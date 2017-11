Κινηματογραφώντας την Ελλάδα

H χώρα με το πιο film-friendly φως του κόσμου στο DNA της

Στην Ελλάδα ο φακός της κινηματογραφικής κάμερας θα πιάσει την μεγαλύτερη γκάμα αποχρώσεων του μπλε. Με εκπληκτικές τοποθεσίες ως φυσικά σκηνικά, απίθανο Μεσογειακό κλίμα και άπλετη ηλιοφάνεια σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, η Ελλάδα προσφέρει πολλά περισσότερα από ένα μοναδικό ντεκόρ, πολύπλευρο τόσο σε επίπεδο τοπίων όσο και ιστορικών περιόδων μέσα σε μικρές χιλιομετρικές αποστάσεις. Από την κλασική Αθήνα και την ορεινή ενδοχώρα μέχρι τα 6.000 νησιά της, ολόκληρη η Ελλάδα προσφέρει tailor-made έτοιμα σκηνικά ιδανικά να φιλοξενήσουν μια τεράστια γκάμα οπτικοακουστικών έργων, από σύγχρονα μέχρι ταινίες εποχής και από διαφημιστικά μέχρι κινηματογραφικές ταινίες: παραδοσιακά γραφικά χωριά , μοναδικά νησιά, εκπληκτικές παραλίες , δάση, χιονοσκέπαστες βουνοκορφές, λουτρά φαράγγια , ηφαίστεια, άγονη γη. Οι επιλογές για τους location managers είναι ατελείωτες. Η αρχιτεκτονική στην Ελλάδα διανύει χιλιετίες με δείγματα από διαφορετικές ιστορικές περιόδους, ξεκινώντας από ιστορικά landmarks με αρχαίους ναούς και αρχαία θέατρα , Βυζαντινές καστροπολιτείες , μοναστήρια και μεσαιωνικά φρούρια για να φτάσει μέχρι καπετανόσπιτα, νεοκλασικές επαύλεις και εκλεπτυσμένα lofts στο cosmopolitan hub της Αθήνας.

Χώρα φιλική κινηματογραφικά από τις αρχές του 20ου αιώνα -όταν ο Joseph Hepp τράβηξε τις Περιπέτειες του Βιλάρ (1924) στην Αθήνα -, η Ελλάδα έχει προσφέρει εκπληκτικές τοποθεσίες και τέλεια κινηματογραφικά συνεργεία σε κλασικές ταινίες (Αλέξης Ζορμπάς, Topkapi, Τα κανόνια του Ναβαρόνε), μεγάλες χολιγουντιανές παραγωγές (Το Μαντολίνο του Λοχαγού Κορέλι, The Bourne Identity, Lara Croft Tomb Raider: the Cradle of Life, Mamma Mia!, Πριν τα μεσάνυχτα, Τα δύο πρόσωπα του Ιανουαρίου), τηλεοπτικές σειρές υψηλών προδιαγραφών (The Durrells) και αριστουργηματικά animation, όπως το Loving Vincent που κάνει ήδη αίσθηση το 2017.

Nafpaktos © Dimitris Zarikos

Τα τελευταία τρία χρόνια περίπου 30 διεθνείς κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές (από ΗΠΑ, Νότια Κορέα, Κίνα και Ευρώπη) έζησαν την εμπειρία γυρισμάτων στην Ελλάδα: μια από τις πιο ασφαλείς, σταθερές και εξωστρεφείς χώρες της Μεσογείου, με έμπειρα αγγλόφωνα ελληνικά κινηματογραφικά συνεργεία που διαθέτουν εξειδίκευση για άψογη συνεργασία με διεθνείς παραγωγές. Από εξαιρετικούς χειριστές drones και εργαστήρια post-production τελευταίας τεχνολογίας μέχρι production service companies παγκόσμιας κλάσης, ο ελληνικός Industry Guide προσφέρει dream teams από «αφοσιωμένους μανιακούς».

Fragokastelo, Rethymno, Crete © James Gardiner





Η ευημερία στον κινηματογραφικό και τηλεοπτικό τομέα προσφέρει πλεονεκτήματα σε εθνικές, περιφερειακές και τοπικές οικονομίες επηρεάζοντας θετικά την απασχόληση, την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων, καθώς και την δημιουργία υποδομών για καινοτομία. Συντονισμένο με την παγκόσμια αναγνώριση της συνεισφοράς των κινηματογραφικών και τηλεοπτικών παραγωγών στην προβολή μιας χώρας σε όλο τον κόσμο, το Hellenic Film Commission, μέλος του Filming Europe - European Film Commissions Network (EUFCN), είναι η αρμόδια Διεύθυνση του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου (EKK) για την προβολή της Ελλάδας στο εξωτερικό και την προσέλκυση διεθνών οπτικοακουστικών παραγωγών. Για πληροφορίες σχετικά με τα γυρίσματα στην Ελλάδα, το πρωτεύον σημείο επαφής σας είναι το Hellenic Film Commission ( www.filmcommission.gr ) του ΕΚΚ ( www.gfc.gr ).

Assos village, Kefalonia © Alexandros Maragos





Αναγνωρίζοντας πως η συνέργεια μεταξύ τουρισμού και κινηματογραφικής παραγωγής μπορεί να αναπτύξει νέες στρατηγικές μάρκετινγκ και το ενδιαφέρον του κοινού, το Hellenic Film Commission ξεκινάει με ενθουσιασμό μια μακροπρόθεσμη συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (EOT) στοχεύοντας στην ανάδειξη της Ελλάδας σε μια από τις πιο φιλικές κινηματογραφικά χώρες της Ευρώπης. Μείνετε συνδεδεμένοι και επισκεφθείτε το Location of the Month -για το οποίο συναποφασίζει κάθε φορά το Hellenic Film Commission με την ομάδα του Visit Greece του ΕΟΤ-, στο Locations Photo Gallery του website μας ( www.filmcommission.gr ).