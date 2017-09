PARTY: Cleopatra Fyntanidou (Best Radio 92,6) @ Peiramatiko

H Κλεοπάτρα Φυντανίδου γεννήθηκε στην Αθήνα. Η μουσική παράδοση αποτελεί κομμάτι της οικογένειάς της, αφού ο προπάππος και ο παππούς της, ήταν και οι δύο γνωστοί μουσικοί της τζαζ. Αν και ο παππούς της ζούσε στη Νέα Υόρκη, επηρεάστηκε έντονα απ’ αυτόν, κι έτσι, σε ηλικία έξι ετών άρχισε μαθήματα κλασικού πιάνου και στη συνέχεια σπούδασε ηχοληψία και μουσική τεχνολογία στην «SAE» Αθήνας.



Με αφορμή τη συνεργασία της με την εταιρία «Red Bull» το 2001 έκανε την πρώτη της εμφάνιση ως επαγγελματίας dj. Αυτό ήταν μια καλή αρχή, όχι μόνο γιατί παίζοντας μουσική σε πολλά κλαμπ απέκτησε εμπειρία, αλλά και γιατί είχε την ευκαιρία να ταξιδέψει σε σχεδόν όλη την Ελλάδα.



Για πολλά χρόνια έκανε μουσικές επιμέλειες σε διάφορους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς, ( Aθήνα 98. 4, Flash 96.1, ET 1, NET, Mega Channel), ενώ για ένα διάστημα ήταν υπεύθυνη για τις δημόσιες σχέσεις της δισκογραφικής εταιρίας «Polygram» στον τομέα του ραδιοφώνου.



H αγάπη της για τη μουσική δεν τη περιόρισε μόνο στο dj ing αλλά την οδήγησε να πειραματισθεί και με άλλα πεδία γύρω από αυτήν. Τον Νοέμβριο του 2003 συμμετείχε στο project «Atmosfere» της Μαρίας Βύνερ, μία live διαδραστική αυτοσχεδιαστική παράσταση την οποία επιμελήθηκε μουσικά και ηχητικά, κάνοντας live χρήση αναλογικών και ψηφιακών μέσων. Η παράσταση έγινε στο «Had Factory Theatre» του πανεπιστημίου του Luton στην Αγγλία. Το 2004 έκανε την ηχοληψία στην ταινία μικρού μήκους του Κωνσταντίνου Πιλάβιου « KONY» η οποία και συμμετείχε στο φεστιβάλ της Δράμας. Toν Απρίλιο του 2006 επιμελήθηκε μουσικά το βίντεο της Γλυκερίας Ζάννου «Love» το οποίο συμμετείχε στο «Athens Video Art Festival» στο «Aγγέλων Βήμα» και στο 6ο Φεστιβάλ Εικαστικών Τεχνών «Πεδίο Δράσης Κόδρα 06».



Έχει συμμετοχές σε φεστιβάλ αλλά και σε fashion show όπως:

«Ευρωπαϊκή Ημέρα της Μουσικής» στην Αθήνα (2003,2004,2005,2008), «Athens Spring Fashion Show of Oscar de La Renta» (Μάρτιος 2005), De La Guarda after show party (Φεβρουάριος 2006,) «Athens X Clusive Designers Week»: Christoforos Cotentos΄ Fashion Show (Μάιος 2007), Boy George΄ s B-Rude Fashion Show Party (Nοέμβριος 2007) ενώ έχει μοιρασθεί τα dexx με dj s διεθνούς φήμης όπως τους: Nick Warren, Silicone Soul, SCSI 9, The Flash Brothers, Mistress Barbara, Sister Bliss, Matthew Dekay, Seb Fontaine, G Pal, Superpitcher, Navid Tahernia, Terry Lee Brown Junior, Jan Carbon, Hiroshi Watanabe, Markus Schulz, Deadmau5, Booka Shade κ.ά.

To 1999 απέκτησε τη δική της ραδιοφωνική ζώνη στον KLIK f.m. και το 2002 μετακόμισε στο Best Radio όπου έως και σήμερα μπορείτε να την ακούτε από Δευτέρα έως και Παρασκευή 23.00 έως 01.00.