PARTY: No Rabbitz @ Πειραματικό

Το Πειραματικό παρουσιάζει για πρώτη φορά στη Σύρο τον Διεθνούς φήμης παραγωγό και DJ No Rabbitz.

Γεννημένος στην όμορφη Κρήτη. Οι παραγωγές του κυκλοφορούν σε καρυφαία Δισκογραφικά Label όπως Lapsus music, Bunny Tiger, Nervous Records κ.α. είναι επίσης ιδιοκτήτης της δισκογραφικού labe "Out of Home Go to House", οι εμφανίσεις του σε όλη την Ελλάδα αμέτρητες, σε κάθε του εμφάνιση με τις ιδιαίτερες μουσικές ανησυχίες του καταφέρνει να ξεσηκώνει το κοινό και να δημιουργεί μια groovy ατμόσφαιρα.