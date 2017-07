Έκτακτο Groove & Jive Sunday Night

Διαλεχτά κρασιά, ταιριαστές γεύσεις, «ψαγμένες» μουσικές σε αρμονία και σε προσιτές τιμές!

Βραδιά Jazz/Ethnic @ Dr.Wine | 20.30

Dj sets by cjv

Selected fine wines, matching flavors and wonderful music all in harmony and affordable prices!





Jazz / Ethnic Night @ Dr.Wine | 20.30

