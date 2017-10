Ευχαριστίες του Δήμου αναφορικά με το #DiscoverSyros Project

Στo πλαίσιο των ενεργειών του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης για την δυναμική προβολή και προώθηση της Σύρου ως τουριστικού προορισμού, με έμφαση σε τεχνολογίες internet και ψηφιακού μάρκετινγκ, φιλοξενήσαμε στο νησί μας από 27 Σεπτεμβρίου έως 1 Οκτωβρίου 2017 μια ομάδα 15 παγκοσμίως καταξιωμένων travel bloggers/writers και food bloggers.





Στόχο της φιλόδοξης και καινοτόμου αυτής ψηφιακής καμπάνιας στην Ελλάδα που ονομάζεται #DiscoverSyros αποτελεί, όπως αποτυπώνει και το όνομά της, η ανακάλυψη της μοναδικότητας της Σύρου και η ανάδειξη της ως ενός εκ των κορυφαίων Social Travel Destinations, επιδιώκοντας να ξεπεράσει τα 50 εκατομμύρια impressions.





Οι αναφερόμενοι αυτοί travel και food bloggers που προέρχονται από πολλές χώρες του κόσμου όπως Αμερική, Αυστραλία, Ν. Αφρική, Κύπρο, Ισραήλ, Ρουμανία και Ελλάδα, διαθέτουν ένα μεγάλο κοινό που τους ακολουθεί στα social media και μέσα από ειδικό εξοπλισμό που χρησιμοποίησαν, αποτύπωσαν τις βιωματικές τους εμπειρίες κατά την εξερεύνηση τους στην Σύρο.





Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε, ιδιαίτερα, καθέναν από την ομάδα που συμμετείχε σε αυτό το project και πρόβαλε παγκοσμίως τις ομορφιές του νησιού μας. Πιο συγκεκριμένα, την Katherine Banks (travel writer/social media manager), τον Radu Risnoveanu (partner of Katherine Banks), τους Mark και Elizabeth Rudd (food bloggers), τον Jordan Simons (Vlogger), την Olivia Dejeu (Fashion/Travel/Lifestyle blogger), τον Simon Lewis (owner of TCS Digital Media), την Monica Suma (author/travel blogger), την Mihaela Popa (travel writer/blogger), τον Nathan Aguilera (food blogger), την Diana Miaus (travel writer/blogger), τον Chrisostomos Kamberis (travel photographer/writer), την Moran Regev (travel writer for Israel's most popular website), τον Ioannis Bras (destination marketer) και την Τeresa Gomez (travel blogger/photographer).





Επίσης, οφείλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά για την πολύτιμη αρωγή στην υλοποίηση και στήριξη αυτής της καμπάνιας τους φορείς, τους συλλόγους, τις επιχειρήσεις καθώς και τα μεμονωμένα άτομα ή τις ομάδες ατόμων, που συνέβαλλαν σε αυτό.





Συγκεκριμένα ευχαριστούμε θερμά:

Tην ακτοπλοϊκή εταιρία Blue Star Ferries.

Τα τουριστικά πρακτορεία Gaviotis Travel, Βασιλικός και Galera Travel.

Τους Προσκόπους Σύρου – Περιφερειακή Εφορεία Κυκλάδων για την οργάνωση και πραγματοποίηση ενός παιχνιδιού πόλεως (City Game).

Το Παραδοσιακό Εργαστήρι Σύρου Άρωμα Παράδοσης.

Το Αρχονταρίκι της Μαρίτσας.

Το Εργαστήριο Λουκουμιού Συκουτρής.

Το Αποσταγματοποιείο του κ. Νίκου Μακρυωνίτη

Τα ξενοδοχεία Blue Harmony Hotel, Hermes Hotel, Diogenis Hotel, Ventoura Studios & Apartments, Boutique Hotel Ploes, Boutique "Di mare" Hotel & Suites.

Το νεανικό συγκρότημα λαϊκής μουσικής «Το μυστικό μπουζούκι» από το "Eν χορδαίς και οργάνοις".

Τους διοργανωτές του ΑnimaSyros Festival.

Tα εστιατόρια Αλλού Γυαλού, aVentoura, Στην Ιθάκη του Αή.

Τα café-bars Megaron, Suerte Syros.





Γραφείο Επικοινωνίας Δήμου Σύρου - Ερμούπολης