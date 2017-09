Κύκλος μαθημάτων Feldenkrais/Ενδυνάμωση

11 Οκτωβρίου - 29 Νοεμβρίου

(ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ, 19:15-20:45)





Το μάθημα περιλαμβάνει 1 ώρα feldenkrais και 30 λεπτά ενδυνάμωσης (το μέρος της ενδυνάμωσης παρακολουθείται προαιρετικά).

Μάθημα σωματικής επανεκπαίδευσης με στόχο τη βελτίωση της κινητικότητας και της λειτουργικότητας του σώματος. Με τη μέθοδο Feldenkrais, πρώτα επανεκπαιδεύουμε τη μυοσκελετική οργάνωση του σώματος που είναι απαραίτητη για μια λειτουργική κίνηση και σε δεύτερο επίπεδο τη σταθεροποιούμε με στόχο την ενδυνάμωση. Ωφελεί όσους πάσχουν από νευρομυοσκελετικούς και χρόνιους πόνους και όσους επιθυμούν να διευρύνουν τις κινητικές τους ικανότητες. Είναι κατάλληλο για όλες τις ηλικίες και δεν απαιτεί προηγούμενη εμπειρία στην κίνηση.

Δηλώσεις συμμετοχής: έως την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου

Ώρες: 17:00 - 21:00, Τηλ: 22810-80690, 6936-652670

Προκαταβολή: 30 ευρώ





Ώρες:

Τετάρτη: 19:15-20:45

Κόστος:

Συνολικό κόστος (8 μαθήματα): 60 ευρώ

Κόστος 1 μαθήματος: 15 ευρώ





ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΘΟΔΟΣ FELDENKRAIS





Η Μέθοδος Feldenkrais, που πήρε το όνομά της από τον Ισραηλινό Dr. Moshe Feldenkrais, ο οποίος τη δημιούργησε, τη δίδαξε και τη διέδωσε, είναι μια μέθοδος σωματικής επανεκπαίδευσης με στόχο τη βελτίωση της κινητικότητας.

Eστιάζει στη σχέση και στην αλληλεπίδραση του νευρικού και του μυο-σκελετικού μας συστήματος, στοχεύει στην ισορροπημένη μεταξύ τους συνεργασία, απαραίτητη για την εργονομία και την ευστοχία κάθε ανθρώπινης δράσης, και βοηθά το άτομο να βελτιώσει πολλές πλευρές της καθημερινότητάς του, από το απλό περπάτημα, ή το κάθισμα, έως την απόδοσή του σε πιο απαιτητικές δραστηριότητες.

Χρησιμοποιεί ήπιες κινήσεις με στόχο την αύξηση του εύρους και της ευκολίας στην κίνηση και τη γενικότερη βελτίωση της λειτουργικότητας του ανθρώπινου σώματος. Ωφελεί όσους πάσχουν από νευρομυοσκελετικούς και χρόνιους πόνους ή έχουν κινητικές δυσκολίες, αλλά και όσους επιθυμούν να διευρύνουν τις κινητικές τους ικανότητες.





ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Η μέθοδος Feldenkrais εφαρμόζεται με δύο τρόπους:





Α. Ομαδικά μαθήματα ΑΤΜ – Αwareness Through Μovement (Συνειδητοποίηση μέσω της κίνησης)

Σε αυτά τα μαθήματα καλούνται οι μαθητές να εξερευνήσουν, να αισθανθούν και να συνειδητοποιήσουν το σώμα τους. Αυτή η αναζήτηση σκοπό έχει να ανακαλύψει ο καθένας μόνος του τι είναι καλό για αυτόν. Προτείνονται απλές και αργές κινήσεις που προάγουν τη μυική χαλάρωση, χωρίς περιττή προσπάθεια, μέσα στα όρια της "εύκολης και άνετης" κίνησης για τον καθένα, επιτρέποντας την αλλαγή της στάσης του ατόμου μέσω ενός νέου κινητικού προτύπου. Το κάθε μάθημα αποτελεί μια ξεχωριστεί ενότητα, ανάλογα με τη λειτουργία του σώματος που πραγματεύεται π.χ. περιστροφή της σπονδυλικής στήλης, κάμψη, έκταση κλπ. Οι κινήσεις γίνονται κυρίως με σημείο αναφοράς το πάτωμα. Τα μαθήματα είναι κατάλληλα για όλες τις ηλικίες χωρίς να χρειάζεται προηγούμενη εμπειρία στην κίνηση.





Β. Ατομικά μαθήματα FI - Functional Integration (Λειτουργική δράση) που είναι ατομικές συνεδρίες που προσαρμόζονται στις ανάγκες του κάθε ατόμου. Στο FI o δάσκαλος κινεί τα μέλη του σώματος του μαθητή με αργές και ακριβείς κινήσεις, εξερευνώντας τις κινητικές του συνήθειες και προτείνοντας (με τα χέρια του) πιο εύκολες και αποτελεσματικές δυνατότητες. Πρακτικά, ο μαθητής παραμένει αδρανής, στην πραγματικότητα όμως το σώμα συνειδητοποιεί τη νέα αυτή γνώση και την αφομοιώνει, με αποτέλεσμα οι λιγότερο κινητικές περιοχές του σώματος να ενταχθούν στη συνολική κίνηση, ενώ οι πιο επιβαρυμένες να αποφορτιστούν. Μετά το πρώτο κιόλας μάθημα ο μαθητής αντιλαμβάνεται ότι μπορεί να κινηθεί διαφορετικά.





ΣΕ ΤΙ ΩΦΕΛΕΙ

Βελτιώνει την κίνηση και τη στάση του σώματος.

Εντοπίζει σωματικές συνήθειες που επιβαρύνουν τον σκελετό και δυσκολεύουν την καθημερινότητα.

Περιορίζει πόνους στη μέση, τον αυχένα, τους ώμους, την πλάτη, τα γόνατα κ.ά.

Συμβάλλει στην αποκατάσταση τραυματισμών και μας μαθαίνει πώς να προλάβουμε τραυματισμούς στο μέλλον.

Βελτιώνει το συντονισμό μεταξύ των μελών του σώματος, διευκολύνοντας έτσι την κίνηση, την ισορροπία και την αναπνοή.

Ξαναζωντανεύει ξεχασμένες κινήσεις του σώματος.

Προσφέρει μιαν αίσθηση ευεξίας και χαλάρωσης.

Μας μαθαίνει να διαχειριζόμαστε καλύτερα στρεσογόνες καταστάσεις, χωρίς να προκαλούμε ένταση στο σώμα μας.

Μας βοηθάει να γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας μέσα από την κίνηση, να ανακαλύψουμε νέες δυνατότητές του και να εξελιχθούμε.

ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ





Η μέθοδος Feldenkrais απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και συγκεκριμένα σε άτομα που ταλαιπωρούνται από χρόνιους νευρομυοσκελετικούς πόνους ή έχουν κινητικές δυσκολίες, σε εγκύους, αλλά και όσους επιθυμούν να διευρύνουν τις κινητικές τους ικανότητες, να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους τονώνοντας το σώμα και την ψυχολογία τους.

Μουσικοί, ηθοποιοί, αθλητές και χορευτές επεκτείνουν τις ικανότητες και τη δημιουργικότητά τους. Άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας βοηθούνται να διατηρήσουν ή να επανακτήσουν την ικανότητά τους να κινούνται χωρίς κόπο και δυσκολία ή πόνο.





* Τι πρέπει να έχετε μαζί σας: Άνετα ρούχα και κάλτσες και μια μικρή κουβέρτα ή ένα κομμάτι ύφασμα, πετσέτα, παρεό κλπ.





Περισσότερες πληροφορίες για τη Μέθοδο Feldenkrais: http://feldenkrais -method.org/en

Η Βάσω Γιαννακοπούλου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1971. Ξεκίνησε τις σπουδές της το 1980 στη σχολή χορού της Δ. Γρηγοριάδου, συνέχισε στο φυτώριο της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης (K.Σ.Ο.Τ) και αποφοίτησε από το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών. Είναι Practitioner student τεχνικής Feldenkrais (4ετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα Feldenkrais- Αθήνας , Ruty Bar) και έχει ολοκληρώσει σπουδές Ρεφλεξολογίας (2ετής εκπαίδευση ΡεφλεξολογίαςNatural Health science.)

Από το 1997 παραδίδει μαθήματα και σεμινάρια κίνησης-σύγχρονου χορού σε ενήλικες και παιδιά.

Ως χορεύτρια έχει συνεργαστεί με χορογράφους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό μεταξύ αυτών Simone Sandroni, Ιωάννα Πορτόλου, MaximeHeppner, Φώτη Νικολάου, Μαρία Τσουβαλά, James De Silva, Μαριέλα Νέστορα,Maxime Heppner, Snejana Premus, Αναστασία Λύρα κ.α.

To 2003 παρουσίασε την πρώτη της χορογραφική δουλειά με τίτλο «NightMirror» με την οποία έλαβε μέρος στο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας και στο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Αθήνας.

Το Δεκέμβριο του 2004 ίδρυσε μαζί με τον φωτιστή Τάσο Παλαιορούτα την ομάδα χορού Νταλίκα της οποίας έχει χορογραφήσει τα έργα «Δίγωνο»(2005), «Φύλλο και Φτερό» (2005), «Πουθενά» (2006), «Ευγενείς αποδράσεις»(2008) και «Η Μαρία πάει στο ποτάμι» (2010) δίνοντας παραστάσεις στην Ελλάδα και σε Φεστιβάλ του Εξωτερικού www.dalikadancetheater.com

Συνεργάσθηκε με τον Δ. Παπαϊωάννου στην χορογραφική ομάδα των τελετών έναρξης και λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004 και τελετής έναρξης των Πρώτων Ευρωπαϊκών Αγώνων Μπακού/Αζερμπαϊτζάν 2015.

Έχει επιμεληθεί την κίνηση σε θεατρικές παραστάσεις και εικαστικά δρώμενα σε συνεργασία με σκηνοθέτες μεταξύ αυτών: Α. Κοκκίνου /παραγωγή του Φεστιβάλ Αθηνών 2007, Pequod Δ. Ξανθόπουλος- Α. Παπαθεμελή /2010 - παραγωγή Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών 2012, D. Olbrychski, Γ. Μαυραγάνη, Θ. Κυριακό/Διεθνές Φεστιβάλ Πέτρας, Ν. Φώσκολου κ.α

Είναι ιδρυτικό μέλος του "Συνδέσμου Χορού" (2010) με τον οποίο έχουν πραγματοποιήσει σειρά από δράσεις στο θέατρο Eμπρός καθώς και τα χορογραφικά εργαστήρια "7+1" Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας (2011),"9+1" Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης (2012-2013-2015), Ηράκλειο (2013-2014) , "On the Road" Φεστιβάλ χορού Καλαμάτας (2014), "Domino" Κινητήρας (2015), "Rapidly becoming" Φεστιβάλ Αθηνών (2017).

