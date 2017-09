Το Animasyros βγαίνει στην... Αγορά!

Με την προσοχή στραμμένη στην Αγορά και με τα εργαστήρια σε πλήρη εξέλιξη, συνεχίστηκε η τρίτη ημέρα του Φεστιβάλ.





Το ξεκίνημα της ημέρας δόθηκε με το Masterclass του διεθνώς καταξιωμένου Stéphan Roelants (Melusive Production, Studio 352), ο οποίος μίλησε για τη σημασία του κινηματογράφου σχεδίου ως φορέα πολιτιστικής και κοινωνικής εκπαίδευσης. Η Ελληνικής καταγωγής Αλίκη Θεοφιλοπούλου (Dreamworks) και η Kat Good (Disney TV) στο δικό τους masterclass παρουσίασαν βήμα προς βήμα τη διαδικασία από την ιδέα, την ανάπτυξη, τη δημιουργία μιας ταινίας animation χρησιμοποιώντας παραδείγματα από τηλεοπτικές εκπομπές και πιλότους που έχουν παραγάγει ή εργαστεί κατά τη διάρκεια των 20 χρόνων της σταδιοδρομίας τους.





Έξι project Έλληνων Δημιουργών και Ελλήνων της Διασποράς παρουσιάστηκαν σε εκπροσώπους της παγκόσμιας κινηματογραφικής αγοράς στη διάρκεια του Pitching Forum, στο Ινστιτούτο Κυβέλη. Ανάμεσά τους το “Voyages” της Κλεοπάτρας Κοραή, το “The Sea Tranched Island” της Έφης Παππά καθώς και το “Man Wanted” της Ίριδας Ζιόγκα. Ο George Kondos παρουσίασε το υπό εξέλιξη “Sevarambes”, η Marie-Margeaux Tsakiri-Scanatovits το “My name is Igor” και ο Άγγελος Ρούβας το “Mentor – What else than tragedy?”. Η διοργάνωση του φετινού Pitching Forum βρίσκεται σε διάλογο και απόλυτη συνεκτικότητα με το πρότζεκτ #GreekAnimationRocks, που διοργάνωσε το Ελληνικό Τμήμα της ASIFA στο Annecy, καθώς 5 από τα πρότζεκτ που παρουσιάστηκαν σήμερα, συμμετείχαν και στο περίπτερο της Ελληνικής Συμμετοχής.

Σε μια αναζήτηση της διαδρομής των κινουμένων σχεδίων μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας πραγματοποιήθηκε και η επίσημη παρουσίαση του αφιερώματος το αφιέρωμα "Blu", το οποίο δημιουργεί έναν πρωτότυπο πολιτιστικό διάλογο μεταξύ των δύο χωρών μέσα από το σχέδιο, το illustration, την κινούμενη εικόνα και φυσικά το animation. Το αφιέρωμα αυτό που επιμελείται η ομάδα six impossible wishes, το οποίο παρουσιάστηκε και σε ειδική εκδήλωση στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, Νύχτες Πρεμιέρας.

ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΗΜΕΡΑ

Μία σειρά από ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις ξεκινούν σήμερα, Σάββατο 30/09, στις 11.00 το πρωί στο Θέατρο Απόλλων, όπου ο εκλεκτός προσκεκλημένος του Φεστιβάλ Tomm Moore από την Ιρλανδία, θα παρουσιάσει το δύο φορές υποψήφιο για βραβείο Όσκαρ, animation studio “Cartoon Saloon”. Στις 13.00, ο Θοδωρής Πολυχρονόπουλος, γνωστότερος στους μουσικούς κύκλους ως Theodore, θα παρουσιάσει την συναρπαστική ιστορία της ελληνικής εταιρείας παραγωγής United We Fly. Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ συνεχίζεται με προβολές, εκδηλώσεις της Αγοράς, εκπαιδευτικά εργαστήρια για όλη την οικογένεια, καθώς και ένα πολυαναμενόμενο εικαστικό δρώμενο στην Πλατεία Μιαούλη: τρεις συντελεστές της ταινίας “Loving Vincent” θα δημιουργήσουν ζωντανά τον πίνακα του Βαν Γκογκ «Σταροχώραφα με κοράκια» σε έναν μεγάλης κλίμακας καμβά που θα στηθεί στην πλατεία. Στο πλαίσιο του αφιέρωματος "All of my friends", οι ραδιοφωνικοί Laternative, Παναγιώτης Μένεγος και Σταύρος Διοσκουρίδης επιλέγουν οκτώ αγαπημένες ταινίες τους, ενώ με το... Βλέμμα στη Βραζιλία, έρχεται μία σειρά από προβολές στον Κινηματογράφο Παλλάς με ταινίες από την Βραζιλία, που φέτος γιορτάζει τα 100 χρόνια σπουδαίας ιστορίας της στο animation. Παράλληλα, συνεχίζεται το αφιέρωμα “Evrόpi: 28 Animation Narratives for Europe” με προβολές αλλά και μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης γύρω από τη θεματική «Evropi: κινούμενες ιστορίες για τον οπτικοακουστικό τομέα».





Καιρού επιτρέποντος, θα πραγματοποιηθούν οι προγραμματισμένες υπαίθριες προβολές στην Ιερά Μονή Πατέρων Καπουκίνων και στην Πλατεία Μιαούλη, ενώ στις 18.30 θα πραγματοποιηθούν τα αποκαλυπτήρια του γλυπτού Animaspyros απέναντι από το Θέατρο Απόλλων.

Αργά το απόγευμα πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της αναδρομικής έκθεσης “Α view to a thrill: 10 χρόνια ελπίδα” στην επιβλητική Έπαυλη Τσιροπινά, στην Ποσειδωνία. Η επετειακή έκθεση ταξίδεψε τους επισκέπτες στα δέκα χρόνια του Φεστιβάλ μέσα από πλούσιο φωτογραφικό, οπτικοακουστικό και άλλο υλικό.