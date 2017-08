Stray Art Festival | Ανοιχτό Κάλεσμα / Open Call

Θέλεις να πάρεις μέρος στην 1η Περιπλανώμενη Γιορτή Δρόμου που θα διεξαχθεί στην Ερμούπολη της Σύρου (22-24.9.2017); Αν ναι, σου προσφέρουμε την δυνατότητα να δημιουργήσεις δίπλα σε πάσης φύσεως καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα!!





Αν είσαι ζωγράφος, street artist, γκραφιτάς, muralist ή installation artist φέρε τα εργαλεία σου και έλα να δημιουργήσεις σε μια επιφάνεια μεγαλύτερη των 80 μέτρων. Περιμένουμε μήνυμα με την πρότασή σου στο: strayasrtfest.graffiti@gmail.com





Aν είσαι μουσικός ή dj ,εσύ και η μπάντα σου μπορείτε να μοιραστείτε τους ήχους σας μαζί μας στο δρόμο ή στη σκηνή του Festival. Στείλε μας μήνυμα ενδιαφέροντος στο: strayastfest.music@gmail.com





Εάν φτιάχνεις και εμπορεύεσαι κοσμήματα ή άλλα είδη τέχνης, αν έχεις οποιαδήποτε άλλη ιδέα, μπορείς να μας στείλεις στο: strayartfestival@gmail.com





==========





Do you want to join Stray Art Festival which is going to be held in Ermoupolis (22-24.9.2017)? If the answer is "Yes", we offer you the opportunity to be creative next to different kind of artists from all over Greece!!





If you are a painter, street artist, graffiti artist, muralist or an installation artist bring your tools and come to express yourself in a surface larger than 80 meters.We are waiting for your offer at strayasrtfest.graffiti@gmail.com





If you are a musician or a dj,get your band and come share your sound with us in the street or in the Festival's stage. Send us a message, if you are interested: strayastfest.music@gmail.com