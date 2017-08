PARTY: Anna Anastasiou (Pepper 96,6) @ Πειραματικό

Το Πειραματικό παρουσιάζει την αγαπημένη ραδιοφωνική παραγωγό του Pepper 96,6, ANNA ANASTASIOU από τις σημαντικότερες φωνές του ελληνικού ραδιοφώνου, δημιουργός των συλλογών "Lilies and Rainbows" και "Lilium Butterflies", πασίγνωστη απο το radio show της για πολλά χρόνια στον Best 92,6, κάνοντας μια μικρή στάση στον Up radio 88,6 και πλέον μας κρατάει συντροφιά απο τη συχνότητα του pepper 96,6

Μην το χάσετε!