13ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Kendo 2017 στη Σύρο (10-12.11.2017)

08:15-08:45 | Έλεγχος shinai

09:00 | Τελετή έναρξης

Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν, σε όλες τις κατηγορίες, σε δύο φάσεις, Προκριματική φάση με Pools των 3 ή 4 αθλητών / ομάδων, από όπου προκρίνονται οι δύο πρώτοι εκάστου Pool και Τελική φάση με το σύστημα KNOCK OUT.

Διάρκεια αγώνων:

3 λεπτά | Κατηγορία 5- 6

Προκριματική Φάση: 4 λεπτά | Κατηγορία 1-2-3-4

ΚΟ Φάση: 4 λεπτά | Κατηγορία 1-2-3-4

Ημιτελικοί - Τελικοί: 5 λεπτά | Κατηγορία 1-2-3-4

Καταληκτική ημερομηνία δηλώσεων συμμετοχής για όλες τις κατηγορίες είναι η Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017.

Μετά την ημερομηνία αυτή δηλώσεις συμμετοχής στο Πρωτάθλημα δεν θα γίνονται δεκτές.

Καταληκτική ημερομηνία ταμειακής τακτοποίησης συμμετοχών για όλες τις κατηγορίες είναι η Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2017 .

Δελτία συμμετοχής, σύμφωνα με το πρότυπο της παρούσης προκήρυξης, θα πρέπει να αποσταλούν εμπρόθεσμα στον οργανωτή Σύλλογο ΑΣ ΚΕΝΤΟ ΣΥΡΟΥ e-mail printezism@yahoo.gr με κοινοποίηση στον Γεν. Γραμματέα ΕΟΚΙΝ, eokin.sec@gmail.com (περαιτέρω διανομή συμμετοχών σε ΤΕ Kendo με μέριμνα του Γεν. Γραμματέα ΕΟΚΙΝ).

Κλήρωση



Η κλήρωση θα λάβει χώρα την Πέμπτη 2/11/2017 και ώρα 18:00, στις εγκαταστάσεις του ΑΣ ΑΓΕΜΑΧΟΣ, Άρτης 20, Νέα Φιλαδέλφεια.

Την Επιτροπή κληρώσεως αποτελούν οι Νικολούζος Ν., Τσίντζα Α., Καραγιάννης Α. (αναπληρωματικός Ψαλτάκης Ι.). Στην κλήρωση δύνανται να παραστούν μόνον εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των συλλόγων, ένας ανά σύλλογο και τα μέλη της ΤΕ Kendo της ΕΟΚΙΝ.

Ενστάσεις



1. Τυχόν υποβολή ενστάσεων θα πρέπει να υποβάλλεται, προ της έναρξης των αγώνων στον Πρόεδρο ΤΕ Kendo και μετά την τελετή έναρξης στην Αγωνόδικο Επιτροπή.

2. Οι ενστάσεις υποβάλλονται γραπτώς, αναφέρονται σε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο και περιγράφεται συνοπτικά, υπογράφονται και υποβάλλονται μόνον από τον καθορισθέντα εκπρόσωπο του Συλλόγου.

3. Ένσταση που αφορά στην διεξαγωγή συγκεκριμένου αγώνα, θα πρέπει να υποβάλλεται προ της ενάρξεως του συγκεκριμένου αγώνα.

4. Κάθε υποβολή ενστάσεως συνοδεύεται από υποβολή Παράβολου ενστάσεως ποσού 50 ευρώ, υπέρ του Ταμείου της ΕΟΚΙΝ.

Επισημάνσεις



1. Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το εγχειρίδιο "The Regulations of Kendo Matches and its Refereeing (Revised December 7th, 2006 - "The Regulations")", που έχει εκδοθεί από την International Kendo Federation (F.I.K.), εκτος εάν υπάρχουν ρητά αναφερόμενες εξαιρέσεις πιο κάτω.

2. Για την κατάταξη στα pools της προκριματικής φάσεως, θα ισχύσουν οι κανόνες της European Kendo Federation, EKF, όπως αυτοί ίσχυσαν στο τελευταίο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Kendo, 28 EKC 2017 Budapest, οι οποίοι και αναφέρονται στο Παράρτημα Α της παρούσης Προκήρυξης.

3. Όλοι οι συμμετέχοντες στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Kendo, θα πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να είναι κάτοχοι έγκυρου Βιβλιαρίου ΕΟΚΙΝ, θεωρημένου για το 2017. Ομοίως οι σύλλογοι, αθλητές των οποίων συμμετέχουν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, θα πρέπει να είναι ταμειακώς εντάξει για το 2017 προ της ενάρξεως του 13ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος Kendo 2017.

4. Επιτρέπεται η, χωρίς αριθμητικούς περιορισμούς, συμμετοχή αθλητών στις ατομικές κατηγορίες. Στην Ομαδική κατηγορία κάθε σύλλογος συμμετέχει με μία πενταμελή ομάδα συν δύο αναπληρωματικούς, τα ονοματεπώνυμα των οποίων θα πρέπει να έχουν δηλωθεί με την σχετική δήλωση συμμετοχής.

5. Οι συμμετέχοντες αθλητές, σε όλες τις κατηγορίες πλην παιδικής & εφηβικής, θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας των κατά την ημερομηνία διεξαγωγής των αγώνων. Επιτρέπεται, κατ΄ εξαίρεση, η συμμετοχή σε αθλητές άνω των 16 ετών μόνον με την έγγραφη συγκατάθεση του γονέως ή κηδεμόνος.

6. Η συμμετοχή στην παιδική κατηγορία αφορά ηλικίες 8-12 ετών και στην εφηβική 13-15 ετών, συμπληρωμένα κατά την ημερομηνία του Πρωταθλήματος.

7. Οι συμμετέχοντες αθλητές θα πρέπει να φέρουν ενδυμασία (keikogi & hakama) ενιαίου χρώματος, μπλε ή λευκή. Μη συμμόρφωση με την προβλεπόμενη ενδυμασία συνεπάγεται την απαγόρευση συμμετοχής του αθλητού στον αγώνα.

ΕΞΑΣΚΗΣΗ (ΚΕΙΚΟ) ΚΕΝDO