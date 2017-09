Animasyros 10 | Αναλυτικό Πρόγραμμα (27.9-1.10.2017)

Το Animasyros 10, η 10η έκδοση του ετήσιου Διεθνούς Φεστιβάλ Animation + Αγοράς, θα πραγματοποιηθεί από τις 27 Σεπτεμβρίου μέχρι την 1η Οκτωβρίου του 2017 στο νησί της Σύρου.





Η τελευταία έκδοση του Animasyros ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 25 Σεπτέμβριου 2016 και παρουσιάστηκαν 234 ταινίες κινουμένων σχεδίων από όλο τον κόσμο για παιδιά και ενήλικες που περιλαμβάνονταν σε 15 διακριτές κατηγορίες του καλλιτεχνικού προγράμματος. Επιπλέον, οργανώθηκαν 7 εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, εφήβους, ΑμεΑ, νέους επαγγελματίες και άτομα τρίτης ηλικίας. Παράλληλα, παρουσιάστηκε η ενότητα της Αγοράς με στόχο την επαγγελματική δικτύωση μεταξύ επαγγελματιών κινουμένων σχεδίων από όλο τον κόσμο.





Το τμήμα της Αγοράς, στην τρίτη πιλοτική χρονιά του, αναπτύσσεται σε ένα δυναμικό κομμάτι του φεστιβάλ το οποίο στοχεύει στο να δημιουργήσει ευκαιρίες συμπαραγωγής μέσω του pitching forum και να φέρει σε επαφή επαγγελματίες του χώρου σε τοπικό, Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα του:Όλα τα παιχνίδια για όλα τα παιδιά [ GR 3΄20΄΄]Ο τόπος μου [ GR 3΄24΄΄]4 σκίτσα [GR 3΄5΄΄]Κάθε παιδί είναι σημαντικό [IN 2΄23΄΄]Τέλος στην αποψίλωση των δασών [IN 2′ 17»]Πράσινο [BR7΄]Αγρινούι [CY 19΄40΄΄]Willie and the Foxtrot 01 [UY 2΄ 6΄΄]Molbox [KR 8΄40΄΄]Sweet Tooth [US 5΄]Co se stalo v zoo(Zoo story) [CZ 4΄10΄΄]El Nen i l’Eriçó(The Kid and the Hedgehog) [ES 3΄4΄΄]Rumble in the Jungle [DE 1΄30΄΄]Scrambled [NL 6΄28΄΄]Polska Warrior [NL 25΄]Full Feather Jacket [NL 2΄34΄΄]Tom in Couchland [US 2΄19΄΄]Twin Islands [FR 7′ 18»]She’s got the blush [BE 5΄15΄΄]Baozha! [SG 6′ 45»]Buoy [UK 2΄41΄΄]Life Animated [US 91΄]O Menino e o Mundo(The Boy & the World) [BR 81΄]– Οι Εξαιρετικοί και θαυμάσιοι άνθρωποι από το νησί της Σύρου| A+C Studios | Dan Richards (UK)– Η Ευρώπη μας| Αναστασία Δημητρά, Ελένη Μούρη (GR)– Το Φανταστικό| Κωνσταντίνος Τηλιγάδης, Μαργαρίτα Σιμοπούλου (GR)– Ταξιδεύοντας στην Ευρώπη | Έλενα Παυλάκη (GR)10:00 – 14:0018:00 – 23:00Σι-σου-ντο [ GR 17΄45΄΄]Το πολύχρωμο μεταλλόφωνο [ GR 14΄50΄΄]Ερωτόκριτος [GR 6΄6΄΄]Αγρινούι [CY 19΄40΄΄]Chiripajas [RU, ES 1΄55΄΄]Le corbeau voulant imiter l” aigle(The Raven Who Wished to Imitate the Eagle) [FR 1′ 25»]Geno [GE, DE 12΄45΄΄]Flower Found [NL 6΄46΄΄]Antarctica [BE 9΄37΄΄]Close the shutters [IL 5΄4΄΄]Der König(The King) [DE 1΄15΄΄]Feedback [CZ 6΄ 30΄΄]He sö kherö [CH 5΄52΄΄]Garden Party [FR 7΄15΄΄]KCLOC [US 2′ 50»]Ta Tristesse [BE 4′ 9»]La soupe [CY 11΄]Min Börda [SE, 15′ ]Late Afternoon [IE, 9′ 23»]Riot [FR, 13΄]Extraordinary Tales (LU, ES, US, BE 73΄)Γκαλά όπερας: Η ΕΛΣ για τα δέκα χρόνια του AnimasyrosNausicaa – L’altra Odissea(Nausicaa- The other Odyssey) [IT 22΄]A Symphony for Rossini: Il Turco in Italia [IT 9΄39΄΄]Protest in AnimationEstate [FR,BE 7΄25΄΄]Life Cycles [UK 4΄17΄΄]Zug nach Peace(Train to peace) [DE 9΄52΄΄]Journal Animé(Animated Daily) [FR 4΄30»]Empty Space [EE 10΄]Tough [UK 4΄49΄΄]Four faces of the moon [12΄50΄΄ CA]Ma vie de courgette(My life as a zucchini- Εγώ, ο Κολοκυθάκης) [CH,FR 70΄]The Man who knew 75 languages [ΝΟ, PL, LT 65΄]*H ταινία προβάλλεται με αγγλικούς υπότιτλουςPetrova šuma (Peter’s Forest)- [HR 8΄25΄΄]Midnight Elegy [ BG 8’48’’]Black tape [3΄ DK]Impossible Figures and Other Stories II [PL 15’]Kärbeste Veski (Fly Mill) [EE 7’17’’]Nachtstück (Nocturne) [DE 5’19’’]Uncanny Valley [AT, FR 13′]Moms on fire [SE 12΄]What’s On? [US 2΄]Evil of Dracula [US 2΄]Persecution in Paradise [US 6“]Myth Labs [US 5΄]Triumph of the Wild [US 11΄]Dolls vs. Dictators vs. Deerhoof [US 3΄]Day of the Dutch [US 5΄]Pug Adventures: A Journey into the Reproductive System [US 4΄]Lost at Syros [US 2′]Journey Birds [IL 9΄]Modulátorie [CZ 4΄]Bright, Dim [IL 5΄]Slinky [ BE 5΄]Vučje igre (Wolf Games) [HR 4΄44΄΄]The Novice [US 3΄10΄΄]Temptation [FR 4΄58΄΄]4 of 5 [CA 3΄28΄΄]Five: Scherzo [DE 15΄]A sweet dream [US 4΄9΄΄]Trumpet Man [US 13΄50΄΄]Baadsar [IR 6΄50΄΄]Mr Sand [DK 8΄15΄΄]The Summit [TR 6΄2΄΄]– Οι Εξαιρετικοί και θαυμάσιοι άνθρωποι από το νησί της Σύρου| A+C Studios | Dan Richards (UK)– Η Ευρώπη μας| Αναστασία Δημητρά, Ελένη Μούρη (GR)– Το Φανταστικό| Κωνσταντίνος Τηλιγάδης, Μαργαρίτα Σιμοπούλου (GR)– Ταξιδεύοντας στην Ευρώπη | Έλενα Παυλάκη (GR)Ελένη Μούρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΤΕΙ Αθήνας11:00-14:0018:00-21:00Blu: Ένας διάλογος μέσω των κινουμένων σχεδίων μεταξύ Ιταλίας & ΕλλάδαςΜε την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα10:00 – 14:0018:00 – 23:00Qrempucu [MT 7΄13΄΄]Kali- The little Vampire [PT 9΄]Ragnarok [LT, DK 8′]The Isle of Seals [LV 6′]Kovbojsko (Cowboyland) [ SK 4’46’’]Na draka [CZ 6΄]Viikset (Moustache) [FI 3’37’’]Love [HU 14’]Mr. Hublot [11΄48΄΄]Emilie [15΄]The Light Eater [12΄]Wurst [6΄]Rose&Violet [23΄]Una furtiva lagrima [3’]L’ homme le plus petit du monde (The tiniest man on earth) [AR, FR 4’ 40’’]The Junction – Chilly Gonzales & Peaches [CA 4’ 42’’]Idesia-Ain’t Over [US 3’ 07’’]Blue-CNN [UK 1’ 35’’]Mark Lotterman- Happy [NL 6’ 35’’]Woodland Trust- The Guardian [UK 1’ 27’’]10 Being the best [US 1’ 26’’]Movies inspire dreams [UK 2’ 15’’]Paper Tales [RU 5’ 30’’]A place to Bury Strangers-Now it’s over [US 4’ 10’’]Pandas dans la brume (Pandas in the mist) [FR 1’ 44’’]When Balloon Fly [AU 4’ 04’’]What makes the Universe colorful? [UK 3’ 24’’]Stephen King on Childhood [US 4’]The Magnetic Fields – ’85 Why I Am Not a Teenager [US 3’ 04’’]La grande histoire d’un petit trait(The Big Adventure of a Little Line) [FR 7΄26΄΄]Morning Cowboy [ES 15΄]Parade de Satie (Satie’s “Parade”) [JP 14΄12΄΄]The Gap [BE 14΄41΄΄]Airport [HR, DE 11΄]Closed Visit [UK 2′ 20»]Tête à Tête [UK 7′ 41»]Race [UK 2′ 48»]Diorama [BE 5′ 27»]Domov [CZ 6′ 20»]Gokurōsama [FR 6′ 53»]L” indigestion [BE 6′ 14»]O Matko! (Oh Mother) [PL 12′ 15»]Saturday Symphony [NL 2′ 58»]Stockholm [FR 6′ 45»]Cipka (Pussy) [PL 8′ 22»]Αίνιγμα (Aenigma) [GR 10΄]Catherine [BE 11′ 51»]Εθνοφοβία (Ethnophobia) [GR 14΄]G-AAAH [UK 1′ 20»]Nocna Ptica (Nighthawk)[SL 8΄50΄΄]Vibrato [FR 7′ 22»]Pittari [US 4΄]Taboek (Tabook) [NL 2΄44΄΄]He Who Has Two Souls [FR 17′]Spark [US 5′]Arrival [US 22′]Happy & Gay [US 11′]In a Heartbeat [US 4′]Dumbland [US 33΄]Hopfrog (Pryg-skok) [RU 5΄]My mum is an airplane [RU 7“]Some thing [DE 5΄]Ma vie de courgette(My life as a zucchini- Εγώ, ο Κολοκυθάκης) [CH,FR 70΄]Two by Two..Ooops The Ark has gone….! [85΄]Beauty [IT-09’49”]Taglio di capelli (Haircut) [IT-08’00”]Il pasticcere (The pastry chef) [IT-06’00”]To Horio (The Village) [GR-14’24”]Ciel [GR-05’16”]My mother’s coat [GR-06’06”]Mediterranean [GR,UK-04’12”]Merletti e Borotalco (Lace and Powder) [IT-07’50”]PROSOPON (PROSOPON: a face toward a face) [GR,USA-04’45”]Il signor Rossi compera l’automobile (Mr Rossi buys a car) [IT-10’24”]Οffice Kingdom [IT-07’00”]Revengeance [US 75΄]La Rentrées des classes – (A Town Called Panic: Back To School) [BE, FR 26΄]Bullet Time [NL 5′ 30»]Habitat [CH 2′ 20»]Departure [IE 9′ 15»]Niggun [IL 12′ 25»]Jailbreak [US 1′ 20»]What if Newton Was an Ant? [52»]Anxie [7′ 14»](d)raft [3′ 52»]Lunacy [3′ 17′]Enslaved [CY,UK 1′ 53»]Οι χρυσές στιγμές των Ελλήνων Ολυμπιονικών(The remarkable moments of the Greek Olympic medalist) [58΄΄]KHRONOS [3′ 1»]Δραμαμίνη- Κομήτης του Χάλεϋ(Dramamini-Halley’s Comet) [ UK 3′ 38»]Meta-Morphosis: Circles [2′ 8»]FAC 519 Altered State [UK 2′]The Ladder [UK 6′ 21»]Reincarnation [UK 5′ 15»]Absorbed [8΄27΄΄]Mathophrenia [3′ 22′]The Machine [8′ 56»]Homegrown [UK 9′ 20»]Stroke [UK 5′ 1»]Stretch [TR 2′ 16»]Tekkol [NL 1′ 55′]Hereafter [HU, PT 3′ 52»]Ein Tiefer Zug (In one drag) [DE 3′ ]Moulinet [EE 5′ 53»]My father’s room [KR 8′ 16»]Moongirl [US 8΄48΄΄]Willie and the Foxtrot 01 [UY 2΄ 6΄΄]Sweet Tooth [ US 5΄]Co se stalo v zoo(Zoo story) [CZ 4΄10΄΄]Polska Warrior [NL 25΄]El Nen i l’Eriçó(The Kid and the Hedgehog) [ES 3΄4΄΄]Geno [GE, DE 12΄45΄΄]Rumble in the Jungle [DE 1΄30΄΄]L’ Espace d’un Instant (A space in time) [FR 13΄58΄΄]Full Feather Jacket [NL 2΄34΄΄]Departure [IE 9′ 15»]Habitat [CH 2′ 20»]Modulátorie [CZ 4΄]– Οι Εξαιρετικοί και θαυμάσιοι άνθρωποι από το νησί της Σύρου| A+C Studios | Dan Richards (UK)– Η Ευρώπη μας| Αναστασία Δημητρά, Ελένη Μούρη (GR)– Το Φανταστικό| Τηλιγάδης Κωνσταντίνος (GR)– Ταξιδεύοντας στην Ευρώπη | Παυλάκη Έλενα (GR)| ΚΔΑΠ- ΜΕΑ Σύρου-Ερμούπολης | Χριστίνα Ντεπιάν & Ιωάννα Γιακουμάτου (GR), ένας απαραίτητος φορέας πολιτιστικής και κοινωνικής εκπαίδευσης Stéphan Roelants- Melusive Production and Studio 352- LUΑπό την ιδέα στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου τηλεοπτικού επεισοδίου/πιλότου κινουμένων σχεδίων. Aliki Theofilopoulos (Dreamworks) , Kathleen Good (Disney)- USErik Van Drunen (NL)Compartments- Daniella Koffler (IL)THE OX – Γιώργος Νικόπουλος Υorgos Nikopoulos (GR)11:00-14:0018:00-21:00Δράσεις μόνο για επαγγελματίες διαπιστευμένους στην ΑγοράVoyages -Κλεοπάτρα Κοραή, Γιάννης Λώλλης/Lokey, Κωνσταντίνος Βασίλαρος, Studio Bauhaus (GR)The sea tranched island- Έφη Παππά, Be there! Corfu Animation Festival, Βασίλης Κρουστάλλης, ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Κέρκυρας – Scheriaa Productions (GR)Man Wanted- Ίριδα Ζιόγκα, Magikon Ltd (GR)Sevarambes- George Kontos, Φαίδρα Βόκαλη, Marni Films (GR)My name is Igor- Marie-Margaux Tsakiri-Scanatovits, Dave (David) Prosser, Daniel Chester, MOTH COLLECTIVE, Pierre O’Reilly (UK)Mentor – What else than a tragedy? Άγγελος Ρούβας, Boo Productions (GR)Blu: Ένας διάλογος μέσω των κινουμένων σχεδίων μεταξύ Ιταλίας & Ελλάδας10:00 – 14:0018:00 – 23:0019:00 ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣΈνα αστεράκι έπεσε [1΄36΄΄]L’ Espace d’un Instant (A space in time) [FR 13΄58΄΄]Leave a print [UK 5΄14΄΄]Co medvědi rádi (The Bearytales) [CZ 2΄23΄΄]Domek (The House) [CZ 5΄27΄΄]Flipped Out [US 5΄30]Free as a bird [NL 25΄]Paperface- Idiot [DE 3΄05΄΄]Loopstache-All I need is you [ES 4΄29΄΄]Robert Pospis & Martin Sillay- In the open field [SK 4΄53΄΄]Brandt Brauer Frick – Holy Night [DE 4΄27΄΄]Schööf – Krapfen [CH 3΄28΄΄]Emma Still- Viens Vers moi [FR 3΄18΄΄]Nadia Schilling- Kite [PT 4΄50΄΄]Temple Invisible- Burn the waters [RO 4΄2΄΄]EVRÓPI: Animated stories & tales on the audiovisual sectorOh Willy [BE 16΄43΄΄]Dans les eaux profondes (In deep waters) [FR 12΄]Late Afternoon [IE 9΄23΄΄]Helpiman [NL 2΄57΄΄]Pui de Somn (Baby nap) [RO 5΄22΄΄]Decorado [ES 11΄]Nocna Ptica (Nighthawk)[SL 8΄50΄΄]La Soupe [CY 11΄]Beauty [IT 9΄49΄΄]Tête à Tête [UK 7΄41΄΄]L” ogre (The ogre) [FR, 10′]Maned & Macho [IR, 10′ 49»]Nachtstück [DE, 5′ 19»]Contact [FR, 7′ 53»]Crvenkapica Redux (Red Riding Hood Redux) [HR, 11′ 53»]Nothing Happens [DK, 11′ 50»]Aurelia [GR 15“]Δε λες κουβέντα You don’t say a word [IT 6΄]Mr. Night Has a Day Off [LT 2΄]Half a life [US 11΄50΄΄]Deer Flower [KR 7΄34΄΄]Yin [ΒΕ 10΄30΄΄]Kastaars [ΒΕ 5΄40΄΄]Popsicle [US 5΄22΄΄]Putain [ΒΕ 5΄15΄΄]Perfect Town [CH 4΄25΄΄]Don’t Think of a Pink Elephant [UK 7′ 20»]Black Dog [US 15΄]Dive with the sun [FR 3΄20΄΄]Good Night, Everybuds! [DE 5΄30΄΄]O mal (The Evil) [2΄11΄΄]Caminhos dos Gigantes (Way of the Giants) [11΄52΄΄]A Varinha Mágica (The magic wand) [5΄]War on Drugo (War on Drugs) [ 3΄]Castillo y el Armadο (Castillo the the Catfish) [13΄46΄΄]Voyage au champ de tournesols (Journey to the field of sunflowers) [4΄5΄΄]Guida 12΄Finito (End) 4΄36΄΄Labirinto do Criador (Creator’s labyrinth) [8΄30΄΄]Darth Vader meets John Williams [1’45΄΄]*Παρουσία ΣκηνοθετώνΑίνιγμα (Aenigma) [GR 10΄]Loving Vincent [PL, UK, QA, GR 94΄]Tom“s Story [UK 7΄13΄΄]Blossomhead [US 2΄45΄΄]Memoire [UK 5΄50΄΄]Glaucome [FR 1′ 30΄΄]Imagination [UK 3΄30΄΄]Cradle [US 14΄33΄΄]Paper Tales [RU 5’ 30’’]She’s got the blush [BE 5΄15΄΄]Εθνοφοβία [GR 14΄]Catherine [BE 11′ 51»]Twin Islands [FR 7′ 18»]Race [UK 2′ 48»]Closed Visit [UK 2΄20΄΄]Hereafter [HU, PT 3′ 52»]The Hunchback and the Swan [UK 9′ 35»]A sweet dream [US 4΄9΄΄]Life Force [GR 2΄24»]The Magnetic Fields – ’85 Why I Am Not a Teenager [US 3’ 04’’]And The Moon Stands Still [RU 10′ 43»]The Hutchback & the Swan [UK 9΄35΄΄]La Grille (The Grid) [CA 3΄1΄΄]Cel Mai Bun Client [RO 12′ 13»]Notes on Monstropedia [JP 6′ 10»]Construire un feu (To built a fire) [FR 13′]Vivir (Living) [ES 1΄]Clair Obscur [FR 4΄15΄΄]Panic Attack! [US 3′]The Rope [NO 5΄43΄΄]Infinity Hotel [US 3΄51΄΄]Slovo (Farewell) [SI 5΄51΄΄]Pink [IR 5΄]Pokretni elementi (Moving Elements) [HR 6′ 30»]Scale [TR 6΄11΄΄]W.A.R. [IR 1΄40΄΄]Vacancy [DE 4΄30΄΄]Μυθολογικά και σύγχρονα Τέρατα [13΄31΄΄]Αντιμέτωποι [1΄6΄΄]Not a game [2΄38΄΄]Honeymoon [17΄31»]Piano Bar [4΄30΄΄]Ραδιόφωνο [8΄29΄΄]Από καρδιά σε καρδιά [1΄29΄΄]The fish of memory [8΄23΄΄]To όνομά μου είναι Καμία [6΄23΄΄]Presse- Papier [4΄4΄΄]I am not a number [4΄37΄΄]Ολική Αναστήλωση [2΄4΄΄]Life Force [2΄24΄΄]Painted [1΄32΄΄]Η Αέναη Αποστολή [5΄20΄΄]10:00-12:00 Εργαστήριο για όλη την οικογένεια – Η νήσος μου | Κατερίνα Κρεμασιώτη (GR)11:00-12:00 Παρουσίαση: An insight into Cartoon Saloon- Tomm Moore (IE)12:00-12:45 Ταινίες σε Ανάπτυξη: Icarus– Carlo Vogele (LU)13:00- 14:00 Παρουσίαση: United we fly – Θοδωρής Πολυχρονόπουλος Theodore (GR)17:00-17:45 Masterclass: Το σημείο τομής μεταξύ εικονογράφησης και κινουμένων σχεδίωνThe Intersection between Illustration & Animation Patrick Doyon (CA)18:00-21:00(Ζωντανή δημιουργία πίνακα του Van Gogh από ζωγράφους της ελληνικής εικαστικής ομάδας της ταινίας18:30 ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ ΓΛΥΠΤΟΥ ANIMASYROS 10 ΕΝΑΝΤΙ ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝBlu: Ένας διάλογος μέσω των κινουμένων σχεδίων μεταξύ Ιταλίας & Ελλάδας10:00 – 14:0018:00 – 23:00Άνιμερτ Επεισόδιο Ability Αnimert [GR 30΄51΄΄]Ήταν ένας μεγάλος χάρτης (Once upon a long map) [GR 5΄47΄΄]Μεταμορφώσεις (Metamorphosis) [GR 1΄07΄΄]Το Κυκλαδικό Ειδώλιο σήμερα (The Cycladic figurine today) [GR 2΄37΄΄]Anima Music [GR 3΄]Tom’s Story [UK 7΄13΄΄]Blossomhead [US 2΄45΄΄]Memoire [UK 5΄50΄΄]Glaucome [FR 1′ 30΄΄]Imagination [UK 3΄30΄΄]Louis [FR 9΄27΄΄]El Canto [FR 5΄38΄΄]Cradle [US 14΄33΄΄]A life’s with Asperger’s [US 3΄58΄΄]My entire high school sinking in the Sea [US 75΄] Η ταινία παρουσιάζεται σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας- Νύχτες Πρεμιέρας– Uma história de amor e fúria (Rio 2096- A story of love & fury) [BR 75΄]– Η νήσος μου | Κατερίνα Κρεμασιώτη (GR)11:00-14:0018:00-21:00Blu: Ένας διάλογος μέσω των κινουμένων σχεδίων μεταξύ Ιταλίας & Ελλάδας10:00 – 12:0018:00 – 20:00