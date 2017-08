4η Λευκή Νύχτα στην Ερμούπολη

Ο Εμπορικός Σύλλογος Σύρου σας προσκαλεί στην 4η Λευκή Νύχτα, το Σάββατο 12 Αυγούστου 2017 από τις 19.30 έως αργά τη νύχτα στην Ερμούπολη!!!









- LIVE εκπομπή από τον Empneusi 107 FM

- Κεράσματα και μεγάλες προσφορές από τα καταστήματα

- Ξυλοπόδαρος και μπαλόνια για τα παιδιά





The city center's stores will remain open until midnight!