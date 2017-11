ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΠΑΛΛΑΣ: Η μεγάλη υπόσχεση

ΥΠΟΘΕΣΗ: Ο Mάικλ, ένας εξαίρετος σπουδαστής ιατρικής (Oscar Isaac) συναντά την πανέμορφη δασκάλα χορού Άνα (Charlotte Le Bon) στα τέλη του 1914. Η αρμένικη κληρονομιά τους θα τους φέρει κοντά, αλλά σύντομα εκείνος θα συγκρουστεί με την τωρινή αγάπη της Άνας (Christina Bale), έναν Αμερικανό φωτοδημοσιογράφο, που είναι αποφασισμένος να εκθέσει όλη την αλήθεια για τη γενοκτονία των Αρμενίων. Όσο η Οθωμανική Αυτοκρατορία καταρρέει, τόσο πιο έντονα οι τρεις τους θα χρειαστεί να τιθασεύσουν τα πάθη τους, προκειμένου να σωθούν.





Ο σπουδαίος σεναριογράφος Terry George, που ξεχώρισε για ταινίες όπως το In the Name of the Father και το The Boxer για τις ταραχές στη Βόρεια Ιρλανδία, αλλά και το Hotel Rwanda για τους καταδιωκόμενους πολίτες της φυλής των Τούτσι, αναλαμβάνει τα σκηνοθετικά ηνία και στρέφει το βλέμμα του σε ένα συγκλονιστικό γεγονός που άλλαξε τον ρου της παγκόσμιας ιστορίας. Με επίκεντρο το επίμαχο θέμα της γενοκτονίας των Αρμενίων, Η Μεγάλη Υπόσχεση διηγείται μια επική ερωτική ιστορία που θέλει τους ταλαντούχους Christian Bale (American Psycho, The Dark Knight) και Oscar Isaac (Star Wars: The Force Awakens, Ex Machina) να διεκδικούν την καρδιά της γοητευτικής Charlotte le Bon (The Walk), ενώ η μοίρα τούς φέρνει κοντά εξαιτίας των κοσμοϊστορικών γεγονότων που έλαβαν χώρα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία το 1914. Πλέκοντας αριστοτεχνικά το προσωπικό με το ιστορικό, ο σκηνοθέτης «στήνει» μια υπερπαραγωγή με φόντο μία χώρα σε αναβρασμό και με ήρωες που γίνονται αναπάντεχα μάρτυρες σε μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες του 20ού αιώνα.





Πα 3/11/2017 | 21:30Σα 4/11/2017 | 22:15Κυ 5/11/2017 | 22:15Δε 6/11/2017 | 19:00Τρ 7/11/2017 | 19:00Τε 8/11/2017 | 19:00Σκηνοθεσία: ΤΕΡΙ ΤΖΟΡΤΖΣενάριο: ΤΕΡΙ ΤΖΟΡΤΖ & ΡΟΜΠΙΝ ΣΓΟΥΙΚΟΡΝΤΗθοποιοί: ΖΑΝ ΡΕΝΟ, ΟΣΚΑΡ ΙΣΑΑΚ, ΣΑΡΛΟΤ ΛΕ ΜΠΟΝ, ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΜΠΕΪΛΔιάρκεια: 133 λεπτάΠρεμιέρα: Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου 2017Χρονολογία παραγωγής: 2017Είδος ταινίας: ΔΡΑΜΑΧώρα παραγωγής: ΙΣΠΑΝΙΑ & ΗΠΑΚαταλληλότητα ταινίας: ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 12 ΕΤΩΝΕπίσημο site: www.survivalpictures.org/the-promise/ ---------Χειμερινός Κινηματογράφος ΠαλλάςΔ/νση: Καραολή και Δημητρίου 1, ΕρμούποληΤηλ.: 2281082313