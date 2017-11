1st Syros Island Road Trip - Το κυνήγι του χαμένου αναβάτη

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά μοτοσυκλέτες παντός τύπου στο πεζόδρομο της οδού Πρωτοπαπαδάκη από τις 09:30 έως τις 10:30 πμ.

*Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεων συμμέτοχων στο κατάστημα «Κριθάρης» (έναντι παλαιάς αφαλάτωσης) ώρες καταστημάτων ή στην σελίδα του Facebook: SyrosMotoClub ή στο τηλεφωνο: 6936556965 Έφορος δημοσίων σχέσεων του Μο.Συ.Σ. Χατζαντώνης Νικόλαος.



Θα χαρούμε να συμμετάσχετε. Be there and have Moto Crazy Fun.