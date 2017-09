Το Animasyros είναι 10 !

Το Animasyros, το στοίχημα μιας παρέας που ξεκίνησε ως ένα μπουτικ φεστιβάλ σε ένα Αιγαιοπελαγίτικο νησί το 2008 και κατέληξε σήμερα να θεωρείται μια από τις 20 σημαντικότερες διοργανώσεις με θέμα το animation στον κόσμο, κλείνει φέτος τα 10 του χρόνια. Για να τιμήσει αυτή την τόσο σημαντική επέτειο ετοίμασε ένα συναρπαστικό πρόγραμμα με ταινίες από και για όλο τον κόσμο και σας καλεί στη Σύρο για μια εορταστική δόση animation μαγείας από τις 27 Σεπτεμβρίου έως την 1η Οκτωβρίου 2017.





Με περισσότερες από 200 ταινίες από περισσότερες από 30 χώρες σε 4 διαγωνιστικά προγράμματα (Διεθνές, TV & Commissioned Films, Μεγάλου Μήκους- Βραβείο Κοινού, Φοιτητικό Διαγωνιστικό), 3 πανοράματα (Διεθνές, Φοιτητικό & Ελληνικό), ειδικές προβολές και αφιερώματα, το Animasyros 10 επιμένει να αναδεικνύει το συναρπαστικό παρόν και το δυναμικό μέλλον της παγκόσμιας animation σκηνής.





Πρεμιέρα

Εθνική Λυρική Σκηνή θα παρουσιάσει ένα γκαλά όπερας στο ιστορικό Θέατρο Απόλλων της Ερμούπολης. Στο γκαλά θα συμμετάσχουν οι μονωδοί της ΕΛΣ Βασιλική Καραγιάννη, υψίφωνος Ελένη Βουδουράκη, μεσόφωνος και Γιάννης Χριστόπουλος, οξύφωνος, ενώ η βραδιά θα κλείσει με την προβολή ταινιών animation με θέμα την όπερα. Ανάμεσά τους το πειραματικό A Symphony for Rossini: Il Turco in Italia, της Monica Manganelli, μέχρι πρότινος σκηνογράφου με μακρά θητεία στις Όπερες της Ευρώπης, και το ανατρεπτικό Nausicaa - L'altra Odissea, του Bepi Vigna, η ιστορία της Οδύσσειας ειπωμένη από την πλευρά της Ναυσικάς, που άνοιξε φέτος την Εβδομάδα Κριτικής στο Φεστιβάλ της Βενετίας.





Προς τιμήν των 10 χρόνων του Φεστιβάλ και στο πλαίσιο μιας συνεχιζόμενης δημιουργικής συνεργασίας, κατά την τελετή έναρξης την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου στις 21.00, ηθα παρουσιάσει έναστο ιστορικό Θέατρο Απόλλων της Ερμούπολης., ενώ η βραδιά θα κλείσει με τηνΑνάμεσά τους το πειραματικό, της Monica Manganelli, μέχρι πρότινος σκηνογράφου με μακρά θητεία στις Όπερες της Ευρώπης, και το ανατρεπτικό, του Bepi Vigna, η ιστορία της Οδύσσειας ειπωμένη από την πλευρά της Ναυσικάς, που άνοιξε φέτος την Εβδομάδα Κριτικής στο Φεστιβάλ της Βενετίας.





Οι ταινίες

Ταινίες 3D, ταινίες stop motion, ζωγραφισμένες στο χέρι. Χολυγουντιανές παραγωγές και μικρά πειραματικά διαμάντια. Ταινίες φτιαγμένες για παιδιά και άλλες ακατάλληλες για ανηλίκους. Animation ντεμπούτα και επιστροφές αγαπημένων δημιουργών. Ταινίες αστείες, συγκινητικές, προκλητικές, κοινωνικά φορτισμένες. Το πρόγραμμα του 10ου Animasyros έχει κυριολεκτικά απ’ όλα.



Στο Διεθνές Διαγωνιστικό για πρώτη φορά συναντάμε δυο ελληνικές ταινίες, το υπερρεαλιστικό Αίνιγμα των Άρη Φατούρου και Αντώνη Ντούσια, εμπνευσμένο από το έργο του σπουδαίου Έλληνα ζωγράφου Θεόδωρου Πανταλέων, και την βραβευμένη Εθνοφοβία του Γιάννη Ζιόγκα.

Άλλες πολύ ενδιαφέρουσες μεγάλου μήκους επιλογές αποτελούν ταινίες όπως το Nighthawk της πρωτοπόρου animator Spela Cadez, μια αλληγορική αστυνομική περιπέτεια με πρωταγωνιστές ασβούς, το τρυφερό La grande histoire d'un petit trait του Antoine Robert, το πολιτικό Nothing Happens των Michelle & Uri Kran, βραβευμένο στο Annecy, αλλά και το Κυπριακό La Soupe του Νίκου Σύννου. Στην κατηγορία ταινιών μεγάλου μήκους (Βραβείο Κοινού) το My Entire Highschool Sinking Into the Sea του Dash Shaw θα προβληθεί από κοινού τόσο στη Σύρο όσο και στο πλαίσιο των 23ων Νυχτών Πρεμιέρας της Αθήνας. Μετά από έναν ισχυρό σεισμό, ένα σχολείο ξεκολλάει από τη στεριά και αρχίζει να πλέει στον Ειρηνικό Ωκεανό. Οι Σούζαν Σάραντον, Λίνα Ντάναμ, Τζέισον Σουόρτσμαν, Τζον Κάμερον Μίτσελ, δανείζουν τις φωνές τους σε ένα υπέροχα ζωγραφισμένο ενήλικο καρτούν-αλληγορία για τη σύγχρονη αμερικανική κοινωνία.



Την ψήφο του κοινού θα διεκδικήσουν επίσης το The Man who knew 75 Languages, η πραγματική ιστορία του σπουδαίου Γερμανού γλωσσολόγου, ποιητή και ακτιβιστή του 19ου αιώνα, Georg Sauerwein, ειπωμένη από τους Anne Magnussen και Pawel Debski, το Revengeance, μια αναρχική κωμική περιπέτεια σκηνοθετημένη από τον βετεράνο Bill Plympton και τον underground σκιτσογράφο Jim Lujan και βέβαια το συναρπαστικό Loving Vincent, ταινία που δίνει ζωή στους πίνακες του Βίνσεντ Βαν Γκογκ. Τα 65.000 καρέ της είναι ελαιογραφίες ζωγραφισμένες στο χέρι από 125 επαγγελματίες ζωγράφους, που ταξίδεψαν από όλο τον κόσμο στα στούντιο της Πολωνίας και της Ελλάδας για να πάρουν μέρος στην παραγωγή. Τρεις μάλιστα από αυτούς θα βρεθούν στη Σύρο για να δημιουργήσουν τον πίνακα του Βαν Γκογκ «Σταροχώραφα με κοράκια» σε έναν μεγάλης κλίμακας καμβά που θα στηθεί στην πλατεία Μιαούλη.





Στο Φοιτητικό Διαγωνιστικό Τμήμα η επόμενη γενιά animators παρουσιάζει εξαιρετικές ταινίες όπως το εύστοχα σκωπτικό Tête à Tête της Natasha Tonkin και το συγκινητικό Race της Yan Dan Wong, για τον καθημερινό αγώνα δρόμου μιας κόρης που φροντίζει την άρρωστη μητέρα της.





Στην κατηγορία TV & Comissioned Films o Stephen King μιλάει για τη ζωή, το θάνατο και τους φανταστικούς φίλους των παιδιών (Stephen King on Childhood του Patrick Smith), Chilly Gonzales και Peaches συζητούν για την απροσδόκητη μουσική τους χημεία (RBMA The Junction: Chilly Gonzales & Peaches) και οι Magnetic Fields μας κλείνουν το μάτι με το ’85 Why I’m Not A Teenager, σε σκηνοθεσία Alexander Petrowsky, υπέροχα γλυκόπικρο όπως και οι ίδιοι.





Πανοράματα (διεθνές – με ελληνική συμμετοχή την Aurelia του Χρίστου Μπουραντά, ελληνικό και φοιτητικό), προβολές ταινιών για αλλά και φτιαγμένες από παιδιά (K.IDS) αλλά και, για πρώτη φορά, ταινίες που απευθύνονται ειδικά σε εφήβους συμπληρώνουν την εικόνα ενός συναρπαστικά σφαιρικού προγράμματος που θα αναρτηθεί αναλυτικά σύντομα στο Τα πάντα ενδιαφέροντα(διεθνές – με ελληνική συμμετοχή την, ελληνικό και φοιτητικό), προβολές ταινιών για αλλά και φτιαγμένες(K.IDS) αλλά και,συμπληρώνουν την εικόνα ενός συναρπαστικά σφαιρικού προγράμματος που θα αναρτηθεί αναλυτικά σύντομα στο www.animasyros.gr

Τα αφιερώματα

Τιμώμενες χώρες του Φεστιβάλ για το 2017 είναι το Λουξεμβούργο, που εκπροσωπείται ποικιλοτρόπως στο πρόγραμμα μέσα από μια σειρά ειδικών προβολών και παρουσιάσεων, και η Βραζιλία, που γιορτάζει φέτος τα 100 χρόνια σπουδαίας ιστορίας της στο animation.



Η κύρια θεματική του Animasyros με τίτλο “Evrόpi: 28 Animation Narratives for Europe”, που συνδιοργανώνεται με την Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Αθήνα και υποστηρίζεται από ξένες διπλωματικές αποστολές αναζητά το νέο αφήγημα της τέχνης της εμψύχωσης στην Ευρώπη καλώντας όλα τα κράτη-μέλη να προτείνουν από μία εγχώρια ταινία ανιμέισον που αντιπροσωπεύει τη σύγχρονη σκηνή της χώρας τους. Τελικός στόχος του αφιερώματος είναι να χαρτογραφήσει το σύγχρονο Ευρωπαϊκό αφήγημα στο κοινό μας σπίτι την Ευρώπη. 28 ταινίες από 28 χώρες λοιπόν και πολλοί από τους δημιουργούς παρόντες στη Σύρο. Το αφιέρωμα θα κορυφωθεί με τη διοργάνωση κεντρικής συζήτησης για τη θέση του οπτικοακουστικού τομέα στην Ευρώπη το Σάββατο 29.9 στο θέατρο Απόλλων.



Παράλληλα, σε αναζήτηση της διαδρομής των κινουμένων σχεδίων μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας βρίσκεται το αφιέρωμα "Blu", το οποίο δημιουργεί έναν πρωτότυπο πολιτιστικό διάλογο μεταξύ των δύο χωρών μέσα από το σχέδιο, το illustration, την κινούμενη εικόνα και φυσικά το animation. Το αφιέρωμα αυτό που επιμελείται η ομάδα six impossible wishes, θα παρουσιαστεί και σε ειδική εκδήλωση στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, Νύχτες Πρεμιέρας.



Τιμητική θέση στο επετειακό πρόγραμμα του Φεστιβάλ κατέχει και το αφιέρωμα "All of my friends", το οποίο αποτελεί ένα ξεχωριστό πρόγραμμα με προβολές ταινιών που επέλεξαν οι ανά τα δέκα χρόνια φίλοι και συνεργαζόμενοι με το Φεστιβάλ φορείς, όπως η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, η εταιρεία LAIKA, το φεστιβάλ Anima Βrussels, το Syros International Film Festival (SIFF), το Φεστιβάλ Υπερηφάνειας Athens Pride κ.ά.



Τέλος, το φετινό αφιέρωμα στα ΑμεΑ, “Ability” περιλαμβάνει ταινίες που αφενός αγγίζουν με ευαισθησία την έννοια του σεβασμού στη διαφορετικότητα και αφετέρου δίνει έμφαση στην προβολή ταινιών που έχουν δημιουργήσει ΑμεΑ, από την ίδια μάλιστα τη Σύρο, προκειμένου να καταδείξει ότι η δημιουργικότητα είναι το κατεξοχήν όχημα για την ενσωμάτωση των ΑμεΑ στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Το αφιέρωμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Η κριτική επιτροπή

Εκλεκτά μέλη της φετινής κριτικής επιτροπής ο Tomm Moore, συνιδρυτής του σημαντικού animation studio Cartoon Sallon και σκηνοθέτης των υποψήφιων για Όσκαρ, The Secret of Kells και Song of the Sea, ο Γιάγκος Αντίοχος, κριτικός κινηματογράφου και αρχισυντάκτης του περιοδικού Αθηνόραμα, o Alberto Vacquez, πολυβραβευμένος σπανός σκηνοθέτης και η Nancy Denney-Phelps, δημοσιογράφος με εξειδίκευση στο animation και μέλος του Διεθνούς Διοικητικού Συμβουλίου της ASIFA.





Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Η νήσος μου, ανοιχτό πολυεργαστήριο για όλη την οικογένεια με εκπαιδεύτρια την Κατερίνα Κρεμασιώτη, Ένα ταξίδι στην Ευρώπη, εργαστήριο για παιδιά 10-12 ετών με εκπαιδεύτρια την Κατερίνα Παυλάκη, Οι Εξαιρετικοί και θαυμάσιοι άνθρωποι από το νησί της Σύρου, ένα stop motion εργαστήριο υπό την καθοδήγηση του Dan Richards, Το Φανταστικό με εκπαιδευτές τον Κωνσταντίνο Τηλιγάδη και τη Μαργαρίτα Σιμοπούλου, Η Ευρώπη μας, εργαστήριο για την Τρίτη Ηλικία με εκπαιδεύτριες την Αναστασία Δημητρά & την Ελένη Μούρη, και τέλος Λουπαλούπ, εργαστήριο Pixilation για τα μέλη & τους εκπαιδευτικούς του ΚΔΑΠ-μεΑ Σύρου-Ερμούπολης με εκπαιδεύτριες τη Χριστίνα Ντεπιάν και την Ιωάννα Γιακουμάτου. Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής επισκεφθείτε το: Το σταθερά πλούσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Animasyros περιλαμβάνει έξι εκπαιδευτικά εργαστήρια ανιμέισον που απευθύνονται σε άτομα Τρίτης Ηλικίας, ΑμεΑ, παιδιά, εφήβους και νέους επαγγελματίες, καθώς και σε όλη την οικογένεια, υπό το συντονισμό διακεκριμένων animators-εκπαιδευτικών κινουμένων σχεδίων από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ενδεικτικά, τα εργαστήρια που πρόκειται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Animasyros 10.0 είναι τα:, ανοιχτό πολυεργαστήριο για όλη την οικογένεια με εκπαιδεύτρια την Κατερίνα Κρεμασιώτη,, εργαστήριο για παιδιά 10-12 ετών με εκπαιδεύτρια την Κατερίνα Παυλάκη,, ένα stop motion εργαστήριο υπό την καθοδήγηση του Dan Richards,με εκπαιδευτές τον Κωνσταντίνο Τηλιγάδη και τη Μαργαρίτα Σιμοπούλου,, εργαστήριο για την Τρίτη Ηλικία με εκπαιδεύτριες την Αναστασία Δημητρά & την Ελένη Μούρη, και τέλος, εργαστήριο Pixilation για τα μέλη & τους εκπαιδευτικούς του ΚΔΑΠ-μεΑ Σύρου-Ερμούπολης με εκπαιδεύτριες τη Χριστίνα Ντεπιάν και την Ιωάννα Γιακουμάτου. Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής επισκεφθείτε το: www.animasyros.gr/app/applicationgr.html





Η Αγορά

Το 2017 η Αγορά του φεστιβάλ εξελίσσει το σημαντικό έργο της διοργανώνοντας ένα Pitching Forum στο οποίο 6 project Έλληνων Δημιουργών και Ελλήνων της Διασποράς θα παρουσιαστούν σε εκπροσώπους της παγκόσμιας κινηματογραφικής αγοράς. Η διοργάνωση του φετινού Pitching Forum βρίσκεται σε διάλογο και απόλυτη συνεκτικότητα με το πρότζεκτ #GreekAnimationRocks, που διοργάνωσε το Ελληνικό Τμήμα της ASIFA στο Annecy, καθώς 5 από τα πρότζεκτ που θα παρουσιαστούν στο Pitching Forum συμμετείχαν και στο περίπτερο της Ελληνικής Συμμετοχής. Η Αγορά εμπλουτίζεται με σειρά παρουσιάσεων ταινιών μεγάλους μήκους που είναι υπό ανάπτυξη (WIP) καθώς και masterclasses από διεθνούς φήμης δημιουργούς animation και εκπροσώπους της οικείας Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Αγοράς. Ειδική θέση εκεί έχει και η ενότητα US Animates Greece! όπου η Ελληνικής καταγωγής Αλίκη Θεοφιλοπούλου (Dreamworks) και η Kat Good (Disney TV) θα μας παρουσιάσουν σ’ ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον masterclass βήμα προς βήμα διαδικασία από την ιδέα, την ανάπτυξη, τη δημιουργία μιας ταινίας ανιμέισον χρησιμοποιώντας παραδείγματα από τηλεοπτικές εκπομπές και πιλότους που έχουν παραγάγει ή εργαστεί κατά τη διάρκεια των 20 χρόνων της σταδιοδρομίας τους.

Το φινάλε

Theodore θα προσφέρει στο κοινό του Φεστιβάλ ένα μοναδικό οπτικοακουστικό θέαμα, απόλυτα προσαρμοσμένο στον χαρακτήρα και την ταυτότητα του Animasyros. Με σεβασμό προς την ιστορικότητα του κτιρίου, ο Theodore, σε συνεργασία με την ομάδα καταξιωμένων επαγγελματιών που τον πλαισιώνει, θα παρουσιάσει ένα ειδικά διαμορφωμένο light installation το οποίο, σε συνδυασμό με το στήσιμο φώτων και ήχου, αποσκοπεί στην εμψύχωση (=animation) του κτιρίου του Δημαρχείου Ερμούπολης. Με αυτό τον τρόπο, θα αναδειχθεί η εντυπωσιακή αρχιτεκτονική του έργου του Enst Ziller, καθώς το Παλιό και το Κλασικό θα συναντήσει το Καινούριο και το Μοντέρνο σε έναν ιδανικό αποχαιρετισμό του Animasyros 10! Την Κυριακή 1η Οκτωβρίου, αμέσως μετά την τελετή λήξης, ο συνθέτης, performer και πολυοργανίσταςθα προσφέρει στο κοινό του Φεστιβάλ, απόλυτα προσαρμοσμένο στον χαρακτήρα και την ταυτότητα του Animasyros. Με σεβασμό προς την ιστορικότητα του κτιρίου, ο Theodore, σε συνεργασία με την ομάδα καταξιωμένων επαγγελματιών που τον πλαισιώνει, θα παρουσιάσειΜε αυτό τον τρόπο, θα αναδειχθεί η εντυπωσιακή αρχιτεκτονική του έργου του Enst Ziller, καθώς το Παλιό και το Κλασικό θα συναντήσει το Καινούριο και το Μοντέρνο σε έναν ιδανικό αποχαιρετισμό του Animasyros 10!





Last but not least

Καθ΄όλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ, στην επιβλητική έπαυλη Τσιροπινά της Ποσειδωνίας η επετειακή έκθεση Α view to a thrill: 10 χρόνια ελπίδα θα μας ταξιδεύει πίσω στα 10 χρόνια του θεσμού μέσα από πλούσιο φωτογραφικό, οπτικοακουστικό και άλλο υλικό.

Κι επειδή γενέθλια χωρίς δώρα δεν γίνονται, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία τιμούν το Animasyros με την κυκλοφορία ειδικού γραμματοσήμου, το οποίο θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια του Pre-Festival Event του Animasyros στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, την Δευτέρα 25 Σεπτέμβρη, στις 20.00. Ακόμα, η Συριανή Zylo Eyewear παρουσιάζει δυο ειδικά συλλεκτικά μοντέλα (Anima Spyros, Anima Deka) των υπέροχων ξύλινων γυαλιών ηλίου της, ενώ συλλεκτικές Animasyros συσκευασίες θα κυκλοφορήσουν τόσο η λουκουμοποιία Συκουτρής όσο και το Οινοποιείο Σύρου.





Το ταξίδι

Blue Star Ferries και την Ένωση Τουριστικών Καταλυμάτων Σύρου, εξασφάλισε για τους επισκέπτες του Φεστιβάλ 20% έκπτωση στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια και ειδικές τιμές σε καταλύματα. Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στο: Το Animasyros σε συνεργασία με τηνκαι την, εξασφάλισε για τους επισκέπτες του Φεστιβάλ 20% έκπτωση στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια και ειδικές τιμές σε καταλύματα. Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στο: http://animasyros.gr/newsgr.html









Animasyros 10 Διεθνές Φεστιβάλ + Αγορά Κινουμένων Σχεδίων

Προβολές: Θέατρο Απόλλων, Δημοτικός Κινηματογράφος Παλλάς, Πλατεία Μιαούλη, Έπαυλη Τσιροπινά-Ποσειδωνία, Ι.Μ Πατέρων Καπουκίνων-Άνω Σύρος

Εκπαιδευτικά Εργαστήρια: Πνευματικό Κέντρο Δήμου Σύρου Ερμούπολης, Παιδική Βιβλιοθήκη, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Δημοτική Πινακοθήκη Κυκλάδων

Αγορά: Πνευματικό Κέντρο Δήμου Σύρου Ερμούπολης, Ινστιτούτο Κυβέλη

Επετειακή έκθεση: Έπαυλη Τσιροπινά, Πωσειδωνία

Συναυλία λήξης: Πλατεία Μιαούλη