συνεργάστηκε με πολλές ομάδες, όπως το Χοροθέατρο Wuppertal Pina Bausch (guestdancer), Les Ballets C de la B, Jasmin Vardimon Company, Cocoondance, Alexandra Waierstall κ.α. Από το 2008 έχει χορογραφήσει συνολικά 17 έργα , πολλά εκ των οποίων έχουν παρουσιαστεί σε πολλά φεστιβάλ στην Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Β. Αφρική. Η χορογραφική της μέχρι τώρα έρευνα έχει επηρεαστεί από την εξέλιξη των ιδεών γύρω από τη γυναικεία ταυτότητα και φύση. Έχει προσκληθεί ως χορογράφος από την ομάδα Σύγχρονου Χορού της Μάλτας (ZfinMaltaDanceEnsemble), την Πειραματική Ακαδημία του Σάλζμπουργκ (SEAD), την ομάδα της Jasmin Vardimon (JV2), το Κέντρο Σύγχρονου Χορού στο Κάιρο, την Ακαδημία Τεχνών της Ισλανδίας, την ομάδα Σύγχρονου Χορού της Παλαιστίνης (Sareyyet Ramallah) κ.α. Παραδίδει σεμινάρια τεχνικής και χορογραφίας σε Ακαδημίες Χορού ανά τον κόσμο (Πειραματική Ακαδημία Salzburg – SEAD, Cairo Contemporary Dance Centre, Κρατική Σχολή Ορχηστρικής Τέχνης (ΚΣΟΤ), Dance Studies University of Malta, Iceland Academy of Arts, Garage 29 Brussels, Dock 11 Βερολίνο, Dance Cultural Centre Athens, Mimar Sinan Fine Arts University, Istanbul.) Σήμερα, εργάζεται ως ανεξάρτητη χορογράφος, παιδαγωγός και περφόρμερ.