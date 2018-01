14ο Διεθνές Φεστιβάλ Αιγαίου (15-22.7.2018) | Πρόγραμμα

Το Διεθνές Φεστιβάλ Αιγαίου, το οποίο λαμβάνει χώρα ετησίως στο νησί της Σύρου, στην Ελλάδα, ιδρύθηκε το 2005 από τον Ελληνοαμερικανό μαέστρο, παραγωγό και διευθυντή Peter Tiboris. Τώρα, μπαίνοντας στη 14η σεζόν του, το Φεστιβάλ προσελκύει παγκοσμίου βεληνεκούς καλλιτέχνες από δεκάδες χώρες, και έχει γίνει ένας θερινός προορισμός για φιλότεχνους από την Ευρώπη και άλλα μέρη. Το 2011, το Φεστιβάλ ανακηρύχθηκε "ο καλύτερος καλλιτεχνικός οργανισμός στην εύρυτερη περιοχή της Ελλάδας" από την Επιτροπή Βραβείων των Κριτικών Μουσικής του Συνδέσμου Κριτικών Θεάτρου και Μουσικής, Αθήνα, Ελλάδα. Το Δεκέμβριο του 2014, το Φεστιβάλ έλαβε το βραβείο Gina Bachauer ως Φεστιβάλ της χρονιάς.

Η MidAmerica Productions και η MidAm International είναι οι βασικοί παραγωγοί του Φεστιβάλ Αιγαίου στη Σύρο, σε συνεργασία με το Δήμο Σύρου, το Γιώργο Μαραγκό, Δήμαρχο και τη Θωμαή Μενδρινού, Αντιδήμαρχο Πολιτισμού. Η MidAmerica Productions ιδρύθηκε το 1983 και έχει παράξει πάνω από 1300 συναυλίες παγκοσμίως, εκ των οποίων οι 550 έχουν γίνει στο ιστορικό Carnegie Hall στη Νέα Υόρκη. Η MidAm International ιδρύθηκε το 2012 και δημιουργεί και παρουσιάζει συναυλίες στη Φλωρεντία, τη Βερόνα, τη Βενετία, τη Βιέννη, το Σάλτσμπουργκ, το Παρίσι, την Πράγα, το Βερολίνο, τη Βουδαπέστη, τη Λισαβώνα, το Πόρτο, το Μακάο (Κίνα) και τη Σύρο.

Η εμφάνιση της Pan-European Philharmonia από τη Βαρσοβία είναι δυνατή λόγω της γενναιόδωρης χορηγίας του Ιδρύματος Schwarz.

(από το 2005)

Peter Tiboris

Ιδρυτής, Γενικός & Μουσικός Διεθυντής

Eilana Lappalainen

Καλλιτεχνική Διευθύντρια των παραγωγών Όπερας του Φεστιβάλ

Pan-European Philharmonia, Βαρσοβία, Πολωνία

Peter Tiboris, Μουσικός Διευθυντής

Jakub Fiebig, Εκτελεστικός Διευθυντής

Giovanni Pacor, Κύριος Φιλοξενούμενος Μαέστρος

Marta Kluczynska, Συνεργάτις Φιλοξενούμενη Μαέστρος

Η χρονιά 2018 σημειώνει την 150η Επέτειο (1868) του θανάτου του Gioachino Rossini και αυτό εορτάζεται με τις παραστάσεις του δύσκολου και απαιτητικού, και σπανίως ακουσμένου STABAT MATER και τέσσερις παραστάσεις της αγαπημένης του LA CENERENTOLA (Σταχτοπούτα).

Κυριακή 15 Ιουλίου 2018

Θέατρο Απόλλων | 8:30 μμ

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Pan-European Philharmonia (Βαρσοβία)

ROSSINI: Stabat Mater

Τιμώντας την 150η Επέτειο θανάτου του Gioachino Rossini

MOZART: Συμφωνία Αρ. 36 σε Ντο Μείζονα, "Linz," K. 425



Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018

Ανδρική Χορωδία - Μέλη του "Solartissimo," Σύγχρονο Ωδείο Λάρισας , Λάρισα, Ελλάδα (Νίκος Ευθυμιάδης, Διευθυντής)





Τρίτη 17 Ιουλίου 2018

Θέατρο Απόλλων | 8:30 μμ

Pan-European Philharmonia (Βαρσοβία)

SHOSTAKOVICH: Συμφωνία Αρ. 5 σε ρε ελάσσονα, έργο 47

TCHAIKOVSKY: Σερενάτα για έγχορδα σε ντο μείζονα, έργο 48

PETER TIBORIS, Μαέστρος





Τετάρτη 18 Ιουλίου 2018

Εκκλησία Αγίου Νικολάου, Ερμούπολη | 8:30 μμ

Second Presbyterian Church Sanctuary Choir, Indianapolis, IN (Michelle L. Louer, Διευθύντρια)

Chreur d'Enfants d' Ile-de-France (Εμφάνιση σόλο "α καπέλα")

Pan-European Philharmonia (Βαρσοβία)HANDEL: Coronation Anthems, HWV 258-260Zadok the PriestLet Thy Hand Be StrengthenedThe King Shall RejoiceMICHELLE L. LOUER, ΜαέστροςΣυμμετέχουσες Χορωδίες: