The Nightmare: Φοβάστε στον ύπνο σας;

Κινηματογραφική ομάδα των φοιτητών/τριών του τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, παρουσιάζει το ντοκιμαντέρ "The Nightmare" (Rodney Ascher) την Τρίτη 21 Νοέμβρη 2017 στο αμφιθέατρο του 1ου Γυμνασίου Σύρου (Κωνσταντινουπόλεως 2) και ώρα 21:15.







ΥΠΟΘΕΣΗ: Το ντοκιμαντέρ επικεντρώνεται σε οκτώ άτομα που πάσχουν από παράλυση του ύπνου, ένα φαινόμενο όπου οι άνθρωποι βρίσκονται προσωρινά ανίκανοι να μετακινούνται, να μιλούν ή να αντιδρούν σε οτιδήποτε ενώ κοιμούνται ή ξυπνούν. Περιστασιακά, αυτή η παράλυση θα συνοδεύεται από σωματικές εμπειρίες ή ψευδαισθήσεις που έχουν τη δυνατότητα να τρομάξουν το άτομο.

Τόσο οι αναπαραστάσεις που έγιναν για λόγους δραματοποίησης όσο και οι αληθινές καταγραφές των περιστατικών είναι κάτι παραπάνω από τρομακτικές, όχι όμως όσο τρομακτικό είναι το γεγονός πως όλα αυτά είναι αληθινά συμπτώματα μιας αληθινής πάθησης.







ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας: 26 Ιανουαρίου 2015

Σκηνοθέτης: Ρόντνεϊ Άσχέρ

Σύνθεση μουσικής: Τζόναθαν Σνιπες

Ηθοπιοί: Siegfried Peters, Νικόλ Μπόσουόρθ, Yatoya Toy, Ελίς Ρόμπσον, Έιτζ Ουίλσον, Εστρέλλα Χριστίνα, Στίβεν Ιβέτ

Υποψηφιότητες: Moscow Film Festival Prize for Best Film of Documentary Films Competition

Παραγωγοί: Ρος Μ. Ντινερστέιν, Γκλεν Ζίπερ