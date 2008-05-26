Τροποποίηση στα Χειμερινά Δρομολόγια Mini Bus

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ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ από  18-9-2017 έως 14-7-2018

Καθημερινές

Α) ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΛΙΜΑΝΙ – ΔΟΞΑ

06:40
07:10
08:00
08:25
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
16:00
17:00
17:25
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:10





Β) ΔΟΞΑ – ΛΙΜΑΝΙ – ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

6:55
07:45
08:15
08:45
09:15
09:45
10:15
10:45
11:15
11:45
12:15
12:45
13:15
13:45
14:15
14:45
15:15
16:15
17:15
17:45
18:15
18:45
19:15
19:45
20:15
20:45
21:15
21:45
22:20





Σάββατο

Α) ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΛΙΜΑΝΙ – ΔΟΞΑ

08:00
08:25
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30









Β) ΔΟΞΑ – ΛΙΜΑΝΙ – ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

08:15
08:45
09:15
09:45
10:15
10:45
11:15
11:45
12:15
12:45
13:15
13:45
14:15
14:45









Γ) ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ  ΛΑΛΑΚΙΑ-ΒΡΟΝΤΑΔΟ ( κ.λ.π.
ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ (Καθημερινές από Δευτέρα έως και Σάββατο)

07:15   ΑΓΟΡΑ-ΛΑΛΑΚΙΑ-ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ-ΔΕΙΛΙ-ΒΡΟΝΤΑΔΟ- ΝΕΑΠΟΛΗ (Εκτός Σαββάτου)
08:00   ΑΓΟΡΑ-ΛΑΛΑΚΙΑ-ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ -ΔΕΙΛΙ-ΒΡΟΝΤΑΔΟ-ΝΕΑΠΟΛΗ
09:30   ΑΓΟΡΑ-ΛΑΛΑΚΙΑ-ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ-ΔΕΙΛΙ-ΒΡΟΝΤΑΔΟ-ΝΕΑΠΟΛΗ
10:00   ΑΓΟΡΑ-ΚΑΡΝΑΓΙΟ-ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ-ΚΑΜΙΝΙΑ –ΑΓΟΡΑ
11:00   ΑΓΟΡΑ-ΛΑΛΑΚΙΑ-ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ-ΔΕΙΛΙ-ΒΡΟΝΤΑΔΟ-ΝΕΑΠΟΛΗ
12:00   ΑΓΟΡΑ-ΛΑΛΑΚΙΑ-ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ-ΔΕΙΛΙ-ΒΡΟΝΤΑΔΟ-ΝΕΑΠΟΛΗ (Εκτός Σαββάτου)
13:00   ΑΓΟΡΑ-ΛΑΛΑΚΙΑ-ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ -ΔΕΙΛΙ-ΒΡΟΝΤΑΔΟ-ΝΕΑΠΟΛΗ
14:00   ΑΓΟΡΑ-ΛΑΛΑΚΙΑ-ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ -ΔΕΙΛΙ-ΒΡΟΝΤΑΔΟ-ΝΕΑΠΟΛΗ
15:00   ΑΓΟΡΑ-ΛΑΛΑΚΙΑ-ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ -ΔΕΙΛΙ-ΒΡΟΝΤΑΔΟ-ΝΕΑΠΟΛΗ (Εκτός Σαββάτου)
18:15   ΑΓΟΡΑ-ΛΑΛΑΚΙΑ-ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ-ΔΕΙΛΙ-ΒΡΟΝΤΑΔΟ-ΝΕΑΠΟΛΗ
19:15   ΑΓΟΡΑ-ΛΑΛΑΚΙΑ-ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ-ΔΕΙΛΙ-ΒΡΟΝΤΑΔΟ-ΝΕΑΠΟΛΗ (Εκτός Σαββάτου)
20:15   ΑΓΟΡΑ-ΛΑΛΑΚΙΑ-ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ-ΔΕΙΛΙ-ΒΡΟΝΤΑΔΟ-ΝΕΑΠΟΛΗ
21:15   ΑΓΟΡΑ-ΛΑΛΑΚΙΑ-ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ-ΔΕΙΛΙ-ΒΡΟΝΤΑΔΟ-ΝΕΑΠΟΛΗ (Εκτός Σαββάτου)

Τα δρομολόγια των 8:00, 13:00  14:00  19:15 δεν θα μεταβαίνουν στην Εκκλησία της Ανάστασης.

Τις Κυριακές δεν θα γίνονται δρομολόγια.

Δ)  ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ  ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ

Καθημερινές Δευτέρα έως Σάββατο

08.30    ΑΓΟΡΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ-ΚΑΜΑΡΑ-ΕΠΑΝΩ ΤΕΡΜΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ-ΑΓΟΡΑ
10:30  ΑΓΟΡΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ-ΚΑΜΑΡΑ-ΕΠΑΝΩ ΤΕΡΜΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ-ΑΓΟΡΑ
12:30  ΑΓΟΡΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ-ΚΑΜΑΡΑ- ΕΠΑΝΩ ΤΕΡΜΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ-ΑΓΟΡΑ
14:30  ΑΓΟΡΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ-ΚΑΜΑΡΑ-ΕΠΑΝΩ ΤΕΡΜΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ-ΑΓΟΡΑ
18:45  ΑΓΟΡΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ-ΚΑΜΑΡΑ-ΕΠΑΝΩ ΤΕΡΜΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ-ΑΓΟΡΑ
20:45  ΑΓΟΡΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ-ΚΑΜΑΡΑ-ΕΠΑΝΩ ΤΕΡΜΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ-ΑΓΟΡΑ
Σύνολο 6 δρομολόγια

Τις Κυριακές δεν θα γίνονται δρομολόγια.

Γραφείο Επικοινωνίας Δήμου Σύρου - Ερμούπολης
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Syros Agenda - Οδηγός ψυχαγωγίας για τη Σύρο

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