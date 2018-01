Ο Μοτοσυκλετιστικός Σύλλογος Σύρου – Syros Moto Club, θέλοντας να αναδείξει την ιστορία και τον πολιτισμό της Σύρου μέσα από το οδικό δίκτυό της, διοργανώνει την Κυριακή 7 Ιανουαρίου 2018 την εκδήλωση: «1st Syros Island Road trip» - «Το κυνήγι του χαμένου αναβάτη», και σας προσκαλεί να έλθετε με την μοτοσυκλέτα σας, ανεξαρτήτως τύπου (παπιά, σκούτερ, on/off, street, chopper κλπ.) και κυβισμού και να δηλώσετε συμμετοχή .

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά μοτοσυκλέτες παντός τύπου στο πεζόδρομο της οδού Πρωτοπαπαδάκη από τις 09:30 έως τις 10:30 πμ..

Η εκκίνηση θα δοθεί στις 10:30 με 11:00 και οι μοτοσυκλέτες ακολουθώντας μυστική διαδρομή, θα διασχίσουν στο οδικό δίκτυο την Σύρου απόστασης 50 χιλιομέτρων, όπου θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε χρόνο ακριβώς της 1 ώρας και 50 λεπτών.





Θα χαρούμε να συμμετάσχετε. Be there and have Moto Crazy Fun.





Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του ο Μοτοσυκλετιστικός Σύλλογος Σύρου η 1η αυτή εκδήλωση του αφιερώνεται στον "Περιπτερά" που έφυγε νωρίς.