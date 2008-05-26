Χειμερινά Δρομολόγια Mini Bus

ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ από 4-9-2017 έως 14-7-2018
Καθημερινές
Α) ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΛΙΜΑΝΙ – ΔΟΞΑ
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06:40
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07:10
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08:00
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08:25
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09:00
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09:30
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10:00
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10:30
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11:00
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11:30
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12:00
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12:30
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13:00
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13:30
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14:00
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14:30
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15:00
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16:00
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17:00
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17:25
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18:00
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18:30
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19:00
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19:30
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20:00
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20:30
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21:00
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21:30
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22:10
Β) ΔΟΞΑ – ΛΙΜΑΝΙ – ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
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6:55
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07:45
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08:15
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08:45
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09:15
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09:45
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10:15
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10:45
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11:15
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11:45
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12:15
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12:45
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13:15
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13:45
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14:15
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14:45
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15:15
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16:45
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17:15
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17:45
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18:15
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18:45
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19:15
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19:45
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20:15
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20:45
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21:15
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21:45
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22:20
Σάββατο
Α) ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΛΙΜΑΝΙ – ΔΟΞΑ
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08:00
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08:25
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09:00
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09:30
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10:00
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10:30
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11:00
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11:30
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12:00
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12:30
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13:00
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13:30
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14:00
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14:30
Β) ΔΟΞΑ – ΛΙΜΑΝΙ – ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
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08:15
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08:45
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09:15
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09:45
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10:15
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10:45
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11:15
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11:45
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12:15
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12:45
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13:15
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13:45
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14:15
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14:45
Τις Κυριακές δεν θα εκτελούνται δρομολόγια
Γ) ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΛΑΛΑΚΙΑ-ΒΡΟΝΤΑΔΟ (κ.λπ.)
ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ (Καθημερινές από Δευτέρα έως και Σάββατο)
07:15 ΑΓΟΡΑ-ΛΑΛΑΚΙΑ-ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ-ΔΕΙΛΙ-ΒΡΟΝΤΑΔΟ- ΝΕΑΠΟΛΗ (Εκτός Σαββάτου)
08:00 ΑΓΟΡΑ-ΛΑΛΑΚΙΑ-ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ -ΔΕΙΛΙ-ΒΡΟΝΤΑΔΟ-ΝΕΑΠΟΛΗ
09:30 ΑΓΟΡΑ-ΛΑΛΑΚΙΑ-ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ-ΔΕΙΛΙ-ΒΡΟΝΤΑΔΟ-ΝΕΑΠΟΛΗ
10:00 ΑΓΟΡΑ-ΚΑΡΝΑΓΙΟ-ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ-ΚΑΜΙΝΙΑ –ΑΓΟΡΑ
11:00 ΑΓΟΡΑ-ΛΑΛΑΚΙΑ-ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ-ΔΕΙΛΙ-ΒΡΟΝΤΑΔΟ-ΝΕΑΠΟΛΗ
12:00 ΑΓΟΡΑ-ΛΑΛΑΚΙΑ-ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ-ΔΕΙΛΙ-ΒΡΟΝΤΑΔΟ-ΝΕΑΠΟΛΗ (Εκτός Σαββάτου)
13:00 ΑΓΟΡΑ-ΛΑΛΑΚΙΑ-ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ -ΔΕΙΛΙ-ΒΡΟΝΤΑΔΟ-ΝΕΑΠΟΛΗ
14:00 ΑΓΟΡΑ-ΛΑΛΑΚΙΑ-ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ -ΔΕΙΛΙ-ΒΡΟΝΤΑΔΟ-ΝΕΑΠΟΛΗ
15:00 ΑΓΟΡΑ-ΛΑΛΑΚΙΑ-ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ -ΔΕΙΛΙ-ΒΡΟΝΤΑΔΟ-ΝΕΑΠΟΛΗ(Εκτός Σαββάτου)18:15 ΑΓΟΡΑ-ΛΑΛΑΚΙΑ-ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ-ΔΕΙΛΙ-ΒΡΟΝΤΑΔΟ-ΝΕΑΠΟΛΗ
19:15 ΑΓΟΡΑ-ΛΑΛΑΚΙΑ-ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ-ΔΕΙΛΙ-ΒΡΟΝΤΑΔΟ-ΝΕΑΠΟΛΗ (Εκτός Σαββάτου)
20:15 ΑΓΟΡΑ-ΛΑΛΑΚΙΑ-ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ-ΔΕΙΛΙ-ΒΡΟΝΤΑΔΟ-ΝΕΑΠΟΛΗ
21:15 ΑΓΟΡΑ-ΛΑΛΑΚΙΑ-ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ-ΔΕΙΛΙ-ΒΡΟΝΤΑΔΟ-ΝΕΑΠΟΛΗ(Εκτός Σαββάτου)
Τα δρομολόγια των 8:00, 13:00, 14:00, 19:15 δεν θα μεταβαίνουν στην εκκλησία της Ανάστασης.
Τις Κυριακές δεν θα γίνονται δρομολόγια.
Δ) ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ
Καθημερινές Δευτέρα έως Σάββατο
08.30 ΑΓΟΡΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ-ΚΑΜΑΡΑ-ΕΠΑΝΩ ΤΕΡΜΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ-ΑΓΟΡΑ
10:30 ΑΓΟΡΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ-ΚΑΜΑΡΑ-ΕΠΑΝΩ ΤΕΡΜΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ-ΑΓΟΡΑ
12:30 ΑΓΟΡΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ-ΚΑΜΑΡΑ- ΕΠΑΝΩ ΤΕΡΜΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ-ΑΓΟΡΑ
14:30 ΑΓΟΡΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ-ΚΑΜΑΡΑ-ΕΠΑΝΩ ΤΕΡΜΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ-ΑΓΟΡΑ
18:45 ΑΓΟΡΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ-ΚΑΜΑΡΑ-ΕΠΑΝΩ ΤΕΡΜΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ-ΑΓΟΡΑ
19:45 ΑΓΟΡΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ-ΚΑΜΑΡΑ-ΕΠΑΝΩ ΤΕΡΜΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ-ΑΓΟΡΑ
Τις Κυριακές δεν θα γίνονται δρομολόγια.
Γραφείο Επικοινωνίας Δήμου Σύρου - Ερμούπολης
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