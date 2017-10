Σύρος: Πρώτος διεθνής διαγωνισμός όπερας και ορατορίου νέων καλλιτεχνών

Αξιόλογες αναφορές θα δοθούν σε επτά καλλιτέχνες οι οποίοι θα θεωρηθούν υποψήφιοι σε παραγωγές όπερας και ορατορίων κατά τη διάρκεια των ετών 2019 - 2020.

Όλες οι παραστάσεις θα φιλοξενηθούν στο «Θέατρο Απόλλων» το 2019 με την Πανευρωπαϊκή Φιλαρμονική της Βαρσοβίας η οποία έχει υπάρξει η κύρια ορχήστρα του Διεθνούς Φεστιβάλ Αιγαίου για τα τελευταία πέντε χρόνια.

Το τέλος αίτησης είναι 100 € και θα σταλεί στην MidAm International, Inc., c/o SantanderBank Ν.Α., 1350 Broadway, New York, NY 10018, Αριθμός Λογαριασμού: 3741039616, Αριθμός Δρομολόγησης: 231372691 και Swift Code: SVRNUS33. ή $ 120 (δολάρια), πληρωτέα στην

MidAm International, Inc., με Fedex προς: MidAmerica Productions, Inc., ATTN: υπόψιν Zui Tao, Competition Administrator, 39 Broadway, Suite 3600, Νέα Υόρκη, NY 10006.





Οι δέκα φιναλίστ θα ανακοινωθούν το αργότερο στις 15 Ιανουαρίου 2018.





MidAmerica Productions και MidAm International

Η MidAmerica Productions εγκαθιδρύθηκε το 1983, παρουσιάζοντας πάνω από 1300 χορωδιακές και συμφωνικές συναυλίες σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων 1000 συναυλιών στη Νέα Υόρκη και 575 στο Κάρνεγκι Χωλ, κάνοντας τη MidAmerica τον πιο παραγωγικό παρουσιαστή συναυλιών μουσικής φωνής στην ιστορία του Κάρνεγκι Χωλ. Κατά τη διάρκεια των 35 χρόνων της, η MidAmerica Productions συγκέντρωσε μαέστρους, σολίστες και χορωδίες και σύνολα από τις ΗΠΑ και το εξωτερικό για να εμφανιστούν στους κορυφαίους χώρους της Νέας Υόρκης, όπως το Στέρν Οντιτόριουματ του Κάρνεγκι Χωλ, το Βέιλ Ρεσιτάλ Χωλ του Κάρνεγκι Χωλ καθώς και το Άλις Τούλι Χωλ και το Άβερυ Φίσερ Χωλ στο Κέντρο Λίνκολν. Παράλληλα, η MidAmerica Productions έχει παρουσιάσει συναυλίες σε πολλές πόλεις των ΗΠΑ καθώς και σε πολλές χώρες του κόσμου, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, της Αγγλίας, της Αυστρίας, της Βουλγαρίας, της Τσεχίας, της Ιταλίας, της Γαλλίας και της Ρωσίας. Το 2012, ο Πήτερ Τιμπόρις δημιούργησε τη MidAm International για την παραγωγή της MidAmerica Productions σε συναυλίες στο εξωτερικό.





Κατά τη διάρκεια του 2017, η MidAmerica Productions συνέχισε την κανονική σεζόν συναυλιών της στο Κάρνεγκι Χωλ, ενώ η MidAm International παρουσίασε συναυλίες στη Φλωρεντία, τη Βιέννη και τη Σύρο, όπως και το 13ο Διεθνές Φεστιβάλ Αιγαίου. Το 2018, η MidAmerica Productions και η MidAm International θα πραγματοποιήσουν συναυλίες στο Κάρνεγκι Χωλ, τη Φλωρεντία, τη Βερόνα, τη Βιέννη, το Σάλτσμπουργκ, τη Σύρο, το Παρίσι, τη Λισαβόνα, το Πόρτο και το Μακάο της Κίνας.





Το Φεστιβάλ του Αιγαίου

Το Διεθνές Φεστιβάλ Αιγαίου ιδρύθηκε από τον Ελληνο-Αμερικανό μαέστρο Πήτερ Τιμπόρις το 2005 και παρουσιάστηκε υπό την αιγίδα της εταιρείας του MidAmerica Productions, του παγκοσμίου κύριου ανεξάρτητου παραγωγού φωνητικών μουσικών συναυλιών στο Κάρνεγκι Χωλ, μέχρι το 2012. Από το 2013, το Φεστιβάλ παρουσιάζεται από την MidAm International. Κάθε Ιούλιο, εκατοντάδες μουσικοί, χορευτές και ηθοποιοί συγκεντρώνονται στο ηλιόλουστο νησί της Σύρου, πρωτίστως στο Θέατρο Απόλλων, για να εκτελέσουν δύο εβδομάδες όπερας, ορατορίου, συμφωνικής μουσικής, χορού και θεάτρου. Το 2011, το Φεστιβάλ Αιγαίου έλαβε το βραβείο τιμητικής διάκρισης ως "Καλύτερος πολιτιστικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή της Ελλάδας το 2011" από τους Μουσικούς Κριτικούς της Ένωσης Θεάτρου και Μουσικής Κριτικής. Το βραβείο δόθηκε στο Φεστιβάλ για την παρουσίαση της όπερας του Βέρντι La Traviata, που πραγματοποιήθηκε από τον Πήτερ Τιμπόρις και σκηνοθετήθηκε από τον Ρενάτο Ζανέλλα τον Ιούλιο του 2011, στο πλαίσιο του 7ου Διεθνούς Φεστιβάλ στη Σύρο, όπως επίσης και για την ευρύτερη συνεισφορά του Φεστιβάλ σε σημαντικές παραγωγές και διεθνή πρότυπα στη συνέχιση της μουσικής και πολιτιστικής παράδοσης του νησιού της Σύρου από τον 19ο αιώνα.