Το Animasyros έγινε 10 με μια λαμπερή πρεμιέρα

Βάζοντας στο επίκεντρο τη δύναμη της δημιουργικότητας και τη μαγική ικανότητα της τέχνης να δημιουργεί νέους κόσμους και προοπτικές, δόθηκε χθες βράδυ η λαμπερή επίσημη πρεμιέρα του Διεθνούς Φεστιβάλ + Aγοράς Κινουμένων Σχεδίων Animasyros 10, στο ιστορικό Θέατρο Απόλλων της Ερμούπολης.













Φυσικά, η μουσική δεν μπορούσε να λείπει από μια τέτοια γιορτή. Στο πλαίσιο του συνεχιζόμενου δημιουργικού διαλόγου μεταξύ Animasyros και Εθνικής Λυρικής Σκηνής η δεύτερη παρουσίασε ένα γκαλά όπερας με τη συμμετοχή των μονωδών, Βασιλικής Καραγιάννη, υψίφωνου, Ελένης Βουδουράκη, μεσόφωνου και Γιάννη Χριστόπουλου, οξύφωνου. Οι ερμηνείες τους πλημμύρισαν το κατάμεστο Θέατρο Απόλλων και συγκίνησαν το πολυπληθές κοινό, ανάμεσα στο οποίο βρέθηκαν εκπρόσωποι της Ιεράς Μητρόπολης Σύρου, ο Καθολικός Επίσκοπος, εκπρόσωποι Διπλωματικών Αποστολών, εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Αντιπροσωπείας στην Ελλάδα και της τοπικής αυτοδιοίκησης, σκηνοθέτες και δημιουργοί.





Ο πρόεδρος του Φεστιβάλ, Βασίλης Καραμητσάνης, καλοσώρισε τους παρευρισκόμενους σε μία ακόμη διοργάνωση του Animasyros, το οποίο φέτος γιορτάζει τα δέκα του χρόνια. «Δέκα χρόνια που πέρασαν σαν νεράκι», όπως επεσήμανε χαρακτηριστικά ο ίδιος. «Δέκα χρόνια στη διάρκεια των οποίων το Animasyros κατάφερε να γίνει ένα από τα 20 σημαντικότερα φεστιβάλ κινουμένων σχεδίων στον κόσμο. Κάτι, που δεν θα μπορούσε να έχει συμβεί χωρίς την υποστήριξη των ανθρώπων της Σύρου».













«Το Animasyros μάς δίνει τη δυνατότητα να γίνουμε πάλι παιδιά, να δούμε τον κόσμο με άλλη οπτική» ανέφερε ο Περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου, Γιωργος Λεονταρίτης, καλωσορίζοντας με τη σειρά του το κοινό του Φεστιβάλ, πριν προχωρήσει σε μία πάρα πολύ σημαντική ανακοίνωση: την ολοκλήρωση της κατάθεσης του νομοσχεδίου, που επιτρέπει τις οπτικοακουστικές παραγωγές στη χώρα μας, ανοίγοντας το δρόμο σε διεθνείς κινηματογραφικές παραγωγές με επενδυτικές προτάσεις για τη Σύρο και τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Ο κ. Λεονταρίτης, ανήγγειλε ακόμη την ίδρυση Σχολής Κινηματογράφου, καθώς και τη δημιουργία τηλεοπτικών και κινηματογραφικών στούντιο στο νησί, αναφέροντας πως αναγνωρισμένοι παραγωγοί και στελέχη μεγάλων κινηματογραφικών στούντιο του Χόλιγουντ θα αφιχθούν στη Σύρο τις ερχόμενες ημέρες για το σκοπό αυτό. Πιο συγκεκριμένα, ο βραβευμένος σκηνοθέτης Steven Bernstein, ο animator Martin Meunier και ο σκηνογράφος Charles Lee (δημιουργός μεταξύ άλλων των σκηνικών του Τιτανικού) θα βρεθούν στο νησί τις ερχόμενες ημέρες.





Η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού της Σύρου, Θωμαή Μενδρινού έκανε μία αναδρομή στην πορεία του Φεστιβάλ στο νησί ενώ η Κλημεντίνη Διακομανώλη, προϊσταμένη της Υπηρεσίας Τύπου της Αντιπροσωπείας της Ε.Ε. στην Ελλάδα ανέφερε πως τα γενέθλια του Animasyros συμπίπτουν με τα γενέθλια της Ε.Ε., καθώς φέτος συμπληρώνονται 60 χρόνια από την υπογραφή της Συνθήκης της Ρώμης. Παράλληλα, τόνισε τη «δημιουργική δύναμη» της Ευρώπης -όπου 8,5 εκατομμύρια Ευρωπαίοι εργάζονται στον δημιουργικό τομέα– αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «Ο πολιτισμός και η τέχνη είναι η κόλλα των λαών της ΕΕ».





Από τις Βρυξέλλες, έστειλε το δικό του μήνυμα μέσω βίντεο ο επικεφαλής εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς λέγοντας πως «Οι καλές ιδέες μπορούν να ανθίσουν ακόμη και όταν όλα γύρω δείχνουν το αντίθετο», κάτι που το Animasyros έχει αποδείξει επανειλημμένα.

Για την πρόσφατη έκδοση συλλεκτικού και επετειακού γραμματοσήμου Animasyros μίλησε ο κ. Δημήτρης Κοσμάς, διευθυντής του καταστήματος του ΕΛΤΑ Σύρου, ο οποίος αποκάλυψε μία ακόμη ευχάριστη σύμπτωση γενεθλίων, καθώς το ταχυδρομείο της Σύρου φέτος τον Σεπτέμβριο γιορτάζει τα 189 χρόνια από την ίδρυσή του.





Κλείνοντας, ο πρόεδρος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Αθανάσιος K. Θεοδωρόπουλος, ανέβηκε στη σκηνή για να επαναλάβει πως η ΕΛΣ παραμένει σταθερά κοντά στο Animasyros, με διάθεση να ανανεώσει τη δημιουργική συνεργασία για πολλά ακόμη χρόνια.





Η βραδιά έκλεισε με την προβολή ταινιών animation με θέμα την όπερα. Ανάμεσά τους το πειραματικό A Symphony forRossini: Il Turco in Italia, της Monica Manganelli, μέχρι πρότινος σκηνογράφου με μακρά θητεία στις Όπερες της Ευρώπης, και το ανατρεπτικό Nausicaa - L'altra Odissea, του Bepi Vigna, η ιστορία της Οδύσσειας ειπωμένη από την πλευρά της Ναυσικάς, που άνοιξε φέτος την Εβδομάδα Κριτικής στο Φεστιβάλ της Βενετίας.













ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΗΜΕΡΑ

Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ συνεχίζεται σήμερα με προβολές, εκδηλώσεις της Αγοράς, εκπαιδευτικά εργαστήρια καθώς και το εξαιρετικά ενδιαφέρον αφιέρωμα BLU, το οποίο δημιουργεί έναν πρωτότυπο πολιτιστικό διάλογο μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας μέσα από το σχέδιο, το illustration, την κινούμενη εικόνα και φυσικά το animation. Μεγάλο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και το κομμάτι της Αγοράς με μια σειρά από Masterclass από τους Stéphan Roelants (Melusive Production, Studio 352), Aliki Theofilopoulos (Dreamworks), Kathleen Good (Disney) καθώς και με το Pitching Forum, στο οποίο 6 project Έλληνων Δημιουργών και Ελλήνων της Διασποράς θα παρουσιαστούν σε εκπροσώπους της παγκόσμιας κινηματογραφικής αγοράς. Παράλληλα, συνεχίζεται το αφιέρωμα “Evrόpi: 28 Animation Narratives for Europe”, καθώς και οι προβολές στο πλαίσιο του αφιέρωματος "All of my friends", το οποίο αποτελεί ένα ξεχωριστό πρόγραμμα με προβολές ταινιών που επέλεξαν οι ανά τα δέκα χρόνια φίλοι και συνεργαζόμενοι με το Φεστιβάλ φορείς.

Animasyros 10 Διεθνές Φεστιβάλ + Αγορά Κινουμένων Σχεδίων

Προβολές: Θέατρο Απόλλων, Δημοτικός Κινηματογράφος Παλλάς, Πλατεία Μιαούλη, Έπαυλη Τσιροπινά-Ποσειδωνία, Ι.Μ Πατέρων Καπουκίνων-Άνω Σύρος

Εκπαιδευτικά Εργαστήρια: Πνευματικό Κέντρο Δήμου Σύρου Ερμούπολης, Παιδική Βιβλιοθήκη, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Δημοτική Πινακοθήκη Κυκλάδων

Αγορά: Πνευματικό Κέντρο Δήμου Σύρου Ερμούπολης, Ινστιτούτο Κυβέλη

Επετειακή έκθεση: Έπαυλη Τσιροπινά, Πωσειδωνία

Συναυλία λήξης: Πλατεία Μιαούλη





