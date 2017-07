Κυκλοφοριακές Πληροφορίες Επισκεπτών & Parking

Αγαπητοί επισκέπτες,

Φίλες και φίλοι, καλώς ήλθατε στη Σύρο!





Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου, στην προσπάθεια του να κάνει όσο το δυνατόν πιο εύκολη τη διαμονή oas στο όμορφο νησί pas, εκπόνησε το φυλλάδιο που κρατάτε στα χέρια oas, με χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ισχύουν στην πόλη μας καθώς και το δρομολόγιο του τοπικού Mini-Bus (Δωρεάν).





Στο χάρτη που θα δείτε στο εσωτερικό του φυλλαδίου, αναφέρονται σημεία προσανατολισμού και θέσεις στάθμευσης των οχημάτων oas καθώς και τρόποι που μπορείτε να εκμεταλλευτείτε, προσεγγίζοντας την πόλη, xcopis πρόβλημα.





Η προσπάθεια, για μια ανθρώπινη και φιλόξενη πόλη, εξαρτάται από το σεβασμό και την ευαισθησία όλων pas, npos την ίδια την πόλη αλλά και από τον σεβασμό μας στον συνάνθρωπο.





Με τη βοήθεια του συγκεκριμένου φυλλαδίου, την τήρηση του Κ.O.K., την χρήση των ηλεκτρονικών διαύλων επικοινωνίας, όπως η ιστοσελίδα του Δ.Λ.Τ. Σύρου και του Δήμου μας, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, θα επιτρέψουν σε όλους μας να απολαύσουμε την ιστορική και πανέμορφη Ερμούπολη.





Δημήτρης Κοσμάς

Πρόεδρος Δ.Λ.Τ. Σύρου









-----------





Dear visitors and friends,

Welcome to Syros!





Syros Municipal Port Fund Bureau, in its effort to make your stay in our beautiful island as pleasant as possible, has worked out the leaflet you are holding, which contains useful information related to traffic adjustments in the town for all types of vehicles, as well as the itineraries of the local Mini Bus service (Free of charge).





The main points of reference and orientation are marked on the inner map, in order to assist visitors locate the 9 existing parking lots to accommodate your vehicle, in connection with the nearest "Mini Bus Stop" points, helping you to enter the town centre, without any problem whatsoever.





The effort to preserve a humane and hospitable town depends greatly on everyone's respect and sensitivity to the town itself, as well as the respect to our fellow citizens.





With the guidance of this leaflet and the implementation of the "Traffic Regulations", the use of electronic channels of communication, such as our web site and that of our municipality and the social media, will allow you to enjoy the historical and beautiful town of Hermoupolis.





We wish you a pleasant stay in Syros.





Dimitrios Kosmas

President of the board





Κατεβάστε / Download