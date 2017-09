Ο Theodore στην τελετή λήξης του Animasyros 10 στην πλατεία Μιαούλη

Ο Τheodore είναι ένας συνθέτης, performer και πολυοργανίστας με αξιοσημείωτη πορεία.

Με τη μουσική του προσδίδει μία ηλεκτρονική post-rock χροιά σε ένα ατμοσφαιρικό, ψυχεδελικό και ambient μουσικό πλαίσιο, αφήνοντας ανοιχτή την πόρτα και στο κλασικό ρομαντισμό.





Στο βιογραφικό του καταγράφονται δύο προσωπικά άλμπουμ (7 και It Is But It’s Not) ενώ αυτές τις ημέρες βρίσκεται στο στούντιο ολοκληρώνοντας τον τρίτο προσωπικό του δίσκο. Κάποια από τα νέα τραγούδια του θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν live όσοι βρεθούν στις συναυλίες που θα δώσει αυτό το καλοκαίρι. Οι live εμφανίσεις του Theodore είναι επιλεκτικές και τόσο ξεχωριστές όσο και οι συνθέσεις του. Έχει παίξει πλάι στους Sigur Ros ως opening act (Ιούνιος του 2016 / Release Athens Festival), στον αρχαιολογικό χώρο στους Στύλους του Ολυμπίου Διός (2015) ντύνοντας μουσικά την ταινία του Buster Keaton ‘The Cameraman’, στον Κήπο του Μεγάρου Μουσικής (2014), στο Fuzz (2016), στο six d.o.g.s και σε διάφορα clubs & φεστιβάλ σε διάφορες πόλεις και νησιά της Ελλάδας και άλλων χωρών (Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Σουηδία).