Animasyros 10 | Αναλυτικό Πρόγραμμα (27.9-1.10.2017)

Το Animasyros 10, η 10η έκδοση του ετήσιου Διεθνούς Φεστιβάλ Animation + Αγοράς, θα πραγματοποιηθεί από τις 27 Σεπτεμβρίου μέχρι την 1η Οκτωβρίου του 2017 στο νησί της Σύρου.
Η τελευταία έκδοση του Animasyros ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 25 Σεπτέμβριου 2016 και παρουσιάστηκαν 234 ταινίες κινουμένων σχεδίων από όλο τον κόσμο για παιδιά και ενήλικες που περιλαμβάνονταν σε 15 διακριτές κατηγορίες του καλλιτεχνικού προγράμματος. Επιπλέον, οργανώθηκαν 7 εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, εφήβους, ΑμεΑ, νέους επαγγελματίες και άτομα τρίτης ηλικίας. Παράλληλα, παρουσιάστηκε η ενότητα της Αγοράς με στόχο την επαγγελματική δικτύωση μεταξύ επαγγελματιών κινουμένων σχεδίων από όλο τον κόσμο.
Το τμήμα της Αγοράς, στην τρίτη πιλοτική χρονιά του, αναπτύσσεται σε ένα δυναμικό κομμάτι του φεστιβάλ το οποίο στοχεύει στο να δημιουργήσει ευκαιρίες συμπαραγωγής μέσω του pitching forum και να φέρει σε επαφή επαγγελματίες του χώρου σε τοπικό, Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα του:
Τετάρτη 27.09
ΠΡΟΒΟΛΕΣ*ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΟΛΛΩΝ
Όλα τα παιχνίδια για όλα τα παιδιά [ GR 3΄20΄΄]
Ο τόπος μου [ GR 3΄24΄΄]
4 σκίτσα [GR 3΄5΄΄]
Κάθε παιδί είναι σημαντικό [IN 2΄23΄΄]
Τέλος στην αποψίλωση των δασών [IN 2′ 17»]
Πράσινο [BR7΄]
10.30 K.ID.S 1
Αγρινούι [CY 19΄40΄΄]
Willie and the Foxtrot 01 [UY 2΄ 6΄΄]
Molbox [KR 8΄40΄΄]
Sweet Tooth [US 5΄]
Co se stalo v zoo
(Zoo story) [CZ 4΄10΄΄]
El Nen i l’Eriçó
(The Kid and the Hedgehog) [ES 3΄4΄΄]
Rumble in the Jungle [DE 1΄30΄΄]
11.15 K.ID.S 2
Scrambled [NL 6΄28΄΄]
Polska Warrior [NL 25΄]
Full Feather Jacket [NL 2΄34΄΄]
Tom in Couchland [US 2΄19΄΄]
Twin Islands [FR 7′ 18»]
She’s got the blush [BE 5΄15΄΄]
Baozha! [SG 6′ 45»]
Buoy [UK 2΄41΄΄]
12:30 ΛΗΞΗ ΠΡΟΒΟΛΩΝ
18:00 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΜΕΑ– ABILITY
Life Animated [US 91΄]
19:30 ΛΗΞΗ ΠΡΟΒΟΛΩΝ
*ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΠΑΛΛΑΣ
19:30 ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΗ ΒΡΑΖΙΛΙΑ
O Menino e o Mundo
(The Boy & the World) [BR 81΄]
20:50 ΛΗΞΗ ΠΡΟΒΟΛΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ*ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
10:00-14:00 Εργαστήριο για Ενήλικες – Οι Εξαιρετικοί και θαυμάσιοι άνθρωποι από το νησί της Σύρου| A+C Studios | Dan Richards (UK)
*ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
10:00-13:00 Εργαστήριο για την Τρίτη Ηλικία – Η Ευρώπη μας| Αναστασία Δημητρά, Ελένη Μούρη (GR)
*ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ [ΑΙΘΟΥΣΑ Η/Υ]
16:00 – 19:00 Εργαστήριο Εφήβων (12-17 ετών)– Το Φανταστικό| Κωνσταντίνος Τηλιγάδης, Μαργαρίτα Σιμοπούλου (GR)
*ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ [ΑΙΘΟΥΣΑ B1.2]
16:00 – 19:00 Εργαστήριο για Παιδιά (10-12 ετών) – Ταξιδεύοντας στην Ευρώπη | Έλενα Παυλάκη (GR)
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ*ΕΠΑΥΛΗ ΤΣΙΡΟΠΙΝΑ – ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ– ANIMASYROS 2008-2017: A VIEW TO A THRILL
10:00 – 14:00
18:00 – 23:00
Πέμπτη 28.09
ΠΡΟΒΟΛΕΣ*ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΟΛΛΩΝ
10:00 ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
Σι-σου-ντο [ GR 17΄45΄΄]
Το πολύχρωμο μεταλλόφωνο [ GR 14΄50΄΄]
Ερωτόκριτος [GR 6΄6΄΄]
10.40 K.ID.S 3
Αγρινούι [CY 19΄40΄΄]
Chiripajas [RU, ES 1΄55΄΄]
Le corbeau voulant imiter l” aigle
(The Raven Who Wished to Imitate the Eagle) [FR 1′ 25»]
Geno [GE, DE 12΄45΄΄]
11.15 ΛΗΞΗ ΠΡΟΒΟΛΩΝ
16:00 ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Flower Found [NL 6΄46΄΄]
Antarctica [BE 9΄37΄΄]
Close the shutters [IL 5΄4΄΄]
Der König
(The King) [DE 1΄15΄΄]
Feedback [CZ 6΄ 30΄΄]
He sö kherö [CH 5΄52΄΄]
Garden Party [FR 7΄15΄΄]
KCLOC [US 2′ 50»]
Ta Tristesse [BE 4′ 9»]
16:45 ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
La soupe [CY 11΄]
Min Börda [SE, 15′ ]
Late Afternoon [IE, 9′ 23»]
Riot [FR, 13΄]
17:45 ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Extraordinary Tales (LU, ES, US, BE 73΄)
19:00 ΛΗΞΗ ΠΡΟΒΟΛΩΝ
21.00 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΑΡΞΗ
Γκαλά όπερας: Η ΕΛΣ για τα δέκα χρόνια του Animasyros
22:30 ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ
Nausicaa – L’altra Odissea
(Nausicaa- The other Odyssey) [IT 22΄]
A Symphony for Rossini: Il Turco in Italia [IT 9΄39΄΄]
23:00 ALL OF MY FRIENDS- ANIMAFEST CYPRUS VIEWS OF THE WORLD
Protest in Animation
Estate [FR,BE 7΄25΄΄]
Life Cycles [UK 4΄17΄΄]
Zug nach Peace
(Train to peace) [DE 9΄52΄΄]
Journal Animé
(Animated Daily) [FR 4΄30»]
Empty Space [EE 10΄]
Tough [UK 4΄49΄΄]
Four faces of the moon [12΄50΄΄ CA]
00:00 ΛΗΞΗ ΠΡΟΒΟΛΩΝ
*ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΠΑΛΛΑΣ
11:30 ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Ma vie de courgette
(My life as a zucchini- Εγώ, ο Κολοκυθάκης) [CH,FR 70΄]
12:40 ΛΗΞΗ ΠΡΟΒΟΛΩΝ
18:00 ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ| ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ
The Man who knew 75 languages [ΝΟ, PL, LT 65΄]
*H ταινία προβάλλεται με αγγλικούς υπότιτλους
19:10 EVRÓPI: 28 ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Petrova šuma (Peter’s Forest)- [HR 8΄25΄΄]
Midnight Elegy [ BG 8’48’’]
Black tape [3΄ DK]
Impossible Figures and Other Stories II [PL 15’]
Kärbeste Veski (Fly Mill) [EE 7’17’’]
Nachtstück (Nocturne) [DE 5’19’’]
Uncanny Valley [AT, FR 13′]
Moms on fire [SE 12΄]
20:30 ALL OF MY FRIENDS- SYROS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
What’s On? [US 2΄]
Evil of Dracula [US 2΄]
Persecution in Paradise [US 6“]
Myth Labs [US 5΄]
Triumph of the Wild [US 11΄]
Dolls vs. Dictators vs. Deerhoof [US 3΄]
Day of the Dutch [US 5΄]
Pug Adventures: A Journey into the Reproductive System [US 4΄]
Lost at Syros [US 2′]
21:10 ΛΗΞΗ ΠΡΟΒΟΛΩΝ
ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ20:00-20:45 ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ
Journey Birds [IL 9΄]
Modulátorie [CZ 4΄]
Bright, Dim [IL 5΄]
Slinky [ BE 5΄]
Vučje igre (Wolf Games) [HR 4΄44΄΄]
The Novice [US 3΄10΄΄]
Temptation [FR 4΄58΄΄]
4 of 5 [CA 3΄28΄΄]
22:15 ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ
Five: Scherzo [DE 15΄]
A sweet dream [US 4΄9΄΄]
Trumpet Man [US 13΄50΄΄]
Baadsar [IR 6΄50΄΄]
Mr Sand [DK 8΄15΄΄]
The Summit [TR 6΄2΄΄]
23:00 ΛΗΞΗ ΠΡΟΒΟΛΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ*ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
10:00-14:00 Εργαστήριο για Ενήλικες – Οι Εξαιρετικοί και θαυμάσιοι άνθρωποι από το νησί της Σύρου| A+C Studios | Dan Richards (UK)
*ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
10:00-13:00 Εργαστήριο για την Τρίτη Ηλικία – Η Ευρώπη μας| Αναστασία Δημητρά, Ελένη Μούρη (GR)
*ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ [ΑΙΘΟΥΣΑ Η/Υ]
16:00 – 19:00 Εργαστήριο Εφήβων (12-17 ετών)– Το Φανταστικό| Κωνσταντίνος Τηλιγάδης, Μαργαρίτα Σιμοπούλου (GR)
*ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ [ΑΙΘΟΥΣΑ B1.2]
16:00 – 19:00 Εργαστήριο για Παιδιά (10-12 ετών) – Ταξιδεύοντας στην Ευρώπη | Έλενα Παυλάκη (GR)
*ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
13:00-14:00- Το Τμήμα Γραφιστικής του ΤΕΙ Αθήνας, επικοινωνεί οικολογικά. Ελένη Μούρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΤΕΙ Αθήνας
ΑΓΟΡΑ*ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΟΛΛΩΝ
ΒΙΝΤΕΟΘΗΚΗ
11:00-14:00
18:00-21:00
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ*ΑΥΛΗ ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝ
16:00-22:00 | ΕΚΘΕΣΗ
Blu: Ένας διάλογος μέσω των κινουμένων σχεδίων μεταξύ Ιταλίας & Ελλάδας
22:30 ΠΑΡΤΙ EVRÓPI
Με την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
*ΕΠΑΥΛΗ ΤΣΙΡΟΠΙΝΑ – ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ- ANIMASYROS 2008-2017: A VIEW TO A THRILL
10:00 – 14:00
18:00 – 23:00
Παρασκευή 29.09
ΠΡΟΒΟΛΕΣ*ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΟΛΛΩΝ
Qrempucu [MT 7΄13΄΄]
Kali- The little Vampire [PT 9΄]
Ragnarok [LT, DK 8′]
The Isle of Seals [LV 6′]
Kovbojsko (Cowboyland) [ SK 4’46’’]
Na draka [CZ 6΄]
Viikset (Moustache) [FI 3’37’’]
Love [HU 14’]
17:00 ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Mr. Hublot [11΄48΄΄]
Emilie [15΄]
The Light Eater [12΄]
Wurst [6΄]
Rose&Violet [23΄]
Una furtiva lagrima [3’]
18:30 ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ & ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑΙΝΙΩΝ
L’ homme le plus petit du monde (The tiniest man on earth) [AR, FR 4’ 40’’]
The Junction – Chilly Gonzales & Peaches [CA 4’ 42’’]
Idesia-Ain’t Over [US 3’ 07’’]
Blue-CNN [UK 1’ 35’’]
Mark Lotterman- Happy [NL 6’ 35’’]
Woodland Trust- The Guardian [UK 1’ 27’’]
10 Being the best [US 1’ 26’’]
Movies inspire dreams [UK 2’ 15’’]
Paper Tales [RU 5’ 30’’]
A place to Bury Strangers-Now it’s over [US 4’ 10’’]
Pandas dans la brume (Pandas in the mist) [FR 1’ 44’’]
When Balloon Fly [AU 4’ 04’’]
What makes the Universe colorful? [UK 3’ 24’’]
Stephen King on Childhood [US 4’]
The Magnetic Fields – ’85 Why I Am Not a Teenager [US 3’ 04’’]
19:30 ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
La grande histoire d’un petit trait
(The Big Adventure of a Little Line) [FR 7΄26΄΄]
Morning Cowboy [ES 15΄]
Parade de Satie (Satie’s “Parade”) [JP 14΄12΄΄]
The Gap [BE 14΄41΄΄]
Airport [HR, DE 11΄]
20:30 ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Closed Visit [UK 2′ 20»]
Tête à Tête [UK 7′ 41»]
Race [UK 2′ 48»]
Diorama [BE 5′ 27»]
Domov [CZ 6′ 20»]
Gokurōsama [FR 6′ 53»]
L” indigestion [BE 6′ 14»]
O Matko! (Oh Mother) [PL 12′ 15»]
Saturday Symphony [NL 2′ 58»]
Stockholm [FR 6′ 45»]
Cipka (Pussy) [PL 8′ 22»]
21:30 ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Αίνιγμα (Aenigma) [GR 10΄]
Catherine [BE 11′ 51»]
Εθνοφοβία (Ethnophobia) [GR 14΄]
G-AAAH [UK 1′ 20»]
Nocna Ptica (Nighthawk)[SL 8΄50΄΄]
Vibrato [FR 7′ 22»]
Pittari [US 4΄]
Taboek (Tabook) [NL 2΄44΄΄]
22:30 ALL OF MY FRIENDS- ATHENS PRIDE/ ANIMAPRIDE
He Who Has Two Souls [FR 17′]
Spark [US 5′]
Arrival [US 22′]
Happy & Gay [US 11′]
In a Heartbeat [US 4′]
23:30 ALL OF MY FRIENDS- FLIX
Dumbland [US 33΄]
00:00 ΛΗΞΗ ΠΡΟΒΟΛΩΝ
*ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΠΑΛΛΑΣ
10:00 ALL OF MY FRIENDS- ΣΤΕΓΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ
Hopfrog (Pryg-skok) [RU 5΄]
My mum is an airplane [RU 7“]
Some thing [DE 5΄]
10:15 ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Ma vie de courgette
(My life as a zucchini- Εγώ, ο Κολοκυθάκης) [CH,FR 70΄]
11:30 ΛΗΞΗ ΠΡΟΒΟΛΩΝ
18:00 ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Two by Two..Ooops The Ark has gone….! [85΄]
19:30 BLU: EΝΑΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΙΤΑΛΙΑΣ & ΕΛΛΑΔΑΣ
Beauty [IT-09’49”]
Taglio di capelli (Haircut) [IT-08’00”]
Il pasticcere (The pastry chef) [IT-06’00”]
To Horio (The Village) [GR-14’24”]
Ciel [GR-05’16”]
My mother’s coat [GR-06’06”]
Mediterranean [GR,UK-04’12”]
Merletti e Borotalco (Lace and Powder) [IT-07’50”]
PROSOPON (PROSOPON: a face toward a face) [GR,USA-04’45”]
Il signor Rossi compera l’automobile (Mr Rossi buys a car) [IT-10’24”]
Οffice Kingdom [IT-07’00”]
21:00 ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ| ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ
Revengeance [US 75΄]
22:15 ΛΗΞΗ ΠΡΟΒΟΛΩΝ
*ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ
20:00 ALL OF MY FRIENDS– ANIMA BRUSSELS
La Rentrées des classes – (A Town Called Panic: Back To School) [BE, FR 26΄]
20:30 ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ
Bullet Time [NL 5′ 30»]
Habitat [CH 2′ 20»]
Departure [IE 9′ 15»]
Niggun [IL 12′ 25»]
Jailbreak [US 1′ 20»]
21:00 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ
What if Newton Was an Ant? [52»]
Anxie [7′ 14»]
(d)raft [3′ 52»]
Lunacy [3′ 17′]
Enslaved [CY,UK 1′ 53»]
Οι χρυσές στιγμές των Ελλήνων Ολυμπιονικών
(The remarkable moments of the Greek Olympic medalist) [58΄΄]
KHRONOS [3′ 1»]
Δραμαμίνη- Κομήτης του Χάλεϋ
(Dramamini-Halley’s Comet) [ UK 3′ 38»]
Meta-Morphosis: Circles [2′ 8»]
FAC 519 Altered State [UK 2′]
The Ladder [UK 6′ 21»]
Reincarnation [UK 5′ 15»]
Absorbed [8΄27΄΄]
Mathophrenia [3′ 22′]
The Machine [8′ 56»]
22:00 ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ
Homegrown [UK 9′ 20»]
Stroke [UK 5′ 1»]
Stretch [TR 2′ 16»]
Tekkol [NL 1′ 55′]
Hereafter [HU, PT 3′ 52»]
Ein Tiefer Zug (In one drag) [DE 3′ ]
Moulinet [EE 5′ 53»]
My father’s room [KR 8′ 16»]
22:40 ALL OF MY FRIENDS- LAIKA
Moongirl [US 8΄48΄΄]
23:00 ΛΗΞΗ ΠΡΟΒΟΛΩΝ
*ΕΠΑΥΛΗ ΤΣΙΡΟΠΙΝΑ– ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ
20:30 MIX & MATCH K.ID.S & PANORAMA
Willie and the Foxtrot 01 [UY 2΄ 6΄΄]
Sweet Tooth [ US 5΄]
Co se stalo v zoo
(Zoo story) [CZ 4΄10΄΄]
Polska Warrior [NL 25΄]
El Nen i l’Eriçó
(The Kid and the Hedgehog) [ES 3΄4΄΄]
Geno [GE, DE 12΄45΄΄]
Rumble in the Jungle [DE 1΄30΄΄]
L’ Espace d’un Instant (A space in time) [FR 13΄58΄΄]
Full Feather Jacket [NL 2΄34΄΄]
Departure [IE 9′ 15»]
Habitat [CH 2′ 20»]
Modulátorie [CZ 4΄]
22:00 ΛΗΞΗ ΠΡΟΒΟΛΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ*ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
10:00-14:00 Εργαστήριο για Ενήλικες – Οι Εξαιρετικοί και θαυμάσιοι άνθρωποι από το νησί της Σύρου| A+C Studios | Dan Richards (UK)
*ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
10:00-13:00 Εργαστήριο για την Τρίτη Ηλικία – Η Ευρώπη μας| Αναστασία Δημητρά, Ελένη Μούρη (GR)
*ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ [ΑΙΘΟΥΣΑ Η/Υ]
16:00 – 19:00 Εργαστήριο Εφήβων (12-17 ετών)– Το Φανταστικό| Τηλιγάδης Κωνσταντίνος (GR)
*ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ [ΑΙΘΟΥΣΑ B1.2]
16:00 – 19:00 Εργαστήριο για Παιδιά (10-12 ετών) – Ταξιδεύοντας στην Ευρώπη | Παυλάκη Έλενα (GR)
*ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
09:00-12:30 Εργαστήριο για AμεΑ – Λούπαλουπ | ΚΔΑΠ- ΜΕΑ Σύρου-Ερμούπολης | Χριστίνα Ντεπιάν & Ιωάννα Γιακουμάτου (GR)
ΑΓΟΡΑ*ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
11:00-12:00 Masterclass-Κινηματογράφος κινουμένων σχεδίων, ένας απαραίτητος φορέας πολιτιστικής και κοινωνικής εκπαίδευσης Stéphan Roelants- Melusive Production and Studio 352- LU
12:00-13:00 Masterclass– US Animates Greece: Από την ιδέα στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου τηλεοπτικού επεισοδίου/πιλότου κινουμένων σχεδίων. Aliki Theofilopoulos (Dreamworks) , Kathleen Good (Disney)- US
13:00-13:30 Coffee Break
13:30-14:30 Masterclass- Pitch Perfect. Erik Van Drunen (NL)
14:30-15:15 Ταινίες σε Ανάπτυξη: Compartments- Daniella Koffler (IL)
15:15-16:00 Ταινίες σε Ανάπτυξη: THE OX – Γιώργος Νικόπουλος Υorgos Nikopoulos (GR)
*ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΟΛΛΩΝ
ΒΙΝΤΕΟΘΗΚΗ
11:00-14:00
18:00-21:00
*ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΒΕΛΗ
Δράσεις μόνο για επαγγελματίες διαπιστευμένους στην Αγορά
17:00-19:30 PITCHING FORUM
Voyages -Κλεοπάτρα Κοραή, Γιάννης Λώλλης/Lokey, Κωνσταντίνος Βασίλαρος, Studio Bauhaus (GR)
The sea tranched island- Έφη Παππά, Be there! Corfu Animation Festival, Βασίλης Κρουστάλλης, ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Κέρκυρας – Scheriaa Productions (GR)
Man Wanted- Ίριδα Ζιόγκα, Magikon Ltd (GR)
Sevarambes- George Kontos, Φαίδρα Βόκαλη, Marni Films (GR)
My name is Igor- Marie-Margaux Tsakiri-Scanatovits, Dave (David) Prosser, Daniel Chester, MOTH COLLECTIVE, Pierre O’Reilly (UK)
Mentor – What else than a tragedy? Άγγελος Ρούβας, Boo Productions (GR)
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ*ΑΥΛΗ ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝ
16:00-22:00 | EΚΘΕΣΗ
Blu: Ένας διάλογος μέσω των κινουμένων σχεδίων μεταξύ Ιταλίας & Ελλάδας
*EΠΑΥΛΗ ΤΣΙΡΟΠΙΝΑ – ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ
10:00 – 14:00
18:00 – 23:00
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ EΚΘΕΣΗ- ANIMASYROS 2008-2017: A VIEW TO A THRILL
19:00 ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ
Σάββατο 30.09
ΠΡΟΒΟΛΕΣ*ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΟΛΛΩΝ
16:00 K.ID.S (Ταινίες για Εφήβους)
Ένα αστεράκι έπεσε [1΄36΄΄]
L’ Espace d’un Instant (A space in time) [FR 13΄58΄΄]
Leave a print [UK 5΄14΄΄]
Co medvědi rádi (The Bearytales) [CZ 2΄23΄΄]
Domek (The House) [CZ 5΄27΄΄]
Flipped Out [US 5΄30]
Free as a bird [NL 25΄]
18:00 ALL OF MY FRIENDS- POPAGANDA/LATERNATIVE
Paperface- Idiot [DE 3΄05΄΄]
Loopstache-All I need is you [ES 4΄29΄΄]
Robert Pospis & Martin Sillay- In the open field [SK 4΄53΄΄]
Brandt Brauer Frick – Holy Night [DE 4΄27΄΄]
Schööf – Krapfen [CH 3΄28΄΄]
Emma Still- Viens Vers moi [FR 3΄18΄΄]
Nadia Schilling- Kite [PT 4΄50΄΄]
Temple Invisible- Burn the waters [RO 4΄2΄΄]
19:00 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
EVRÓPI: Animated stories & tales on the audiovisual sector
20:00 EVRÓPI: 28 ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Oh Willy [BE 16΄43΄΄]
Dans les eaux profondes (In deep waters) [FR 12΄]
Late Afternoon [IE 9΄23΄΄]
Helpiman [NL 2΄57΄΄]
Pui de Somn (Baby nap) [RO 5΄22΄΄]
Decorado [ES 11΄]
Nocna Ptica (Nighthawk)[SL 8΄50΄΄]
La Soupe [CY 11΄]
Beauty [IT 9΄49΄΄]
Tête à Tête [UK 7΄41΄΄]
21:30 ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
L” ogre (The ogre) [FR, 10′]
Maned & Macho [IR, 10′ 49»]
Nachtstück [DE, 5′ 19»]
Contact [FR, 7′ 53»]
Crvenkapica Redux (Red Riding Hood Redux) [HR, 11′ 53»]
Nothing Happens [DK, 11′ 50»]
22:30 MIX & MATCH PANORAMA
Aurelia [GR 15“]
Δε λες κουβέντα You don’t say a word [IT 6΄]
Mr. Night Has a Day Off [LT 2΄]
Half a life [US 11΄50΄΄]
Deer Flower [KR 7΄34΄΄]
Yin [ΒΕ 10΄30΄΄]
Kastaars [ΒΕ 5΄40΄΄]
Popsicle [US 5΄22΄΄]
Putain [ΒΕ 5΄15΄΄]
Perfect Town [CH 4΄25΄΄]
Don’t Think of a Pink Elephant [UK 7′ 20»]
Black Dog [US 15΄]
Dive with the sun [FR 3΄20΄΄]
Good Night, Everybuds! [DE 5΄30΄΄]
00:15 Λήξη προβολών Screenings End
*ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΠΑΛΛΑΣ
18:00-19:15 ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΗ ΒΡΑΖΙΛΙΑ
O mal (The Evil) [2΄11΄΄]
Caminhos dos Gigantes (Way of the Giants) [11΄52΄΄]
A Varinha Mágica (The magic wand) [5΄]
War on Drugo (War on Drugs) [ 3΄]
Castillo y el Armadο (Castillo the the Catfish) [13΄46΄΄]
Voyage au champ de tournesols (Journey to the field of sunflowers) [4΄5΄΄]
Guida 12΄
Finito (End) 4΄36΄΄
Labirinto do Criador (Creator’s labyrinth) [8΄30΄΄]
Darth Vader meets John Williams [1’45΄΄]
*Παρουσία Σκηνοθετών
20:15 EVRÓPI: 28 ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Αίνιγμα (Aenigma) [GR 10΄]
20:30 ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ| ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ
Loving Vincent [PL, UK, QA, GR 94΄]
22:00 ΛΗΞΗ ΠΡΟΒΟΛΩΝ
ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ* ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΤΕΡΩΝ ΚΑΠΟΥΚΙΝΩΝ (ΑΝΩ ΣΥΡΟΣ)
20.00 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΜΕΑ– ABILITY
Tom“s Story [UK 7΄13΄΄]
Blossomhead [US 2΄45΄΄]
Memoire [UK 5΄50΄΄]
Glaucome [FR 1′ 30΄΄]
Imagination [UK 3΄30΄΄]
Cradle [US 14΄33΄΄]
20.30 MIX & MATCH ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗ
Paper Tales [RU 5’ 30’’]
She’s got the blush [BE 5΄15΄΄]
Εθνοφοβία [GR 14΄]
Catherine [BE 11′ 51»]
Twin Islands [FR 7′ 18»]
Race [UK 2′ 48»]
Closed Visit [UK 2΄20΄΄]
Hereafter [HU, PT 3′ 52»]
The Hunchback and the Swan [UK 9′ 35»]
A sweet dream [US 4΄9΄΄]
Life Force [GR 2΄24»]
The Magnetic Fields – ’85 Why I Am Not a Teenager [US 3’ 04’’]
22:00 ΛΗΞΗ ΠΡΟΒΟΛΩΝ
*ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΙΑΟΥΛΗ
20:00 ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ
And The Moon Stands Still [RU 10′ 43»]
The Hutchback & the Swan [UK 9΄35΄΄]
La Grille (The Grid) [CA 3΄1΄΄]
Cel Mai Bun Client [RO 12′ 13»]
Notes on Monstropedia [JP 6′ 10»]
Construire un feu (To built a fire) [FR 13′]
Vivir (Living) [ES 1΄]
Clair Obscur [FR 4΄15΄΄]
Panic Attack! [US 3′]
The Rope [NO 5΄43΄΄]
Infinity Hotel [US 3΄51΄΄]
Slovo (Farewell) [SI 5΄51΄΄]
Pink [IR 5΄]
Pokretni elementi (Moving Elements) [HR 6′ 30»]
Scale [TR 6΄11΄΄]
W.A.R. [IR 1΄40΄΄]
Vacancy [DE 4΄30΄΄]
21:45 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ
Μυθολογικά και σύγχρονα Τέρατα [13΄31΄΄]
Αντιμέτωποι [1΄6΄΄]
Not a game [2΄38΄΄]
Honeymoon [17΄31»]
Piano Bar [4΄30΄΄]
Ραδιόφωνο [8΄29΄΄]
Από καρδιά σε καρδιά [1΄29΄΄]
The fish of memory [8΄23΄΄]
To όνομά μου είναι Καμία [6΄23΄΄]
Presse- Papier [4΄4΄΄]
I am not a number [4΄37΄΄]
Ολική Αναστήλωση [2΄4΄΄]
Life Force [2΄24΄΄]
Painted [1΄32΄΄]
Η Αέναη Αποστολή [5΄20΄΄]
23:15 Λήξη Προβολών
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ*ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΆΝΩ ΣΥΡΟΥ
10:00-12:00 Εργαστήριο για όλη την οικογένεια – Η νήσος μου | Κατερίνα Κρεμασιώτη (GR)
ΑΓΟΡΑ*ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΟΛΛΩΝ
11:00-12:00 Παρουσίαση: An insight into Cartoon Saloon- Tomm Moore (IE)
12:00-12:45 Ταινίες σε Ανάπτυξη: Icarus– Carlo Vogele (LU)
13:00- 14:00 Παρουσίαση: United we fly – Θοδωρής Πολυχρονόπουλος Theodore (GR)
17:00-17:45 Masterclass: Το σημείο τομής μεταξύ εικονογράφησης και κινουμένων σχεδίων
The Intersection between Illustration & Animation Patrick Doyon (CA)
*ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΟΛΛΩΝ
ΒΙΝΤΕΟΘΗΚΗ
18:00-21:00
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ*ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΙΑΟΥΛΗ
12:00-16:00 LOVING VINCENT IN SYROS (Ζωντανή δημιουργία πίνακα του Van Gogh από ζωγράφους της ελληνικής εικαστικής ομάδας της ταινίας
18:30 ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ ΓΛΥΠΤΟΥ ANIMASYROS 10 ΕΝΑΝΤΙ ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝ
*ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΒΕΛΗ
22:30 ΠΑΡΤΥ ΚΥΒΕΛΗΣ/ DJ SET LATERNATIVE
*ΑΥΛΗ ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝ
16:00-22:00 | ΕΚΘΕΣΗ
Blu: Ένας διάλογος μέσω των κινουμένων σχεδίων μεταξύ Ιταλίας & Ελλάδας
*ΕΠΑΥΛΗ ΤΣΙΡΟΠΙΝΑ – ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ- ANIMASYROS 2008-2017: A VIEW TO A THRILL
10:00 – 14:00
18:00 – 23:00
Κυριακή 01.10
ΠΡΟΒΟΛΕΣ*ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΟΛΛΩΝ
11:00 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΜΕΑ- ABILITY
Άνιμερτ Επεισόδιο Ability Αnimert [GR 30΄51΄΄]
Ήταν ένας μεγάλος χάρτης (Once upon a long map) [GR 5΄47΄΄]
Μεταμορφώσεις (Metamorphosis) [GR 1΄07΄΄]
Το Κυκλαδικό Ειδώλιο σήμερα (The Cycladic figurine today) [GR 2΄37΄΄]
Anima Music [GR 3΄]
Tom’s Story [UK 7΄13΄΄]
Blossomhead [US 2΄45΄΄]
Memoire [UK 5΄50΄΄]
Glaucome [FR 1′ 30΄΄]
Imagination [UK 3΄30΄΄]
Louis [FR 9΄27΄΄]
El Canto [FR 5΄38΄΄]
Cradle [US 14΄33΄΄]
A life’s with Asperger’s [US 3΄58΄΄]
12:45 ΤΑΙΝΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΊΩΝ ANIMASYROS 2015-2017
13:00 ΛΗΞΗ ΠΡΟΒΟΛΩΝ
16:00 ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ| ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ
My entire high school sinking in the Sea [US 75΄] Η ταινία παρουσιάζεται σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας- Νύχτες Πρεμιέρας
17:15 ΤΑΙΝΙΕΣ AKTO
18:00 ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ANIMEGARON
20:00-22:00 FESTIVAL CLOSING & AWARDS CEREMONY
*ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΠΑΛΛΑΣ
18:30 Rio 2096 – Uma história de amor e fúria (Rio 2096- A story of love & fury) [BR 75΄]
19:45 ΛΗΞΗ ΠΡΟΒΟΛΩΝ
*ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΙΑΟΥΛΗ
21:30 ΣΥΝΑΥΛΙΑ THEODORE
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ*ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
10:00-12:00 Εργαστήριο για όλη την οικογένεια – Η νήσος μου | Κατερίνα Κρεμασιώτη (GR)
*ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΟΛΛΩΝ
ΒΙΝΤΕΟΘΗΚΗ
11:00-14:00
18:00-21:00
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ*ΑΥΛΗ ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝ
16:00-18:00 ΕΚΘΕΣΗ
Blu: Ένας διάλογος μέσω των κινουμένων σχεδίων μεταξύ Ιταλίας & Ελλάδας
*ΕΠΑΥΛΗ ΤΣΙΡΟΠΙΝΑ – ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ- ANIMASYROS 2008-2017: A VIEW TO A THRILL
10:00 – 12:00
18:00 – 20:00
*ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ CAFE
23:00 Πάρτυ Λήξης
Πηγή: animasyros.gr
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